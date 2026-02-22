Willie Colón y Rubén Blades: de la sociedad más exitosa de la salsa, a un pleito legal irreparable

La sociedad creativa de Willie Colón y Rubén Blades marcó el pico de popularidad de la salsa durante los años 70 - crédito EFE y Europa Press

En la historia de la salsa abundan los revolucionarios, los que se jugaron todo por defender una integridad creativa en busca de algo más que ceñirse a los listados de éxitos. Pero de todos los que transitaron esa narrativa, los que mayor éxito alcanzaron fueron Willie Colón y Rubén Blades.

Lo que inició como admiración mutua y el deseo de Colón de transitar un nuevo camino tras el final de su etapa con Héctor Lavoe, llegó a definir la salsa y la música latinoamericana para siempre, y concluyó con un pleito judicial que dividió al mundo de la salsa hasta hoy.

Los inicios

Willie Colón se juntó con Blades luego del final de su sociedad anterior con Héctor Lavoe - crédito @RubénBlades/X

El primer encuentro entre ambos artistas ocurrió en 1970 en la Ciudad de Panamá, durante una gira de Willie Colón con su orquesta, que en aquel entonces contaba con Héctor Lavoe como vocalista. En ese momento Blades era un estudiante de derecho con aspiraciones de incursionar en la música, por lo que aprovechó la visita para acercarse al camerino de Colón y presentarle algunas de sus composiciones.

El impacto fue significativo, pues el “Malo de la salsa” lo invitó a cantar con él, dejando una impresión duradera en el trombonista neoyorquino por el estilo y la capacidad lírica del panameño.

Años más tarde, en 1974, el destino volvió a unirlos en Nueva York bajo circunstancias muy distintas. Blades se mudó a Estados Unidos debido a la situación política en Panamá marcada por las desapariciones del gobierno militar de Omar Torrijos a sus opositores. Buscando una entrada a la industria musical, aceptó un empleo en la oficina de correos de Fania Records.

Por su parte, Willie Colón atravesaba una etapa de transición tras separarse profesionalmente de Héctor Lavoe debido a los excesos del puertorriqueño y la necesidad de buscar nuevas fronteras musicales. Buscaba un nuevo colaborador que le permitiera explorar sonidos más experimentales y temáticas más profundas, motivo por el que decidió apostar por Blades.

La primera grabación de la sociedad fue El Cazanguero, tema del álbum The Good, the Bad, the Ugly (1975), dándole alas a la nueva dupla para grabar su primer trabajo conjunto, Metiendo Mano! (1977). Con canciones como Pablo Pueblo, La Maleta o Fue Varón, ambos artistas salieron ganando: Colón pudo rehacerse luego del final de su sociedad con Lavoe, mientras que Blades dejó el primer vistazo de la impronta social de sus letras, que alcanzaría su pico con su siguiente larga duración.

‘Siembra’, el álbum más vendido de la historia de la salsa

Pese a las dudas del sello, 'Siembra' fue el álbum más vendido de la historia de la salsa y marcó el pico de la sociedad entre Rubén Blades y Willie Colón - crédito Fania Records

La grabación del segundo álbum de la dupla representó un acto de rebeldía creativa por parte de Willie Colón y Rubén Blades contra los estándares de Fania Records. Uno de los fundadores del sello emblema de la salsa, Jerry Masucci, mostró especial escepticismo con las composiciones, debido a que consideraba las letras de Blades demasiado complejas, algo que chocaba con el enfoque en lo bailable del género. Tampoco veía con buenos ojos la inclusión de Pedro Navaja, por su duración de siete minutos.

Eso llevó a que el presupuesto fuese más reducido (de hecho, Siembra se grabó en apenas tres días en La Tierra Sound Studios de Nueva York). Por eso las sesiones dejaron abierta la posibilidad de improvisar sobre la marcha. En Buscando Guayaba, Blades interpretó un “solo de boca” ante la ausencia del trompetista que debía grabar su parte. Plástico coqueteó con la música disco en la introducción, mientras que Pedro Navaja fue la oportunidad que tuvo Colón para desplegar toda su ambición como productor y arreglista, incorporando efectos de ambiente callejero y sirenas de policía para acentuar la narrativa cinematográfica de la canción, inspirada en la pieza teatral Mack the Knife de Kurt Weill.

