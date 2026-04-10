Elecciones en Perú 2026: lista de candidatos a la Cámara de Diputados por Lambayeque, partidos y quiénes postulan

Lambayeque llega a las Elecciones Generales 2026 con un escenario marcado por su relevancia agrícola e industrial, así como por los desafíos en gestión del agua, infraestructura y acceso a servicios públicos, que continúan definiendo la agenda regional.
El domingo 12 de abril, los ciudadanos de Lambayeque acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente de la República y a sus representantes en el Congreso bicameral. Según la distribución oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la región elegirá un senador y cuatro diputados, conforme al padrón electoral actualizado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), que contabiliza 1.018.570 ciudadanos habilitados para votar.
En la elección de senadores, Lambayeque tendrá un representante propio en el Senado y participará en la elección de treinta senadores nacionales por distrito electoral único. Para la Cámara de Diputados, la región contará con cuatro escaños, asignados según la proporción de su población electoral.
La jornada electoral se llevará a cabo entre las 7:00 a. m. y las 17:00 en todo el país. Los electores pueden consultar el local de votación, número de mesa y dirección exacta ingresando su DNI en la plataforma de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Candidatos a diputados por Lambayeque
A continuación, la lista de postulantes organizada por partido político:
Ahora Nación
- Anayen Llumpo Manayay
- Araseli Ortiz Acuña
- Ciro Ballena Casas
- Garling Violeta Cabanillas Villalobos
- Milner Jesús Sánchez Malca
- Yelsen Umbo Peña
Venceremos
- Almanzor Toro León
- Anita Lisbet Gonzales Cubas
- Jennifer Pierina Pérez Espinoza
- Karim Yunet Castro Milian
- Lolo II Jara Gonzales
- Luis Gerardo Chicoma Fernández
Alianza para el Progreso
- Alexander Rodríguez Alvarado
- Dulia Esperanza Tafur Huamán
- Floro Heredia Chiroque
- Gloria Yesenia Flores Limo
- Luis Alberto García Vásquez
- Mónica Yolanda Purisaca Salinas
Avanza País
- Denis Herminia Silva Reyes
- José Luis Salazar Mejía
- José Roberto Sialer Santisteban
- Katherine Alexandra Ayala Chozo
- Richard Rubio Effio Bernal
- Rosana Jacqueline Llatas Carrasco
FE en el Perú
- Elmer Huamán Calle
- Hilda María Ruiz Fernández
- José Humberto Saavedra Jiménez
- Máximo Revelino Córdova Villegas
- Yenny del Rosario Yarlaque Segura
FREPAP
- Herzon Omar Guerrero Corrales
- Hilda Mestanza Correa de Mendoza
- Hipólito Silva Mego
- José María Segundo Llaguento
- Juana Siesquén Sandoval de Cajusol
- Susana Ordoñez Carrasco
Fuerza Popular
- Alejandrina del Rosario Ordoñez Condezo
- Javier Alejandro Castro Cruz
- Jose Marvin Palma Mendoza
- Liliana Milagros Takayama Jiménez
- Rafael Antonio Aita Campodónico
- Segunda Dalila Bravo Valladolid
Fuerza y Libertad
- Adela Roxana Chanamé Picón
- Diego Ignacio Huamán Chanco
- Elen Sheyla Romero Alanya
- Juan Medardo Paredes Castillo
- Rebeca Castañeda Armas
- Yoni Óscar Barzola Chuquipoma
Juntos por el Perú
- Elva Córdova Ramírez
- Ernesto Alonzo Zunini Yerren
- Margarita Flor de María Ángeles Alburquerque
- Nilo Asunción Guamuro Altamirano
- Susana Dolores Burga Álvarez
- Wilmer Antón Mayanga
Libertad Popular
- Becsi Estefanía Chuquilín Montalván
- Carlos Trujillano Muñoz
- Graciela Esmeralda Torres Ignacio
- Juan Manuel Trujillano Muñoz
- Magali Yvon Castillo Flores
- Wilson Jar Trujillano Muñoz
Partido Aprista Peruano
- Carlos Alberto Millones Salazar
- Gaudhy Sujhey Chávez Pasco
- Juan Guillermo Pérez Sialer
- Moisés Elías Montenegro López
- Sonia Luz Valverde Mejía
- Violeta Maricruz Asunción Tantaléán
Obras
- Alex Deiser Nuñez Constantino
- Dina Johanna Peña Zelada
- Gloria Elensith Lizana Bances
- José Elisar Frías Constantino
- María Consuelo Constantino Villanueva
- Rolando Inga Aquino
