Perú

Lista de candidatos a la Cámara de Diputados por Piura: Conoce a los postulantes de tu región

Los piuranos acudirán a las urnas para elegir entre una amplia lista de candidatos, distribuidos en 34 agrupaciones políticas, que buscarán ocupar los escaños correspondientes a la región en la nueva Cámara de Diputados

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Composición de un mapa de Perú con Piura resaltada, el edificio del Congreso, y una mano introduciendo una boleta en una urna de votación de la ONPE
Ciudadanos de Piura se alistan para las Elecciones Generales 2026, eligiendo al próximo presidente y a sus siete diputados para el renovado Congreso bicameral. (Composición: Infobae Perú)

Este domingo 12 de abril, los ciudadanos de Piura participarán en las Elecciones Generales 2026, definiendo no solo al próximo presidente de la República, sino también a los siete diputados que representarán a la región en el renovado Congreso bicameral.

En Piura, la competencia es amplia: más de 300 candidatos, entre ellos excongresistas y exgobernadores regionales, buscan un escaño en la Cámara de Diputados o el Senado. La circunscripción cuenta con 57 postulantes al Senado y 255 a la Cámara de Diputados, distribuidos en 34 partidos políticos, lo que convierte al proceso en uno de los más concurridos del país.

El proceso electoral se desarrolla en un contexto de escrutinio público, ya que varios aspirantes han sido cuestionados por sus antecedentes en la gestión pública. Los electores podrán sufragar entre las 7:00 y las 17:00, consultando su local y mesa de votación en la plataforma de la ONPE.

Candidatos a diputados por Piura

Ahora Nación

  • Lucio Alfonso Arana Sanchez – N° 1
  • Marlyn Mirella Garavito Leon – N° 2
  • Juan Manuel Cortez Taboada – N° 3
  • Dady Carol Herrera Yanga De Parra – N° 4
  • Gerardo Lazaro Rios Vidal – N° 5
  • Fiorela Menkely Valles Huaman – N° 6
  • Darwin Joel Lalupu Correa – N° 7
  • Angelica Maria Boulangger Valiente – N° 8
Ocho retratos tipo pasaporte de candidatos, hombres y mujeres, con sus nombres y el logo rojo de un casco blanco con la palabra "Nación"
Los candidatos de Ahora Nación a la Cámara de Diputados por la región Piura. (Voto Informado - JNE)

Alianza Electoral Venceremos

  • Junior Bryand Velazco Palomino – N° 1
  • Grecia Isabo Ruiz Elias – N° 2
  • Olivarez Gonza Rivera – N° 3
  • Nohély Alina Merino Carhuachinchay – N° 4
  • Williar Hebert Hidalgo Villar – N° 5
  • Arminda Yovana Castillo Peña – N° 6
  • Baldwin Stanley Bermeo Romero – N° 7
  • Lizeth Carolina La Chira Masias – N° 8
Ocho retratos de candidatas y candidatos a diputados en Piura, Perú, cada uno junto a un logo cuadrado rojo con tres hojas verdes
Los candidatos de Alianza Electoral Venceremos a la Cámara de Diputados por la región Piura. (Voto Informado - JNE)

Alianza para el Progreso

  • Juan Francisco Cevallos Lopez – N° 1
  • Jeessikha Ubillus Reyes – N° 2
  • Edwar Power Saldaña Sanchez – N° 3
  • Monica Carolina Rojas Siesquen – N° 4
  • Jesus Herrera Romero – N° 5
  • Nancy Calle Castillo – N° 6
  • Jorge Salome Coro Valle – N° 7
  • Sofia del Rosario Fiestas Yarleque – N° 8
Panel con ocho fotos tipo carné de candidatos a diputados por Piura, cuatro hombres y cuatro mujeres, cada una junto a un logo "A" rojo y azul y su nombre
Los candidatos de Alianza para el Progreso a la Cámara de Diputados por la región Piura. (Voto Informado - JNE)

