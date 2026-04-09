Elecciones 2026: presidente José María Balcázar votará en Chiclayo este domingo

La institución educativa ubicada en el centro de la ciudad será escenario del voto presidencial, con espacios delimitados para prensa y público a fin de evitar incidentes.

Las autoridades de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Chiclayo han puesto en marcha estrictos protocolos de seguridad de cara a las elecciones programadas para este domingo 12 de abril. El centro educativo Pedro Labarthe Durand ha sido designado como el local de votación donde sufragará el presidente José María Balcázar Celada, hecho que ha motivado la coordinación entre diversas entidades para garantizar un proceso seguro y ordenado.

José Tecsihua, jefe de la ODPE Chiclayo, detalló ante Exitosa que las medidas de protección tanto dentro como fuera del local están en pleno desarrollo. “Las medidas de seguridad ya están tomadas. Además, la Policía Nacional del Perú ha dispuesto controles en el perímetro exterior”, explicó el funcionario, quien enfatizó la importancia de evitar cualquier alteración que pueda interrumpir el normal desarrollo del acto electoral.

El acceso al colegio contará con vallas y zonas de restricción para asegurar la tranquilidad del mandatario durante su desplazamiento hasta la urna de votación. Tecsihua indicó que el equipo electoral trabaja en la distribución precisa de los espacios, no solo para el público y los votantes, sino también para la prensa acreditada que cubrirá la llegada y el sufragio del jefe de Estado.

Las ubicaciones para los medios han sido sorteadas previamente para evitar aglomeraciones durante la llegada y el voto presidencial - Créditos: Andina.

“Estamos acondicionando la seguridad interna del local de votación y colocando vallas para evitar situaciones que puedan incomodar al presidente hasta su llegada a la urna. Una vez que ingrese, su acceso será libre y tendrá las garantías necesarias”, puntualizó el jefe de la ODPE.

Se ha realizado un sorteo previo para asignar las ubicaciones destinadas a los medios de comunicación, lo que permitirá una cobertura ordenada y sin interferencias del momento en que el presidente Balcázar Celada emita su voto. La organización busca así equilibrar el derecho a la información con la protección de la integridad de los participantes en la jornada electoral.

Hasta el momento, no se ha confirmado la hora exacta de la llegada del presidente José María Balcázar Celada a la institución educativa ubicada en pleno centro de la ciudad de Chiclayo. Aunque, se estima que su arribo se producirá durante las primeras horas de la mañana, en coincidencia con la mayor afluencia de votantes y bajo la atenta mirada tanto de observadores como de la ciudadanía, de acuerdo con el citado medio.

Las autoridades de la ODPE Chiclayo han implementado estrictos protocolos de seguridad para garantizar una jornada electoral ordenada y segura - Créditos: Captura de pantalla de Exitosa.

Paso a paso para consultar tu local de votación

Accede a la página oficial de la ONPE para consultas electorales: Ingresa a https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/ utilizando tu computadora, tablet o teléfono móvil. Introduce tu número de DNI: El sistema solicitará que escribas tu número de DNI. Luego selecciona la opción “Consultar”. Consulta tus datos electorales: La plataforma te mostrará tus nombres y apellidos, el distrito de residencia vinculado a tu DNI y, a continuación, toda la información sobre tu local de votación, incluyendo: Nombre del recinto (colegio, instituto, universidad, etc.) Dirección completa y referencia de ubicación Número de mesa Número de orden en el padrón Pabellón, piso y aula asignados (si aplica) Si has sido designado como miembro de mesa, titular o suplente Opciones para visualizar el mapa y descargar el croquis del local Guarda o imprime la información: Puedes tomar una captura de pantalla, descargar el croquis o imprimir los datos. De esta forma, tendrás a la mano toda la información necesaria para ubicarte el día de la elección, incluso si no cuentas con acceso a internet en el local de votación.