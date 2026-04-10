“De que Ricardo Belmont va preso, va preso”: Phillip Butters convencido de que candidato será condenado

Conductor de televisión asegura que existen las pruebas suficientes para que el Poder Judicial condene al candidato presidencial de Obras. Video: Panamericana Televisión

El conductor de televisión Phillip Butters aseguró que el candidato presidencial del Partido Cívico Obras, Ricardo Belmont, irá a prisión por tomar a la fuerza de la caseta del Morro Solar, sacando del aire a PBO Radio, en octubre de 2022.

En su programa Combutters, Butters indicó que el juicio contra Belmont por usurpación y hurto agravado está vigente y lo único que falta es que el Juzgado Penal Unipersonal de Chorrillos convoque a la primera sesión.

“Ese juicio inicia ahorita. Yo le di la oportunidad a solicitud de su hermano Augusto de que me devuelva lo que me tenía que devolver. El hermano me rogó, me dijo: ‘Por favor, no metas preso a mi hermano’. Ya está donde está. (...) Él (Belmont) se grabó haciendo los hechos. Las pruebas son absolutamente contundentes. Irá preso y prisión efectiva. Dentro de la cárcel, lo que la ley lo facultaría es que le da un ataque, le da un shock, dirá: ‘Soy viejito, voy a purgar la pena en mi casa’. Pero de que va preso, va preso”, advirtió.

La pena que la Fiscalía pide contra el candidato presidencial de Obras es de 7 años y 9 meses de prisión efectiva, pena calculada considerando su avanzada edad. La pena requerida contra su socio Luis Morey Estremaydoro es de 11 años y 9 meses.

Phillips Butter denunció a Ricardo Belmont

“Esto no es persecución política, son hechos. Y haga lo que haga su hermano. Tito, yo sé que tú tienes mucha plata, no vas a poder tapar el sol con un dedo porque una vez que le den el inicio juicio oral, así mandes al doctor Caro, quieran hacer lo que sea, inicia el juicio oral y le dan las fechas y tendrá que ser sancionado porque el Perú lo va a ver, ya no tiene cómo mentir, ya no tiene cómo decir que yo estoy vendiendo humo. Ya están las pruebas”, sostuvo Butters.

Juicio truncado

El conflicto se remonta al 16 de octubre de 2022, cuando Belmont, acompañado de sus simpatizantes, irrumpió en la caseta de Morro Solar, interrumpió la señal de PBO Radio (91.9 FM) y tomó control de las instalaciones. Phillip Butters, propietario de la radio, denunció al fundador de RBC por usurpación agravada y hurto agravado ante las autoridades judiciales.

En diciembre de 2022, el Poder Judicial dispuso el desalojo de Ricardo Belmont de la caseta y otorgó a PBO Radio la administración provisional del recinto, mientras avanzaba el proceso penal.

Posteriormente, en mayo de 2024, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chorrillos dictó el auto de enjuiciamiento contra Belmont y Luis Morey Estremadoyro, aceptando que la acusación formal reunía los requisitos necesarios para determinar en juicio la responsabilidad penal de los procesados.

Juzgado ordena que continúe el juicio a Ricardo Belmont

El juicio oral comenzó en octubre de 2024 ante el Segundo Juzgado Unipersonal de Chorrillos. Solo un mes después, el tribunal devolvió la acusación al Juzgado de Investigación Preparatoria —alegando que “no se ha establecido los verbos rectores y texto legal expreso” en la formulación de cargos— generando un bloqueo procesal. Los acusados solicitaron la nulidad del auto de enjuiciamiento, pero sus pedidos fueron rechazados, lo que dio lugar a una apelación que ordenó reevaluar dichas nulidades.

En enero de 2026, el Juzgado de Investigación Preparatoria reafirmó la negativa a las nulidades y devolvió nuevamente el proceso al Juzgado Unipersonal para la continuación del juicio oral.