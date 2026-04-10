Lista de candidatos a la Cámara de Diputados por Piura: Conoce a los postulantes de tu región

Este domingo 12 de abril, los ciudadanos de Piura participarán en las Elecciones Generales 2026, definiendo no solo al próximo presidente de la República, sino también a los siete diputados que representarán a la región en el renovado Congreso bicameral.
En Piura, la competencia es amplia: más de 300 candidatos, entre ellos excongresistas y exgobernadores regionales, buscan un escaño en la Cámara de Diputados o el Senado. La circunscripción cuenta con 57 postulantes al Senado y 255 a la Cámara de Diputados, distribuidos en 34 partidos políticos, lo que convierte al proceso en uno de los más concurridos del país.
El proceso electoral se desarrolla en un contexto de escrutinio público, ya que varios aspirantes han sido cuestionados por sus antecedentes en la gestión pública. Los electores podrán sufragar entre las 7:00 y las 17:00, consultando su local y mesa de votación en la plataforma de la ONPE.
Candidatos a diputados por Piura
Ahora Nación
- Lucio Alfonso Arana Sanchez – N° 1
- Marlyn Mirella Garavito Leon – N° 2
- Juan Manuel Cortez Taboada – N° 3
- Dady Carol Herrera Yanga De Parra – N° 4
- Gerardo Lazaro Rios Vidal – N° 5
- Fiorela Menkely Valles Huaman – N° 6
- Darwin Joel Lalupu Correa – N° 7
- Angelica Maria Boulangger Valiente – N° 8
Alianza Electoral Venceremos
- Junior Bryand Velazco Palomino – N° 1
- Grecia Isabo Ruiz Elias – N° 2
- Olivarez Gonza Rivera – N° 3
- Nohély Alina Merino Carhuachinchay – N° 4
- Williar Hebert Hidalgo Villar – N° 5
- Arminda Yovana Castillo Peña – N° 6
- Baldwin Stanley Bermeo Romero – N° 7
- Lizeth Carolina La Chira Masias – N° 8
Alianza para el Progreso
- Juan Francisco Cevallos Lopez – N° 1
- Jeessikha Ubillus Reyes – N° 2
- Edwar Power Saldaña Sanchez – N° 3
- Monica Carolina Rojas Siesquen – N° 4
- Jesus Herrera Romero – N° 5
- Nancy Calle Castillo – N° 6
- Jorge Salome Coro Valle – N° 7
- Sofia del Rosario Fiestas Yarleque – N° 8
Avanza País
- Bertha Cecilia del Pilar Siancas Zapata – N° 1
- Aristides Ivan Cordova Krugg – N° 2
- Charlotte Christine Agatha Orozco Palomino – N° 3
- Francisco Ayala Chunga – N° 4
- Irma Angelica Lopez Rosales – N° 5
- Oscar Alonso Rujel Atoche – N° 6
- Claudia Allison Zea Barriga – N° 7
- Segundo Eduardo Temoche Barreto – N° 8
Fe en el Perú
- Jovany de los Angeles Veintimilla Gutierrez – N° 1
- William Ancajima Purizaca – N° 2
- Carmen Liliana Rios Morales – N° 3
- Victoria Giannina Morales Huayanay – N° 5
- Julia Gladys Cordova Rumay – N° 7
- Felix Oswaldo Calderon Chunga – N° 8
FREPAP
- Brenda Maryuri Palacios Herrera – N° 1
- Santiago Samuel Salcedo Valencia – N° 2
- Esther Arcela Granda – N° 3
- Carlos Changanque More – N° 4
- Mariela Garcia Jimenez – N° 5
- Francisco Coronado Raymundo – N° 6
- Rosa Luz Purizaca Fernandez – N° 7
- Eber Wilian Ipanaque Zapata – N° 8
Fuerza Popular
- Duardo Enrique Castillo Rivas – N° 1
- Carmela Paucar Paxi – N° 2