Avanza País

  • Bertha Cecilia del Pilar Siancas Zapata – N° 1
  • Aristides Ivan Cordova Krugg – N° 2
  • Charlotte Christine Agatha Orozco Palomino – N° 3
  • Francisco Ayala Chunga – N° 4
  • Irma Angelica Lopez Rosales – N° 5
  • Oscar Alonso Rujel Atoche – N° 6
  • Claudia Allison Zea Barriga – N° 7
  • Segundo Eduardo Temoche Barreto – N° 8
Ocho fotos tipo pasaporte de hombres y mujeres, cada una junto al logo azul y blanco de "Avanza País", con sus nombres escritos debajo
Los candidatos de Avanza País a la Cámara de Diputados por la región Piura. (Voto Informado - JNE)

Fe en el Perú

  • Jovany de los Angeles Veintimilla Gutierrez – N° 1
  • William Ancajima Purizaca – N° 2
  • Carmen Liliana Rios Morales – N° 3
  • Victoria Giannina Morales Huayanay – N° 5
  • Julia Gladys Cordova Rumay – N° 7
  • Felix Oswaldo Calderon Chunga – N° 8
Cuatro paneles muestran fotografías de cuatro hombres con nombres debajo y símbolo. Candidatos a diputados por Piura
Los candidatos de Fe en el Perú a la Cámara de Diputados por la región Piura. (Voto Informado - JNE)

FREPAP

  • Brenda Maryuri Palacios Herrera – N° 1
  • Santiago Samuel Salcedo Valencia – N° 2
  • Esther Arcela Granda – N° 3
  • Carlos Changanque More – N° 4
  • Mariela Garcia Jimenez – N° 5
  • Francisco Coronado Raymundo – N° 6
  • Rosa Luz Purizaca Fernandez – N° 7
  • Eber Wilian Ipanaque Zapata – N° 8
Cuatro paneles muestran fotografías de cuatro hombres con nombres debajo y símbolo. Candidatos a diputados por Piura
Los candidatos de FREPAP a la Cámara de Diputados por la región Piura. (Voto Informado - JNE)

Fuerza Popular

  • Duardo Enrique Castillo Rivas – N° 1
  • Carmela Paucar Paxi – N° 2
  • Cesar Manuel Revilla Villanueva – N° 3
  • Cruz Maria Zeta Chunga – N° 4
  • Marvin Alberto Alvarez Arechaga – N° 5
  • Maria Luisa Silupu Inga – N° 6
  • Juan Diego Cieza Arambulo – N° 7
  • Maria Esperanza Saavedra Chinchay de Nieves – N° 8
Cuatro paneles muestran fotografías de cuatro hombres con nombres debajo y símbolo. Candidatos a diputados por Piura
Los candidatos de Fuerza Popular a la Cámara de Diputados por la región Piura. (Voto Informado - JNE)

Fuerza y Libertad

  • Mario Javier Quispe Suarez – N° 1
  • Yessenia Vegas Romero – N° 2
  • Arturo Augusto Wertheman Rivas – N° 3
  • Isabel Melanie Tudela Guerreros – N° 4
  • Yoni Arnaldo Serrano Julca – N° 5
  • Kimberlin Midori Gamarra Herrera – N° 6
  • Luis Miguel Natalio Pulache – N° 7
  • Astrid Kattyhuska Carhuamaca Anccasi – N° 8
Cuatro paneles muestran fotografías de cuatro hombres con nombres debajo y símbolo. Candidatos a diputados por Piura
Los candidatos de Fuerza y Libertad a la Cámara de Diputados por la región Piura. (Voto Informado - JNE)

