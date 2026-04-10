La inseguridad domina la campaña electoral en Perú y transforma el debate político de 2026

ONPE puede obligar a los votantes a ser miembros de mesa si faltan titulares y suplentes| Andina

A pocos días de las elecciones generales del 12 de abril de 2026, la inseguridad ciudadana se ha convertido en el eje central de la campaña electoral en Perú. Los discursos políticos, las propuestas de gobierno y los contenidos que circulan en redes sociales coinciden en un único punto: promesas para combatir la delincuencia en un país donde el temor al crimen ya forma parte de la vida cotidiana de millones de peruanos. El abordaje de la seguridad pública no solo aparece en los mensajes oficiales, sino también en la interacción diaria de los ciudadanos, que exigen respuestas urgentes ante un fenómeno que impacta su calidad de vida y su percepción de futuro.

Las cifras recientes evidencian este clima social: más del 80% de los ciudadanos en Lima y Callao considera que la inseguridad es el principal problema nacional, mientras que la percepción de seguridad permanece en niveles históricamente bajos. Los datos subrayan la magnitud del desafío y explican por qué el tema ha escalado en la agenda pública y política, desplazando otras preocupaciones tradicionales como el desempleo o la salud pública. Esta tendencia se refleja en encuestas y estudios de opinión que muestran cómo la preocupación ciudadana por la delincuencia se ha incrementado en los últimos años, superando incluso a temas estructurales como la economía.

Una silueta de candidato presidencial se alza en el centro, mientras un público reflexivo lo observa con incertidumbre, con papeletas de votación y urnas de la ONPE de 2026 en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Moisés Ruiz, experto en liderazgo y docente de la Universidad Europea, sostiene que lo que ocurre en Perú forma parte de una tendencia global que atraviesa distintas campañas electorales alrededor del mundo. “Cuando la inseguridad se vuelve una preocupación cotidiana, los candidatos tienden a convertirla en el centro de su narrativa política. No es exclusivo de Perú: es una tendencia global en campañas donde el electorado está preocupado por temas de seguridad”, señala el especialista, quien ha analizado procesos electorales en América Latina y Europa.

La seguridad pública desplaza el debate económico y social

Durante la recta final del proceso electoral, el enfoque en la seguridad ciudadana ha desplazado debates clásicos como la economía, las reformas institucionales o las políticas sociales. En los discursos, plataformas digitales y materiales de campaña, las propuestas relacionadas con el combate al crimen y al orden público se han multiplicado: desde el endurecimiento de penas hasta el diseño de nuevas estrategias para el enfrentamiento directo al crimen organizado. Los partidos, conscientes del peso electoral del tema, han adaptado sus mensajes y programas para priorizar la seguridad, relegando a un segundo plano otras áreas clave de gestión gubernamental.

Cientos de ciudadanos peruanos revisan concentrados las listas de mesas de sufragio en las paredes de un centro de votación, con su DNI en mano y supervisión de la ONPE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con Ruiz, esta lógica responde a patrones electorales comprobados: “Los temas que generan miedo o preocupación tienen un alto impacto electoral. Por eso muchas campañas se estructuran alrededor de la idea de control, orden o respuestas inmediatas frente a la delincuencia”. El fenómeno se intensifica en escenarios donde la percepción de inseguridad es elevada, como ocurre actualmente en el país, y genera una competencia entre candidatos por demostrar mayor firmeza y capacidad de respuesta frente al delito.

El fenómeno en perspectiva internacional y su impacto en las urnas

El uso de la seguridad como núcleo de las campañas no es exclusivo de Perú. En América Latina y Europa, diversas elecciones recientes han estado marcadas por discursos centrados en criminalidad, migración y control del orden público. Ruiz explica que “las campañas electorales cada vez se parecen más entre países porque las estrategias de comunicación política se comparten y replican. Cuando un tema funciona electoralmente en un lugar, es muy probable que se utilice en otros”. Además, la circulación rápida de información y la influencia de las redes sociales han facilitado la adopción de narrativas similares en diferentes contextos, acelerando la propagación de estrategias que priorizan la seguridad y el orden como ejes de campaña.

Ciudadanos peruanos estudian una extensa cédula electoral con 35 opciones presidenciales para las elecciones de 2026, expresando incertidumbre y reflexión ante la silueta de un candidato genérico en una plaza pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este contexto, especialistas consideran que la seguridad podría ser uno de los factores decisivos del proceso electoral peruano. “Cuando un tema domina la conversación pública, termina influyendo en la decisión de los votantes. La seguridad hoy es probablemente uno de los temas más determinantes en esta elección”, concluye Ruiz. El resultado final podría estar marcado por la capacidad de los candidatos para convencer a la ciudadanía de que cuentan con soluciones efectivas y sostenibles frente a la creciente ola de delitos.

La creciente preocupación por la delincuencia y la demanda ciudadana de soluciones inmediatas reconfiguran así el escenario político en Perú, confirmando que la seguridad se ha transformado en una poderosa herramienta electoral y en el principal termómetro de la campaña 2026. La expectativa de los electores es clara: esperan propuestas concretas y acciones firmes que les permitan recuperar la tranquilidad perdida y mirar el futuro con mayor confianza.

Varios ciudadanos peruanos muestran expresiones de duda y reflexión mientras revisan una enorme cédula electoral frente a una pantalla con la silueta de un candidato presidencial y ánforas de la ONPE. (Imagen Ilustrativa Infobae)