- Cesar Manuel Revilla Villanueva – N° 3
- Cruz Maria Zeta Chunga – N° 4
- Marvin Alberto Alvarez Arechaga – N° 5
- Maria Luisa Silupu Inga – N° 6
- Juan Diego Cieza Arambulo – N° 7
- Maria Esperanza Saavedra Chinchay de Nieves – N° 8
Fuerza y Libertad
- Mario Javier Quispe Suarez – N° 1
- Yessenia Vegas Romero – N° 2
- Arturo Augusto Wertheman Rivas – N° 3
- Isabel Melanie Tudela Guerreros – N° 4
- Yoni Arnaldo Serrano Julca – N° 5
- Kimberlin Midori Gamarra Herrera – N° 6
- Luis Miguel Natalio Pulache – N° 7
- Astrid Kattyhuska Carhuamaca Anccasi – N° 8
Libertad Popular
- Jorge Milton Perez Vilchez – N° 1
- Maximina Atoche Viteli – N° 2
- Dina Isidora Morales Anton – N° 4
- Alex Orlando Farro Cruz – N° 5
- Jannyna Reto Gomez – N° 6
- Julio Chiroque Martinez – N° 7
Partido Aprista Peruano – APRA
- Pedro Antonio Valdiviezo Palacios – N° 1
- Gladys Doris Siancas Adanaque – N° 2
- Luis Alberto Gamio Valdiviezo – N° 3
- Ana Adelaida de los Milagros Rodriguez Dieguez – N° 4
- Luis Raul Castillo Timana – N° 5
- Marjurie Yarin Davila Saavedra – N° 6
- Errol Aponte Guerrero – N° 7
- Maria Isabel Rodriguez Erquiaga – N° 8
Partido Cívico Obras
- Henry Antonio Albañil Carmona – N° 1
- Coraima Katherine Chiroque More – N° 2
- Wilmer Culquicondor Criollo – N° 3
- Ericka Liliana Castillo Ipanaque – N° 4
- Segundo Rafael Sullon Garrido – N° 5
- Yessenia Meza Ramirez – N° 6
- Jehu Jehonadab Camacho Pingo – N° 7
- Martha Marina Salazar de Vasquez – N° 8
Partido del Buen Gobierno
- Miguel Felix Huaman Cornejo – N° 1
- Julliana Elena Niño Chuquimarca – N° 2
- Aladino Mego Palmer – N° 3
- Deysi Maribel Ludeña Coveñas – N° 4
- Vladimir Igor Ramirez Miñan – N° 5
- Margarita Patricia Jimenez Coronado – N° 6
- Jhon Paul Vasquez Sosa – N° 7
- Consuelo Soledad Pintado Herreros – N° 8
Partido Demócrata Unido Perú
- Francisco Florencio Samaniego Cosios – N° 1
- Jojani Yulissa Escobar Ruiz – N° 2
- Nin Roy Rossiny Tineo Choquehuanca – N° 3
- Anderson Hernando Mio Rocillo – N° 5
- Alexander Jose Eche Chunga – N° 7
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Partido Demócrata Verde
- Henry Luis Marquez Rivas – N° 1
- Teobaldo Chero Valencia – N° 3
- Susana Eliana Garcia Casas – N° 4
- Pedro Pablo Bermeo Herrera – N° 5
- Felicita Condolo Sernaque – N° 6
- Jorge Emilio Boulangger Urbina – N° 7
- Elizabeth Milagros Santos Luey – N° 8
Partido Democrático Federal
- Ignacio Antonio Navarro Yamunaque – N° 1
- Gaby Herrera Pintado – N° 2
- Miguel Gustavo Chunga Zapata – N° 3
- Denisse del Pilar Santiago Vidal – N° 4
- Marco Antonio Chong Silva – N° 5
- Mariana Analy Purizaca Ramirez – N° 6
- Yvan Elizandro Rondoy Alburqueque – N° 7
- Maria Colonia Timoteo Paulini – N° 8
Partido Democrático Somos Perú
- Uvaldo Pizarro Paico – N° 1
- Karina Janeth La Chira Julian – N° 2
- Yimy Enrique Granda Marchan – N° 3
- Flor Ameli Aguilar Abad – N° 4
- Johnny Darwin Dioses Guzman – N° 5
- Sandra Mercedes Garcia Pedrera – N° 6
- Manuel Hernan Alberto Lizarraga Amaya – N° 7
- Estrellita Lizeth Carmen Carmen – N° 8
Partido Frente de la Esperanza 2021