Libertad Popular

  • Jorge Milton Perez Vilchez – N° 1
  • Maximina Atoche Viteli – N° 2
  • Dina Isidora Morales Anton – N° 4
  • Alex Orlando Farro Cruz – N° 5
  • Jannyna Reto Gomez – N° 6
  • Julio Chiroque Martinez – N° 7
Cuatro paneles muestran fotografías de cuatro hombres con nombres debajo y símbolo. Candidatos a diputados por Piura
Los candidatos de Libertad Popular a la Cámara de Diputados por la región Piura. (Voto Informado - JNE)

Partido Aprista Peruano – APRA

  • Pedro Antonio Valdiviezo Palacios – N° 1
  • Gladys Doris Siancas Adanaque – N° 2
  • Luis Alberto Gamio Valdiviezo – N° 3
  • Ana Adelaida de los Milagros Rodriguez Dieguez – N° 4
  • Luis Raul Castillo Timana – N° 5
  • Marjurie Yarin Davila Saavedra – N° 6
  • Errol Aponte Guerrero – N° 7
  • Maria Isabel Rodriguez Erquiaga – N° 8
Cuatro paneles muestran fotografías de cuatro hombres con nombres debajo y símbolo. Candidatos a diputados por Piura
Los candidatos de APRA a la Cámara de Diputados por la región Piura. (Voto Informado - JNE)

Partido Cívico Obras

  • Henry Antonio Albañil Carmona – N° 1
  • Coraima Katherine Chiroque More – N° 2
  • Wilmer Culquicondor Criollo – N° 3
  • Ericka Liliana Castillo Ipanaque – N° 4
  • Segundo Rafael Sullon Garrido – N° 5
  • Yessenia Meza Ramirez – N° 6
  • Jehu Jehonadab Camacho Pingo – N° 7
  • Martha Marina Salazar de Vasquez – N° 8
Cuatro paneles muestran fotografías de cuatro hombres con nombres debajo y símbolo. Candidatos a diputados por Piura
Los candidatos de Obras a la Cámara de Diputados por la región Piura. (Voto Informado - JNE)

Partido del Buen Gobierno

  • Miguel Felix Huaman Cornejo – N° 1
  • Julliana Elena Niño Chuquimarca – N° 2
  • Aladino Mego Palmer – N° 3
  • Deysi Maribel Ludeña Coveñas – N° 4
  • Vladimir Igor Ramirez Miñan – N° 5
  • Margarita Patricia Jimenez Coronado – N° 6
  • Jhon Paul Vasquez Sosa – N° 7
  • Consuelo Soledad Pintado Herreros – N° 8
Cuatro paneles muestran fotografías de cuatro hombres con nombres debajo y símbolo. Candidatos a diputados por Piura
Los candidatos de Partido del Buen Gobierno a la Cámara de Diputados por la región Piura. (Voto Informado - JNE)

Partido Demócrata Unido Perú

  • Francisco Florencio Samaniego Cosios – N° 1
  • Jojani Yulissa Escobar Ruiz – N° 2
  • Nin Roy Rossiny Tineo Choquehuanca – N° 3
  • Anderson Hernando Mio Rocillo – N° 5
  • Alexander Jose Eche Chunga – N° 7
Cuatro paneles muestran fotografías de cuatro hombres con nombres debajo y símbolo. Candidatos a diputados por Piura
Los candidatos de Partido Demócrata Unido del Perú a la Cámara de Diputados por la región Piura. (Voto Informado - JNE)

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Partido Demócrata Verde

  • Henry Luis Marquez Rivas – N° 1
  • Teobaldo Chero Valencia – N° 3
  • Susana Eliana Garcia Casas – N° 4
  • Pedro Pablo Bermeo Herrera – N° 5
  • Felicita Condolo Sernaque – N° 6
  • Jorge Emilio Boulangger Urbina – N° 7
  • Elizabeth Milagros Santos Luey – N° 8
Cuatro paneles muestran fotografías de cuatro hombres con nombres debajo y símbolo. Candidatos a diputados por Piura
Los candidatos de Partido Demócrata Verde a la Cámara de Diputados por la región Piura. (Voto Informado - JNE)

