Nueve recién nacidos mueren en hospital de Piura: Contraloría investiga presunta negligencia mientras EsSalud descarta infección

Testimonios apuntan a carencias en personal especializado y demoras críticas en diagnósticos, mientras varias madres afirman haber asumido altos costos por tratamientos. // Video: Destapes Piura

Al menos nueve bebés recién nacidos en el servicio de neonatología del Hospital José Cayetano Heredia, en la región Piura, han fallecido en circunstancias aun por esclarecer, dejando a sus padres en un profuno duelo. En medio del dolor de las familias, el caso ha escalado a nivel nacional por las graves acusaciones de presuntas infecciones intrahospitalarias, falta de especialistas y escasez de insumos médicos básicos.

Los hechos, registrados entre enero y abril de 2026, han generado versiones contrapuestas. Por un lado, padres de familia aseguran que sus hijos fallecieron tras contraer bacterias dentro del establecimiento de salud. Por otro, EsSalud rechaza categóricamente estas afirmaciones y sostiene que los decesos responden a condiciones médicas complejas como la prematuridad extrema, malformaciones congénitas y bajo peso al nacer. Mientras tanto, entidades como la Contraloría y la Defensoría del Pueblo ya iniciaron investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Padres denuncian infecciones, falta de médicos y escasez de insumos

Composición: Infobae Perú

Las familias afectadas han expuesto una serie de presuntas deficiencias en el hospital. Entre las más graves, señalan la posible presencia de bacterias intrahospitalarias que habrían contagiado a los recién nacidos en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Para sustentar sus denuncias, aseguran contar con certificados de defunción y testimonios médicos que apuntan a cuadros infecciosos.

A esto se suma la denuncia por la falta de especialistas, particularmente neuropediatras y neurocirujanos pediátricos, lo que habría retrasado diagnósticos críticos en varios casos. Según los testimonios recogidos, algunos padres se vieron obligados a buscar atención en clínicas privadas ante la falta de respuesta oportuna en el hospital, asumiendo costos que superaban sus posibilidades económicas.

Otro punto crítico es la escasez de medicamentos e insumos médicos. Los denunciantes afirman que tuvieron que comprar fármacos, ampollas y jeringas por su cuenta, con precios que alcanzaban hasta los S/ 650 e incluso tratamientos completos valorizados en más de S/ 4.000. También reportaron la falta de equipos básicos y demoras en exámenes esenciales, lo que habría comprometido la atención de los neonatos.

Además, se han presentado acusaciones sobre el incumplimiento de medidas de bioseguridad. Algunos padres aseguran que personal médico ingresaba a áreas sensibles sin las protecciones adecuadas, lo que incrementaría el riesgo de contagio. Estas denuncias han sido acompañadas de registros audiovisuales y forman parte de las investigaciones en curso.

EsSalud descarta brote bacteriano y anuncia auditoría

Foto: Comunicado EsSalud

Frente a la creciente preocupación, EsSalud emitió un pronunciamiento oficial en el que descarta la existencia de un brote de infecciones intrahospitalarias en el Hospital José Cayetano Heredia. La institución asegura que se cumplen estrictamente los protocolos de bioseguridad y que existe una vigilancia epidemiológica permanente en el área de neonatología.

Según la versión oficial, los fallecimientos corresponden a casos de alta complejidad médica. Entre las principales causas mencionadas figuran la prematuridad extrema, el bajo peso al nacer, malformaciones congénitas y severas complicaciones neurológicas, condiciones que requieren atención altamente especializada y que, pese a los esfuerzos médicos, pueden tener desenlaces fatales.

No obstante, ante la gravedad de las denuncias, la propia institución anunció el inicio de una auditoría médica exhaustiva a través de su Oficina de Gestión de la Calidad. Esta revisión busca determinar si existieron fallas en la atención o responsabilidades administrativas en los casos reportados.

Paralelamente, la Contraloría General de la República intervino el servicio de neonatología para verificar el cumplimiento de los protocolos sanitarios y la disponibilidad de insumos. Durante la inspección, se constató que varios bebés permanecían en estado crítico dentro de incubadoras, mientras se recopilaba información clave para el proceso de control.

Asimismo, el caso ya fue puesto en conocimiento del Ministerio Público y la Policía Nacional, que iniciarán las diligencias correspondientes para esclarecer si hubo negligencia médica o administrativa. En tanto, la Defensoría del Pueblo también sigue de cerca la situación ante el impacto social generado.