Con tres millones de copias vendidas en todo el mundo, Siembra despejó las dudas de Fania Records, que tuvieron en este esfuerzo el álbum más vendido de toda la historia de la salsa. Su impacto fue rotundo y marcó a fuego a toda la música latina que le sucedió, demostrando que el baile y el comentario social no tenían que ir por separado.

Primera separación y un regreso a medias

Sin embargo, detrás del éxito comercial y artístico, la relación entre ambos se desarrolló de manera estrictamente profesional. Luego de Siembra aparecieron Maestra Vida (1980), concebida como la primera “opera salsa” de la historia y con Colón de productor, Canciones del Solar de los Aburridos (1981) y The Last Fight (1982).

A partir de ese momento Colón y Blades tomaron caminos separados, en medio de crecientes diferencias del panameño con Fania Records que lo llevaron a firmar con Elektra Records para sus siguientes trabajos en solitario. A la par, el “malo del Bronx” se lanzaba como cantante en Fania Records, cosechando un éxito rotundo a lo largo de la década.

No volverían a juntarse hasta 1995 cuando grabaron Tras la Tormenta. del que se desprendió Talento de televisión, uno de los mayores éxitos de Colón en los 90. Pero la grabación se realizó a distancia, sin que los artistas compartieran tiempo en el estudio, lo que parecía anticipar la ruptura final.

Pleito legal y final de la sociedad

El quiebre definitivo llegó en 2003, tras un concierto de aniversario por los 25 años de Siembra celebrado en el estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico. Por cuenta de dicha presentación, Colón interpuso en 2007 una demanda contra Blades por un presunto incumplimiento de pago valorado en 115.000 dólares.

Durante el proceso, Colón acusó directamente a Blades de falta de transparencia y ética, llegando a declarar que se sentía traicionado por alguien a quien consideraba su socio. Por su parte, el panameño siempre mantuvo que él no era el responsable de manejar el dinero, sino la agencia de representación Morgalo & Martinez, algo que la justicia terminó por confirmar.

Rubén Blades afirmó que su ruptura con Willie Colón era irreparable, debido a las actitudes del "malo del Bronx" durante el pleito legal - crédito Ángel Colmenares/EFE

En mayo de 2010, una semana antes de que iniciara el juicio en el Tribunal Federal de San Juan, Willie Colón desestimó la demanda contra Blades y llegó a un acuerdo confidencial con los promotores. Blades prosiguió su batalla legal contra los promotores, misma que terminó en 2013 cuando los tribunales exoneraron a Blades y ordenaron a Morgalo & Martinez pagar más de 133.000 dólares al cantante, mientras que Colón tuvo que pagarle a su antiguo socio unos 10.000 dólares en costos judiciales.

Pero a pesar de la resolución del pleito legal, la relación personal y profesional entre Colón y Blades nunca pudo repararse. Sobre esto, el panameño expresó que el daño a su reputación fue irreparable y que la actitud de Colón, especialmente al demandarlo mientras él servía como ministro de Turismo en Panamá, cerró cualquier puerta a una reconciliación. Pese a ello, Blades se refirió siempre con respeto a su etapa junto a Colón, tanto en entrevistas como en conciertos.

En 2024, Colón mostró su desacuerdo con el hecho de que Blades ganara un Latin Grammy en 2024 por su regrabación de Siembra con la orquesta de Roberto Delgado, calificándola como una “clonación” que ignoraba su autoría en los arreglos y la dirección musical original.

La muerte de Willie Colón el 21 de febrero de 2026 puso fin a cualquier posibilidad de reconciliación en vida. Blades publicó un mensaje de condolencias reconociendo el impacto cultural de su trabajo juntos, pero el silencio entre ambos durante las últimas dos décadas marcó el triste final de la unión más exitosa e influyente de la salsa.