- Pedro Alfredo Correa Orejuela – N° 1
- Cinthya Karina Lindo Espinoza – N° 2
- Pedro Alfonso Carrasco Sierra – N° 3
- Key Agazzi Muro Carhuapoma – N° 4
- Carlos Eduardo Vargas Morales – N° 5
- Gueiby Magali Guerrero Santos – N° 6
- Juan Humberto Raymundo Raymundo – N° 7
- Emily Janicce del Pilar Garcia Gonzales – N° 8
Partido Morado
- Mariela Leonor Mendoza Tejada – N° 1
- Manuel Levano Sanchez – N° 2
- Cristhy Anaiz Morales Sanchez – N° 3
- Johan Antonio Oliva Chiroque – N° 4
- Milagros de Maria Ato Morales – N° 5
- Carlos Alberto Aranda Antonio – N° 6
- Denne Marleny Saavedra Calle – N° 7
- Michael Jose Meza Parrilla – N° 8
Partido País para Todos
- David Dionisio Quenaya Blanco – N° 1
- Karin Jamil Benites Jimenez – N° 2
- Paul Emerson Arrunategui Sandoval – N° 3
- Sonia Victoria Castillo Chirinos – N° 4
- Robert Jury Bermejo Recoba – N° 5
- Jane Angelica Chirinos Gonzales – N° 6
- German Luis Tay Ayon – N° 7
- Jessica Mirkarla Córdova Peña de Zegarra – N° 8
Partido Patriótico del Perú
- Guillermo Chavez Timoteo – N° 1
- Hortencia Preciado Flores de Escobedo – N° 2
- William Segundo Durand Gallo – N° 3
- Silvia Marlene Olivos Palacios – N° 4
- Jorge Luis Palma Nuñez – N° 5
- Maria Ysabel Seminario Herrera – N° 6
- Fernando Tomas Castillo Mendez – N° 7
- Maria Lourdes Vegas Valiente – N° 8
Partido Político Cooperación Popular
- Edgar Guzman Custodio – N° 1
- Neliria Noeli Saavedra Calle – N° 2
- Luis Anthony Silva Sernaque – N° 3
- Ebenin Elizabeth Contreras Torres – N° 4
- Dwight Livingstone Flores Calle – N° 5
- Fiorella Milagros del Pilar Torres Rueda – N° 6
- Jesus Alejandro Cardoza Nizama – N° 7
- Llasmin Orbe Salas – N° 8
Partido Integridad Democrática
- Aldo Apolaya Huasasquiche – N° 1
- Maritza Margot Cherres Canales – N° 2
- Elvis Marlon Guidino Valderrama – N° 3
- Ariana Metis Isla Cardenas – N° 4
- Darwin Yair Chumacero Niño – N° 5
- Felipe Meca Andrade – N° 7
- Sara Ivonne Lopez Olaya – N° 8
Perú Libre
- Timoteo Cruz Murillo – N° 1
- Cristhie Gianella Villegas Bermudez – N° 2
- Wilder Marcial Farfan Tarque – N° 3
- Monica Deysi Gonzaga Zapata – N° 4
- Luis Alberto Pulache Bustamante – N° 5
- Cinthia Ruby More Esquivias – N° 6
- Wildor Adan Lozada Cordova – N° 7
- Francisca Marbelit Torres Flores – N° 8
Perú Acción
- Guillermo Pascual Panta Jacinto – N° 1
- Tiany Sheyla Eca Periche – N° 2
- Jesus Manuel Yenque Pingo – N° 3
- Cathy Klein Castillo Meza – N° 4
- Renato Jose Olaya Mezones – N° 5
- Maria Nancy Panta Yenque – N° 6
- Ivan Cruz Castro Vilchez – N° 7
- Nicolmaría Angelita Avila Mendoza – N° 8
Perú Primero
- Leonidas Huayama Neira – N° 1
- Rosa Isabel Martinez Gonzales – N° 2
- Luis Guillermo Martin Castro Perez – N° 3
- Karina de las Mercedes Morales Andrade – N° 4
- Godofredo Guanilo Vasquez – N° 5
- Leny Maria Espinoza Pacherres – N° 6
- Oswaldo Martin Hidalgo Herrera – N° 7
- Cecilia Luzmila Zapata Ruiz de Castillo – N° 8
PRIN
- Yanelly Xiomara Rios Silupu – N° 2
- Giancarlo Saavedra Boulangger – N° 3
- Karla Ysabel Rosario Ruiz – N° 4
- Yoan Levit Arteaga Pacherrez – N° 5
- Nora Maria Seminario Yarleque – N° 6