Partido Democrático Federal

  • Ignacio Antonio Navarro Yamunaque – N° 1
  • Gaby Herrera Pintado – N° 2
  • Miguel Gustavo Chunga Zapata – N° 3
  • Denisse del Pilar Santiago Vidal – N° 4
  • Marco Antonio Chong Silva – N° 5
  • Mariana Analy Purizaca Ramirez – N° 6
  • Yvan Elizandro Rondoy Alburqueque – N° 7
  • Maria Colonia Timoteo Paulini – N° 8
Cuadrícula de ocho retratos de hombres y mujeres con el logo de Perú Federal y sus nombres. Muestra candidatos o miembros del partido político
Los candidatos de Partido Democrático Federal a la Cámara de Diputados por la región Piura. (Voto Informado - JNE)

Partido Democrático Somos Perú

  • Uvaldo Pizarro Paico – N° 1
  • Karina Janeth La Chira Julian – N° 2
  • Yimy Enrique Granda Marchan – N° 3
  • Flor Ameli Aguilar Abad – N° 4
  • Johnny Darwin Dioses Guzman – N° 5
  • Sandra Mercedes Garcia Pedrera – N° 6
  • Manuel Hernan Alberto Lizarraga Amaya – N° 7
  • Estrellita Lizeth Carmen Carmen – N° 8
Una cuadrícula de ocho fotos de pasaporte de candidatos, cuatro hombres y cuatro mujeres, cada una con el logo de "Somos Perú" y sus nombres en español
Los candidatos de Somos Perú a la Cámara de Diputados por la región Piura. (Voto Informado - JNE)

Partido Frente de la Esperanza 2021

  • Pedro Alfredo Correa Orejuela – N° 1
  • Cinthya Karina Lindo Espinoza – N° 2
  • Pedro Alfonso Carrasco Sierra – N° 3
  • Key Agazzi Muro Carhuapoma – N° 4
  • Carlos Eduardo Vargas Morales – N° 5
  • Gueiby Magali Guerrero Santos – N° 6
  • Juan Humberto Raymundo Raymundo – N° 7
  • Emily Janicce del Pilar Garcia Gonzales – N° 8
Una captura de pantalla que muestra ocho retratos tipo pasaporte de personas, con sus nombres debajo y un icono de escoba verde a la derecha de cada uno
Los candidatos de Frente de la Esperanza 2021 a la Cámara de Diputados por la región Piura. (Voto Informado - JNE)

Partido Morado

  • Mariela Leonor Mendoza Tejada – N° 1
  • Manuel Levano Sanchez – N° 2
  • Cristhy Anaiz Morales Sanchez – N° 3
  • Johan Antonio Oliva Chiroque – N° 4
  • Milagros de Maria Ato Morales – N° 5
  • Carlos Alberto Aranda Antonio – N° 6
  • Denne Marleny Saavedra Calle – N° 7
  • Michael Jose Meza Parrilla – N° 8
Cuadrícula con ocho fotos de identificación de hombres y mujeres, cada una acompañada del logotipo del Partido Morado y su nombre completo
Los candidatos de Partido Morado a la Cámara de Diputados por la región Piura. (Voto Informado - JNE)

Partido País para Todos

  • David Dionisio Quenaya Blanco – N° 1
  • Karin Jamil Benites Jimenez – N° 2
  • Paul Emerson Arrunategui Sandoval – N° 3
  • Sonia Victoria Castillo Chirinos – N° 4
  • Robert Jury Bermejo Recoba – N° 5
  • Jane Angelica Chirinos Gonzales – N° 6
  • German Luis Tay Ayon – N° 7
  • Jessica Mirkarla Córdova Peña de Zegarra – N° 8
Ocho retratos de personas, cuatro hombres y cuatro mujeres, dispuestos en una cuadrícula con un logo amarillo y negro que dice 'País para Todos'
Los candidatos de País para Todos a la Cámara de Diputados por la región Piura. (Voto Informado - JNE)

