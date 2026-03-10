Veterinaria responde tras imágenes de Gustavo Salcedo junto a Maju Mantilla en el aeropuerto

La joven veterinaria fue abordada por Magaly TV La Firme luego de que se difundieran imágenes del empresario viajando con la madre de sus hijos. ATV/ Magaly TV La firme.

Luego de que se difundieran imágenes de Gustavo Salcedo junto a Maju Mantilla, incluso en el aeropuerto rumbo a Colombia, las cámaras de Magaly TV La Firme abordaron a María Pía Vallejos, la joven veterinaria que días atrás reveló haber tenido un vínculo con el empresario.

Como se recuerda, sus declaraciones en aquel momento generaron gran repercusión en programas de espectáculos y redes sociales, ya que coincidían con un periodo en el que el matrimonio entre el empresario y Maju atravesaba un momento de exposición mediática.

Luego de que las imágenes del presunto reencuentro entre Gustavo y Mantilla comenzaran a circular, un equipo del programa Magaly TV La Firme decidió buscar la reacción de la joven veterinaria para conocer su posición frente a la nueva situación.

María Pía Vallejos tras imágenes de Gustavo Salcedo con Maju Mantilla: “Yo no tengo que aclarar nada”. Captura TV - ATV/ Magaly TV La Firme.

Las cámaras del espacio televisivo lograron ubicar a María Pía Vallejos cuando se encontraba en la vía pública. En ese momento, la joven se desplazaba en su motocicleta y llevaba puesto un casco, lo que dificultaba inicialmente el contacto con los reporteros.

Al ser consultada por las imágenes en las que se ve a Gustavo Salcedo junto a Maju Mantilla, la veterinaria optó por mantener silencio durante algunos instantes. Su reacción reflejaba una evidente incomodidad frente a la pregunta, especialmente considerando la atención mediática que ha rodeado el caso en los últimos días.

Finalmente, y tras la insistencia del equipo periodístico, María Pía Vallejos decidió responder de manera breve y contundente.

¿Qué dijo al joven veterinaria?

“Yo no tengo que aclarar nada”, expresó la joven veterinaria mientras mantenía una mirada seria y el rostro parcialmente cubierto por el casco que llevaba puesto mientras conducía su motocicleta.

La frase fue corta, pero suficiente para dejar en claro su postura frente a la situación. Con esas palabras, la joven dejó entrever que no tenía intención de profundizar sobre el tema ni de ofrecer explicaciones respecto a las imágenes que involucran a Gustavo Salcedo y Maju Mantilla.

El momento fue captado por las cámaras de Magaly TV La Firme, programa que en las últimas semanas ha seguido de cerca los acontecimientos relacionados con el entorno personal del empresario.

Maju Mantilla y Gustavo viajaron a Colombia

La reacción de María Pía Vallejos también ha generado distintas interpretaciones entre los seguidores de la farándula peruana. Para algunos, su respuesta refleja una decisión de mantenerse al margen de la polémica mediática. Para otros, podría tratarse de una señal de incomodidad frente a una situación que continúa generando titulares.

Lo cierto es que las recientes imágenes de Gustavo Salcedo y Maju Mantilla juntos han despertado nuevas especulaciones sobre el estado actual de la relación entre ambos. En las fotografías difundidas se les observa compartiendo momentos juntos e incluso en el aeropuerto, aparentemente listos para viajar.

Según lo mostrado en el reportaje televisivo, la pareja habría abordado un vuelo con destino a Colombia, lo que alimentó las versiones sobre un posible acercamiento entre ellos. Cabe recordar que la expresentadora, mantiene una relación de larga data con el padre de sus dos hijos.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo fueron captados juntos viajando de Paracas al Aeropuerto Jorge Chávez, marcando su reaparición pública tras recientes controversias. (Instagram / YouTube: Qbochinche)

Maju Mantilla y su mensaje a María Pía Vallejos

Hace poco, María Pía señaló en medios que “la persona que te jura fidelidad, amor, hasta que la muerte te separe, que te haga algo así, te puedes imaginar muchísimas cosas”, en referencia al escándalo que rodeó la separación de Mantilla y su exproductor Christian Rodríguez.

Lejos de engancharse en la controversia, la exreina de belleza fue tajante: “Terceras personas que no han estado ni un solo día en nuestros veinte años de relación no pueden opinar y juzgar”, respondió, minimizando los comentarios externos y defendiendo la intimidad y la historia compartida con su esposo.

Maju Mantilla confiesa que aún hay amor por Gustavo Salcedo y minimiza a María Pía Vallejos tras polémica.