Fiscal es baleado frente a sus hijos durante asalto en pleno centro histórico de Piura

Cámaras de seguridad captaron el preciso instante en que un fiscal es asaltado y baleado en la pierna por delincuentes a bordo de una motocicleta. El violento hecho ocurrió en Piura, frente a la mirada atónita de sus dos menores hijos.

La tarde del martes, un fiscal fue herido de bala frente a sus hijos durante un asalto en pleno centro histórico de Piura. El ataque ocurrió en el jirón Lambayeque, donde el hombre de 50 años transitaba acompañado de sus dos hijos menores. Según las grabaciones de las cámaras de seguridad, una motocicleta con dos ocupantes se aproximó y uno de ellos descendió armado para interceptar a la víctima.

El asaltante exigió las pertenencias del fiscal. Ante la resistencia del funcionario, el delincuente disparó y lo alcanzó en la pierna, mientras los niños presenciaban el incidente.

A los minutos, los agresores se apoderaron de una cadena de oro y la billetera con documentos personales y tarjetas bancarias, para luego escapar del lugar.

Un fiscal terminó herido en una pierna al ser asaltado por dos hombres en motocicleta, mientras caminaba con sus hijos en una de las zonas más concurridas de la ciudad| Willax

La víctima fue trasladado al hospital José Cayetano Heredia de Castilla, donde médicos informaron que su estado de salud permanece estable. El hecho generó alarma entre los transeúntes y comerciantes de la zona, que presenciaron parte del ataque.

Cámaras de seguridad registran asalto

La Policía Nacional del Perú desplegó un operativo en el centro histórico con el fin de ubicar a los responsables. Personal de investigación revisa las imágenes de las cámaras de vigilancia para identificar a los agresores y determinar la ruta de escape utilizada tras el asalto.

Un funcionario del Ministerio Público fue atacado por dos hombres armados cuando caminaba con sus hijos por una transitada vía peatonal| Willax Noticias

En esta se visualiza a dos hombres, quienes no dudaron en disparar con la autoridad.

Otros casos en Piura bajo terror

Un sicario asesinó a Edson Palacios Ojeda en una tienda del distrito de Castilla, Piura, y grabó el momento exacto del crimen con un teléfono móvil. El atacante disparó once veces contra la víctima de 38 años, asegurando su muerte mientras otras personas dentro del local buscaban refugio ante la agresión armada.

De acuerdo con información de la Policía Nacional del Perú, el ataque ocurrió cuando Palacios Ojeda ingresó al establecimiento ubicado frente a un colegio. El agresor lo sorprendió por la espalda y, sosteniendo un arma de fuego y un celular, ejecutó el disparo fatal a la cabeza. El hecho causó conmoción en la comunidad local, ya que el registro audiovisual del homicidio fue realizado por el propio atacante.

Las cámaras de seguridad del sector captaron los instantes previos al ataque. En las imágenes se observa que Palacios Ojeda llegó al lugar en motocicleta junto a otro hombre, con quien intercambió saludos antes de ingresar al comercio.

Canales de ayuda

La Policía Nacional del Perú (PNP) ofrece la línea de emergencia 105, disponible todo el día para reportar robos y otros delitos. Al comunicarse, los operadores registran los datos y coordinan la atención policial inmediata, además de brindar información sobre cómo continuar con la denuncia en la comisaría correspondiente.

El Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) responde ante emergencias médicas a través del número 106. Si una persona resulta herida durante un robo, el SAMU puede enviar una ambulancia y personal especializado para brindar atención médica en el lugar y realizar el traslado a un centro de salud si es necesario.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú atiende situaciones de emergencia llamando al 116. Además de incendios, los bomberos pueden intervenir en rescates, primeros auxilios y apoyo en incidentes que pongan en riesgo la integridad de las víctimas durante o después de un asalto.