Partido Patriótico del Perú

  • Guillermo Chavez Timoteo – N° 1
  • Hortencia Preciado Flores de Escobedo – N° 2
  • William Segundo Durand Gallo – N° 3
  • Silvia Marlene Olivos Palacios – N° 4
  • Jorge Luis Palma Nuñez – N° 5
  • Maria Ysabel Seminario Herrera – N° 6
  • Fernando Tomas Castillo Mendez – N° 7
  • Maria Lourdes Vegas Valiente – N° 8
Ocho recuadros muestran fotos de cabezas y hombros de candidatos electorales, junto al logo blanco y negro de 'PPP' y sus nombres escritos debajo
Los candidatos de Partido Patriótico del Perú a la Cámara de Diputados por la región Piura. (Voto Informado - JNE)

Partido Político Cooperación Popular

  • Edgar Guzman Custodio – N° 1
  • Neliria Noeli Saavedra Calle – N° 2
  • Luis Anthony Silva Sernaque – N° 3
  • Ebenin Elizabeth Contreras Torres – N° 4
  • Dwight Livingstone Flores Calle – N° 5
  • Fiorella Milagros del Pilar Torres Rueda – N° 6
  • Jesus Alejandro Cardoza Nizama – N° 7
  • Llasmin Orbe Salas – N° 8
Captura de pantalla mostrando ocho tarjetas de identificación con fotos de personas, sus nombres y un logo multicolor con forma de 'P'
Los candidatos de Partido Político Cooperación Popular a la Cámara de Diputados por la región Piura. (Voto Informado - JNE)

Partido Integridad Democrática

  • Aldo Apolaya Huasasquiche – N° 1
  • Maritza Margot Cherres Canales – N° 2
  • Elvis Marlon Guidino Valderrama – N° 3
  • Ariana Metis Isla Cardenas – N° 4
  • Darwin Yair Chumacero Niño – N° 5
  • Felipe Meca Andrade – N° 7
  • Sara Ivonne Lopez Olaya – N° 8
Ocho fotografías de cabeza y hombros de personas, cuatro hombres y cuatro mujeres, con sus nombres y el logo de Integridad Democrática
Los candidatos de Integridad Democrática a la Cámara de Diputados por la región Piura. (Voto Informado - JNE)

Perú Libre

  • Timoteo Cruz Murillo – N° 1
  • Cristhie Gianella Villegas Bermudez – N° 2
  • Wilder Marcial Farfan Tarque – N° 3
  • Monica Deysi Gonzaga Zapata – N° 4
  • Luis Alberto Pulache Bustamante – N° 5
  • Cinthia Ruby More Esquivias – N° 6
  • Wildor Adan Lozada Cordova – N° 7
  • Francisca Marbelit Torres Flores – N° 8
Un collage de ocho fotos de carnet: cuatro hombres y cuatro mujeres. Cada retrato incluye un nombre debajo y un icono de lápiz rojo para edición
Los candidatos de Perú Libre a la Cámara de Diputados por la región Piura. (Voto Informado - JNE)

Perú Acción

  • Guillermo Pascual Panta Jacinto – N° 1
  • Tiany Sheyla Eca Periche – N° 2
  • Jesus Manuel Yenque Pingo – N° 3
  • Cathy Klein Castillo Meza – N° 4
  • Renato Jose Olaya Mezones – N° 5
  • Maria Nancy Panta Yenque – N° 6
  • Ivan Cruz Castro Vilchez – N° 7
  • Nicolmaría Angelita Avila Mendoza – N° 8
Ocho retratos tipo carné, cuatro de hombres y cuatro de mujeres, junto a un logo de manos entrelazadas en colores rojo, azul y verde sobre fondo azul
Los candidatos de Perú Acción a la Cámara de Diputados por la región Piura. (Voto Informado - JNE)