Buen Gobierno
- Dalia Yaneht Reyes Flores
- Deborath Mayra Balderrama Esparza
- Gina Yvone Castro Calle
- Luis Ángel Sánchez Sandoval
- Pavel César Vargas Ugaz
- Segundo Juan Castrejón Fernández
Partido Demócrata Verde
- Domingo Santiago Hurtado Sipión
- Eliana Areli Godo Colán
- Elías Chunga Martínez
- Hernando Idrogo Heredia
- Karolay Alondra Gutiérrez Julca
- Petronila Ventura Bernilla
Partido Democrático Federal
- Carmen Arlett Regalado Gamonal
- Carmen del Pilar Puluche Oliva
- Evelyn Julissa Silva Peralta
- Jorge Marino Pizarro Mori
- Orison Virgilio Villalobos Cieza
- Wilmer Díaz Falén
Somos Perú
- Blanca Carmen Carhuallanqui Heredia
- Franklin Santisteban Santamaría
- Gustavo Dacio Espinoza Soto
- Karina Ibet Aguilar Gamarra
- Miguel Ángel Pérez Valdiviezo
- Sujey Valentina Carmona Cruz
Partido Frente de la Esperanza
- Elva del Rosario Bonilla Aguilar
- Humberto Carrillo de la Cruz
- Jose Luis Lucero Manayay
- Lindolfo Fernández Pérez
- Maria Fany Chapoñan Baldera
- Marina Serquén Ramos
Partido Morado
- Benigno Alberto Risco Flores
- Elisa Atenas Martínez Muro
- Jessica del Rosario Jauregui Paredes
- Jose Luis Farfán Neyra
- Rosalía Mayanga Serquén
- Salvador Maximino Zeña Porras
País Para Todos
- Alexandra Lizeth Cullanco Valerio
- Carlos Alberto Trelles Zapata
- Cruz Gerardo Saavedra Colmenares
- Fiorella Miluska Soto Jiménez
- Javier Wilmer Malca Quesquén
- Zoila Gretel Holguín Ubillus
Partido Patriótico del Perú
- Anita Eudocia Samamé Salazar de Sandoval
- Bartolomé Llanos Flores
- Freddy Fernández Monteza
- Karina Ivonne Castañeda Chavarry
- Wilfredo Castillo Nuñez
Cooperación Popular
- Carmela Silene Salazar Jauregui
- Deysi Rosales Saavedra
- Edin Yoel Córdova Pintado
- Joel Percy Zarmiento Guedez
- Luis Enrique Bazán Centurión
- Otilia Harold Salas Correa
Integridad democrática
- Eduardo Millones Barrios
- Guillermo Ricardo Vásquez Merino
- Juana Irma Mairena Fox Vda. de Nava
- Liu Nadia Reaño Segundo
- Mary Elizabeth Palma Reyes
- Rubén Gustavo Toro Reque
Perú Libre
- Antero Humberto Monsalve González
- Flor Jessenia Lluen Sánchez
- Iris Violeta del Pilar Sánchez Porro
- Luis Alberto Llaguento Sánchez
- Oscar Jiménez Meléndez
- Oxana Teresa Capuñay Gonzales
Perú Acción
- Efraín Ccanto Espinoza
- Elías Soto Ramos
- Erika Paola Merejildo Espejo
- Julio César Cayetano Arias
- Mónica Cecilia Herrera Risco
Perú Primero
- Clemente Flores Vilchez
- Felipa Roxana Orosco Nunton
- Jorge Luis Uceda Chafloque
- María Nela Berna Cleghorn
- Yuliana Pamela Prada Vinces
Perú Moderno
- Ana Cecilia Cabrejos Parraguez
- Claudia Jesús Gastello Aguilar
- Felipe Purihuamán Manayay
- George Brando Anderson Chileno Lachira
- Marco Antonio Augusto Pérez Ramírez Andrade
- Mayra Mabel Saavedra Vallejos
Podemos Perú
- Alexander Iván Torres Arroyo
- Flor del Rosario Reyes Cruz
- Javier Antonio Serrano Hernández
- Juan José Chapoñan Sánchez
- Nelly Ysabel Ventura Ysla
- Sara Elizabeth Loayza Samamé
Primero La Gente
- Brígida Primitiva Álvaro Carbajal de Wong
- César Vallejos Calderón
- Eleonora Flaviana Salazar Briceño de Mariano
- Jorge José Cornejo Casusol
- Juan Jorge Acevedo Soncco
Progresemos
- Alberto Martín Gallardo García
- Esteban Nolberto Panta Medina
- Hipólito Tineo Pupuche
- María Felícita Prada Yovera
- Mercedes Lescano Yarlequé
- Susy Sarita Tineo Taboada
Renovación Popular
- Angélica María Soplapuco Quispe
- Benigno Alejandro Salazar Chapoñan
- Henry Macedo Villanueva
- Josué Josías Barrera Tello
- María Jessica Córdova Lobatón
- Susy Janet Rojas Valdez
Salvemos al Perú
- Bertha Valera Domínguez
- Giuseppe Fernando Becerra Canales
Un Camino Diferente
- Antonio León Díaz Padilla
- Brenda Sujey Ibañez Alfaro
- Edith Marleny Saavedra Saavedra
- Graciela Marycruz Quipuzco Sánchez
- Ricardo Miguel Rodríguez Che
- Víctor Hugo Velásquez Lucana
Unidad Nacional
- Carlos Hugo Flores Saldaña
- Jose Eduardo Farro Portero
- Maria Jackeline Chinchay Troncos
- Nordash Fátima Amalia Ortega Rázuri