Medicamentos dejaron de producirse en Perú por falta de gas natural: “El stock se va a agotar”, advierte decano

El desabastecimiento de gas natural en el Perú ya golpea a la industria farmacéutica nacional y podría sentirse pronto en la ciudadanía con una mayor escasez de medicamentos, un problema que ya se registraba en el país debido a retrasos en los pagos por parte del Estado y a la falta de políticas de compra eficientes, y que ahora podría agravarse ante la paralización de algunas plantas de producción iniciada el pasado lunes 2 de marzo.

En diálogo con Infobae Perú, el decano del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, Aníbal Díaz, explicó que la producción nacional de medicamentos e insumos médicos abastece alrededor del 30 % de la demanda del país, principalmente a través de los servicios del Ministerio de Salud (Minsa), EsSalud y la red de farmacias. Aunque la mayor parte del mercado se cubre con medicamentos importados, el especialista advirtió que depender del exterior no garantiza un abastecimiento inmediato.

“El Estado no es un buen comprador y es el peor pagador”, señala el decano, quien explica que la producción nacional funciona con lotes que se almacenan y se van distribuyendo con el tiempo. Si las plantas se paralizan por la falta de gas, los medicamentos que se consuman no podrán reponerse y los stocks comenzarán a agotarse.

En ese escenario, el país tendría que recurrir a importaciones, pero los procesos de compra pública pueden tardar hasta tres meses, a lo que se suman varias semanas adicionales para la producción y envío desde el extranjero. “Cuando llegue el medicamento al país, el desabastecimiento ya se habrá sentido”, advierte.

En ese contexto, alertó que los pacientes con mayor capacidad económica podrían buscar tratamientos en el extranjero, como ocurrió durante la pandemia de COVID-19, mientras que quienes dependen del sistema público tendrían menos alternativas. “Si el Estado no logra abastecer y tampoco hay disponibilidad en el sector privado, muchos pacientes con enfermedades crónicas, como la diabetes, podrían quedarse sin acceso a sus tratamientos”, advirtió.

Dependencia del gas en la industria farmacéutica

Las plantas de medicamentos, especialmente las de mayor tamaño, dependen del gas para procesos como la esterilización y la fragmentación de insumos. Aunque algunos pueden realizarse con electricidad, el costo es mucho más alto y resulta inviable para grandes instalaciones. Por ello, las primeras afectadas serán las plantas de mayor escala, lo que impactará en diversos productos, ya que cada planta opera varias líneas y maneja distintos inventarios, explica el decano.

Díaz explicó que la producción de medicamentos no se realiza de manera diaria, sino por lotes que luego se almacenan. Sin embargo, la imposibilidad de reponer el stock por la falta de gas anticipa un escenario de escasez progresiva, cuya gravedad dependerá del inventario disponible en cada planta. Es decir, incluso si la crisis del gas se soluciona en el plazo dado por el Gobierno, la producción que no se realizó durante la paralización no podrá recuperarse de inmediato, lo que podría generar un vacío en el abastecimiento de medicamentos en los meses siguientes.

La falta de gas también pone en riesgo la continuidad operativa de las empresas farmacéuticas. Díaz advierte que una paralización prolongada no solo detendría la producción, sino que generaría pérdidas económicas, ya que las plantas deben seguir afrontando costos de personal, insumos y créditos mientras sus equipos permanecen inactivos. En escenarios extremos, algunas instalaciones podrían verse obligadas a suspender operaciones o incluso cerrar.

¿Cómo ha respondido el Estado?

Previamente y a través de un comunicado, el Colegio Químico Farmacéutico del Perú solicitó al Gobierno que la industria farmacéutica sea incluida entre los sectores priorizados en el suministro de gas natural, luego de que su acceso fuera restringido en el marco de la emergencia energética. El gremio advirtió que la producción de medicamentos es un servicio estratégico para la salud pública, por lo que requiere continuidad operativa para evitar impactos en el abastecimiento.

Sin embargo, según el decano Aníbal Díaz, hasta el momento no han recibido una respuesta concreta del Ejecutivo. “El Estado no ha contestado, no ha dicho nada”, señaló, al cuestionar la falta de medidas frente a una situación que podría afectar la disponibilidad de medicamentos en el país.

Díaz también criticó la falta de planes de contingencia para enfrentar una situación que podría afectar el suministro de medicamentos en el país. “Es inconcebible que un país de más de 30 millones de habitantes no tenga planes de contingencia. Parece que estuviéramos frente a un terremoto de magnitud nueve que ha destruido las instalaciones, y aun así no hay nada preparado”, finalizó.