Perú Primero

  • Leonidas Huayama Neira – N° 1
  • Rosa Isabel Martinez Gonzales – N° 2
  • Luis Guillermo Martin Castro Perez – N° 3
  • Karina de las Mercedes Morales Andrade – N° 4
  • Godofredo Guanilo Vasquez – N° 5
  • Leny Maria Espinoza Pacherres – N° 6
  • Oswaldo Martin Hidalgo Herrera – N° 7
  • Cecilia Luzmila Zapata Ruiz de Castillo – N° 8
Panel con ocho retratos tipo carné de hombres y mujeres, identificados con sus nombres completos y el logo rojo con el número 1
Los candidatos de Perú Primero a la Cámara de Diputados por la región Piura. (Voto Informado - JNE)

PRIN

  • Yanelly Xiomara Rios Silupu – N° 2
  • Giancarlo Saavedra Boulangger – N° 3
  • Karla Ysabel Rosario Ruiz – N° 4
  • Yoan Levit Arteaga Pacherrez – N° 5
  • Nora Maria Seminario Yarleque – N° 6
  • Yeral Harris Rueda Zapata – N° 7
  • Carol Licet Najaro Espinoza – N° 8
Siete fotografías de carné de candidatos a diputados por Piura, cada una con un logo rojo 'PRIN' y el nombre de la persona debajo
Los candidatos de PRIN a la Cámara de Diputados por la región Piura. (Voto Informado - JNE)

SíCreo

  • Catalina Luy Delgado – N° 1
  • Exaltacion Cruz Salcedo Apaza – N° 2
  • Cinthia Pasapera Cruz – N° 3
  • Martin Miguel Freyre Nunjar – N° 4
  • Luis Enrique Pasapera Cruz – N° 5
  • Carol del Carmen Castanadui Hernandez – N° 6
Siete paneles individuales con fotografías de candidatos: tres mujeres y cuatro hombres, acompañadas del logo de 'SiCreo' y sus nombres
Los candidatos de Partido SíCreo a la Cámara de Diputados por la región Piura. (Voto Informado - JNE)

Podemos Perú

  • Victor Raul Aguilar Rodriguez – N° 1
  • Heidy Lisbeth Juarez Calle – N° 2
  • Gino Perez Severino – N° 3
  • Kenera Sabina Rivera Saavedra – N° 4
  • Alex Martin Pazo Querevalu – N° 5
  • Jhoana Maritza Vilcahuaman Tamariz – N° 6
  • Luis Eduardo Hernandez Montoya – N° 7
  • Ruth Elisa Sernaque Morales – N° 8
Ocho recuadros muestran fotos de tipo pasaporte de candidatos, con sus nombres abajo y el logo del partido "P" al lado derecho, sobre fondo blanco
Los candidatos de Podemos Perú a la Cámara de Diputados por la región Piura. (Voto Informado - JNE)

Primero la Gente

  • Jacinto Alexander LlacsaHuanga Cespedes – N° 1
  • Esperanza Anais Castillo Palacios – N° 2
  • Jose Enrique Cruz Vilchez – N° 3
  • Diana Leysdy Calle Huaman – N° 4
  • Asael Pariahuache Gonza – N° 5
  • Giovana Milagros Panta Panta – N° 6
  • Julio Orozco Moreto – N° 7
Grid de siete fotos tipo pasaporte de candidatos, tres mujeres y cuatro hombres, cada uno con el logo "Primero La Gente" al lado derecho
Los candidatos de Primero La Gente a la Cámara de Diputados por la región Piura. (Voto Informado - JNE)

