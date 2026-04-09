Perú

Rubén Blades inicia su ciclo de despedida en Lima: fecha, lugar y todos los detalles de su último tour

El legendario cantante ofrecerá un espectáculo especial en agosto, donde repasará su más reciente álbum y los clásicos de una trayectoria de más de cinco décadas

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Rubén Blades regresa a Perú como parte de su gira de despedida.
Rubén Blades regresa a Perú como parte de su gira de despedida.

El cantante y compositor panameño Rubén Blades inicia en Lima uno de los capítulos más significativos de su carrera al anunciar el comienzo de su ciclo de despedida de las giras.

El espectáculo forma parte de una extensa gira que, según detalló el artista en su blog “Apuntes desde la esquina”, se extenderá hasta el año 2027. “El 2027 sería mi último año activo en giras con la banda de Roberto Delgado, aunque es posible que continuemos grabando juntos. Anhelo estar de regreso y de manera más permanente en Panamá, a más tardar en 2028…”, escribió Blades.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Rubén Blades?

El artista, figura central de la música latinoamericana, presentará el 20 de agosto su espectáculo “Fotografías Tour” en el Arena Park, en un concierto que promete ser un reencuentro memorable con su público peruano.

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¿Cuándo inicia la preventa de entradas?

La preventa de entradas se realiza los días 9 y 10 de abril para clientes del BBVA, mientras que la venta general comienza el 11 de abril a través de Ticketmaster. La presentación en Lima adquiere un carácter especial, pues marca una de las últimas oportunidades para ver en directo a Rubén Blades en el país antes de alejarse de las giras internacionales.

Durante la noche del 20 de agosto, el público limeño podrá disfrutar de un repertorio que incluye las canciones de su más reciente álbum, Fotografías, obra que ha recibido elogios y premios internacionales.

Además, el artista repasará los clásicos que han marcado más de cinco décadas de trayectoria, como Pedro Navaja, Plástico, Decisiones, Amor y Control, Buscando América y otros temas fundamentales en la historia de la salsa y la canción latinoamericana.

El legendario cantante panameño Rubén Blades se reencontrará con sus fans peruanos. EFE/Ángel Colmenares
El legendario cantante panameño Rubén Blades se reencontrará con sus fans peruanos. EFE/Ángel Colmenares

Rubén Blades, acompañado por la Roberto Delgado Big Band, una agrupación de 20 músicos panameños, ha consolidado una puesta en escena que fusiona potencia sonora, versatilidad y respeto por la tradición musical del continente. La banda acompaña al cantante desde 2010 y es una parte fundamental del sonido que ha caracterizado sus últimas giras.

“Voy para 78 años y espero que me quede salud y la voz para mantenerme activo un par de años más, mientras aún pueda mantener la calidad que siempre he tratado de presentar al público que nos apoya en los conciertos”, señaló el cantante.

El artista remarcó que este retiro de las giras no significa un adiós definitivo a la música ni a la creación, sino una transición a una etapa menos exigente en términos de viajes y presentaciones.

La gira “Fotografías Tour” ha pasado por ciudades de Estados Unidos, Perú y Colombia, y este año continuará por Italia, Suiza, Inglaterra, Alemania, Francia y España, antes de regresar a Sudamérica. La parada en Lima está considerada entre las más relevantes de la etapa latinoamericana.

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En el repertorio del concierto destaca la canción “Fotografías”, que da nombre al álbum y a la gira. El tema se ha convertido en un emblema de la capacidad de Blades para narrar historias y conectar con las emociones del público: “Cada retrato guarda una historia, memoria fiel que no morirá. Testigo mudo de lo que pudo ser y no volverá”.

El artista panameño ha sido reconocido con 25 premios Grammy (13 latinos y 12 anglosajones), consolidando una carrera que ha influido en músicos, compositores y oyentes a lo largo de varias generaciones. El impacto de Blades en la música popular latinoamericana es considerado un referente para quienes estudian los cruces entre arte, sociedad y política.

La presentación en Lima se realizará en el Arena Park, ubicado en San Miguel, y será una de las últimas oportunidades de disfrutar de un show de Rubén Blades en un formato de gran orquesta. La organización del evento recae en F&M Entertainment y la venta de entradas se gestiona a través de Ticketmaster.

Con este concierto, Blades reafirma su vínculo con el Perú y con una audiencia que ha acompañado su recorrido, desde los primeros éxitos hasta las más recientes creaciones.

Fotografía de archivo del afamado cantante y actor panameño Rubén Blades, durante una presentación, en Cartagena (España). EFE/Marcial Guillén
Fotografía de archivo del afamado cantante y actor panameño Rubén Blades, durante una presentación, en Cartagena (España). EFE/Marcial Guillén

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