- Yeral Harris Rueda Zapata – N° 7
- Carol Licet Najaro Espinoza – N° 8
SíCreo
- Catalina Luy Delgado – N° 1
- Exaltacion Cruz Salcedo Apaza – N° 2
- Cinthia Pasapera Cruz – N° 3
- Martin Miguel Freyre Nunjar – N° 4
- Luis Enrique Pasapera Cruz – N° 5
- Carol del Carmen Castanadui Hernandez – N° 6
Podemos Perú
- Victor Raul Aguilar Rodriguez – N° 1
- Heidy Lisbeth Juarez Calle – N° 2
- Gino Perez Severino – N° 3
- Kenera Sabina Rivera Saavedra – N° 4
- Alex Martin Pazo Querevalu – N° 5
- Jhoana Maritza Vilcahuaman Tamariz – N° 6
- Luis Eduardo Hernandez Montoya – N° 7
- Ruth Elisa Sernaque Morales – N° 8
Primero la Gente
- Jacinto Alexander LlacsaHuanga Cespedes – N° 1
- Esperanza Anais Castillo Palacios – N° 2
- Jose Enrique Cruz Vilchez – N° 3
- Diana Leysdy Calle Huaman – N° 4
- Asael Pariahuache Gonza – N° 5
- Giovana Milagros Panta Panta – N° 6
- Julio Orozco Moreto – N° 7
Progresemos
- Luis Belisario Rivera Ramos – N° 1
- Cinthia Milagros Carrasco Buitron – N° 2
- Miguel Angel Diego Castro Peña – N° 3
- Angelica Chavez Jahuin – N° 4
- Juan Carlos Herrera Arroyo – N° 5
- Jennifer Melissa Gallo Colan – N° 6
- Alden Enrique Izquierdo Quispe – N° 7
- Carmen Quiteria Farias Jimenez de Castro – N° 8
Renovación Popular
- Felix See Hung Chang Apuy – N° 1
- Helga Marianela Obando Arrieta – N° 2
- Tomas Eduardo Kamaro Castaneda Salazar – N° 3
- Merly Roxana Jimenez Mondragon – N° 4
- Miguel Angel Ciccia Vasquez – N° 5
- Carolina Calambrogio Correa – N° 6
- Daniel Alonso Verastegui Urbina – N° 7
- Nissy Maricarmen Olivares Morales – N° 8
Salvemos al Perú
- Juan Carlos Yupanqui Farro – N° 1
- Eduardo Uldarico Rodriguez Grados – N° 3
- Rogger Requena Huaman – N° 5
- Victor Raul Chanduvi Chavez – N° 7
Un camino diferente
- Carlos Joel Molina Segura – N° 1
- Rosa Lucy Reyna Ulloa – N° 2
- Jesus Dionicio Pingo Bayona – N° 3
- Liz Stefany Collazos Fernandez – N° 4
- Victor Yaquino Villegas Flores – N° 5
- Johana Lourdes Suarez Alburqueque – N° 6
- Rolando Fermin Herrera Eche – N° 7
- Jennifer Pierina Herrera Castillo – N° 8
Unidad Nacional
- Juan Manuel Baron Vargas – N° 1
- Dallana de los Milagros Bailon Tello – N° 2
- Luis Anatoli Benites Guerrero – N° 3
- Nadia Denisse Quevedo Garcia – N° 4
- Sifrigd Emilio Arrieta Calderon – N° 5
- Maria Elena Hernandez Palomino – N° 6
- Pedro Miguel Nuñez Viera – N° 7
¿Qué está en juego en Piura?
En Piura, lo que está en juego es la atención a problemas estructurales que la región arrastra desde hace años, como la falta de agua potable, el déficit de infraestructura básica, la inseguridad ciudadana y las brechas en salud y educación. La población espera que sus futuros representantes impulsen soluciones frente a estas necesidades que impactan directamente en la calidad de vida.
La elección de este domingo representa una oportunidad para que la región priorice una agenda de desarrollo, con énfasis en la reactivación económica, el empleo formal y la ejecución de proyectos de inversión que permitan cerrar brechas y mejorar los servicios públicos en las provincias piuranas.