Progresemos

  • Luis Belisario Rivera Ramos – N° 1
  • Cinthia Milagros Carrasco Buitron – N° 2
  • Miguel Angel Diego Castro Peña – N° 3
  • Angelica Chavez Jahuin – N° 4
  • Juan Carlos Herrera Arroyo – N° 5
  • Jennifer Melissa Gallo Colan – N° 6
  • Alden Enrique Izquierdo Quispe – N° 7
  • Carmen Quiteria Farias Jimenez de Castro – N° 8
Ocho recuadros muestran fotos de perfil de candidatos políticos: cuatro hombres y cuatro mujeres. Cada foto está junto a un logo verde de un perro sobre un fondo amarillo
Los candidatos de Progresemos a la Cámara de Diputados por la región Piura. (Voto Informado - JNE)

Renovación Popular

  • Felix See Hung Chang Apuy – N° 1
  • Helga Marianela Obando Arrieta – N° 2
  • Tomas Eduardo Kamaro Castaneda Salazar – N° 3
  • Merly Roxana Jimenez Mondragon – N° 4
  • Miguel Angel Ciccia Vasquez – N° 5
  • Carolina Calambrogio Correa – N° 6
  • Daniel Alonso Verastegui Urbina – N° 7
  • Nissy Maricarmen Olivares Morales – N° 8
Ocho fotografías de tipo carné de candidatos a diputados. Cada imagen muestra la cabeza y hombros de una persona con un fondo blanco, junto a un logo "R" azul
Los candidatos de Renovación Popular a la Cámara de Diputados por la región Piura. (Voto Informado - JNE)

Salvemos al Perú

  • Juan Carlos Yupanqui Farro – N° 1
  • Eduardo Uldarico Rodriguez Grados – N° 3
  • Rogger Requena Huaman – N° 5
  • Victor Raul Chanduvi Chavez – N° 7
Cuatro paneles muestran fotografías de cuatro hombres con nombres debajo y un símbolo de tachado rojo. Candidatos a diputados por Piura
Los candidatos de Salvemos al Perú a la Cámara de Diputados por la región Piura. (Voto Informado - JNE)

Un camino diferente

  • Carlos Joel Molina Segura – N° 1
  • Rosa Lucy Reyna Ulloa – N° 2
  • Jesus Dionicio Pingo Bayona – N° 3
  • Liz Stefany Collazos Fernandez – N° 4
  • Victor Yaquino Villegas Flores – N° 5
  • Johana Lourdes Suarez Alburqueque – N° 6
  • Rolando Fermin Herrera Eche – N° 7
  • Jennifer Pierina Herrera Castillo – N° 8
Ocho recuadros con fotografías de estudio de candidatos a diputados de Piura, cada uno con su nombre y un icono rojo de una figura antropomorfa
Los candidatos de Un Camino Diferente a la Cámara de Diputados por la región Piura. (Voto Informado - JNE)

Unidad Nacional

  • Juan Manuel Baron Vargas – N° 1
  • Dallana de los Milagros Bailon Tello – N° 2
  • Luis Anatoli Benites Guerrero – N° 3
  • Nadia Denisse Quevedo Garcia – N° 4
  • Sifrigd Emilio Arrieta Calderon – N° 5
  • Maria Elena Hernandez Palomino – N° 6
  • Pedro Miguel Nuñez Viera – N° 7
Ocho fotografías tipo pasaporte de candidatos a diputados (hombres y mujeres) junto al logo de Unidad Nacional y sus nombres
Los candidatos de Unidad Nacional a la Cámara de Diputados por la región Piura. (Voto Informado - JNE)

¿Qué está en juego en Piura?

En Piura, lo que está en juego es la atención a problemas estructurales que la región arrastra desde hace años, como la falta de agua potable, el déficit de infraestructura básica, la inseguridad ciudadana y las brechas en salud y educación. La población espera que sus futuros representantes impulsen soluciones frente a estas necesidades que impactan directamente en la calidad de vida.

La elección de este domingo representa una oportunidad para que la región priorice una agenda de desarrollo, con énfasis en la reactivación económica, el empleo formal y la ejecución de proyectos de inversión que permitan cerrar brechas y mejorar los servicios públicos en las provincias piuranas.

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