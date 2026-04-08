Choferes dudan de la efectividad de cámaras de seguridad en buses frente a ola de asaltos: “No pasa nada”

Choferes de buses dudan de la efectividad de las cámaras de seguridad, pese a la tecnología con IA del Mininter, y aseguran que no ha reducido los asaltos. Fuente: 24 Horas / Panamericana Televisión

Choferes de transporte público expresan dudas sobre la eficacia de las cámaras de seguridad instaladas en los buses ante la creciente ola de asaltos y extorsiones, mientras el Ministerio del Interior impulsa la implementación de sistemas con inteligencia artificial y detección de armas para reforzar el control y la respuesta ante delitos.

El despliegue reciente de cámaras de videovigilancia con inteligencia artificial en unidades del transporte público, supervisado personalmente por el ministro del Interior José Zapata, responde a episodios particularmente graves de violencia, como el atentado que costó la vida de una pasajera en la Panamericana Norte, indicó este martes el medio 24 Horas de Panamericana Televisión.

El titular del Mininter detalló que el nuevo sistema está conectado en tiempo real al C4 (Centro de Comando, Control y Comunicaciones) de la Policía Nacional del Perú y a la Central de Emergencia 105, con un esquema de monitoreo permanente y un botón de pánico para la activación directa de patrullaje policial.

Choferes de transporte público cuestionan la efectividad de las cámaras de seguridad en buses, como se observa en esta escena con agentes investigando, ante el aumento de asaltos y extorsiones. (Composición: Infobae Perú)

No confían en la eficacia de las cámaras de seguridad en buses

Pese al despliegue tecnológico y al acompañamiento de las fuerzas de seguridad, los choferes cuestionan la capacidad real de las cámaras para disuadir o impedir los ataques. Un conductor señaló a 24 Horas de Panamericana Televisión: “No es la solución, creo yo”, enfatizando el temor constante a las agresiones desde motocicletas.

Otros trabajadores del transporte consideran que la tecnología puede tener un impacto disuasivo, ya que “el delincuente ve una cámara y va a dudar en atentar”, aunque matizan que esto no constituye una solución estructural. La visión general expresada por los entrevistados es que la delincuencia suele estar mejor equipada tecnológicamente que las autoridades, lo que complica la tarea policial.

Varias unidades de transporte público en Lima Metropolitana han sido objeto de extorsiones y ataques por parte de sicarios, generando preocupación en la población y las autoridades. (Latina)

Tal como expresó otro chofer entrevistado: “Lamentablemente, la delincuencia tiene bastante más tecnología, creo yo, que la policía misma, y es un poco difícil”.

El propio sector reconoce que, aunque el monitoreo en tiempo real podría contribuir a la prevención, la criminalidad sigue adaptándose. La medida oficial, señalan, podría “ayudar”, pero no resolverá el “problema de fondo”, según expresó otro conductor a 24 Horas de Panamericana Televisión.

Choferes proponen retomar medidas contra motos lineales

La demanda más reiterada por parte de los choferes consultados es la reinstauración de medidas normativas que antes restringían el traslado de dos ocupantes en una misma motocicleta. Alegan que la mayoría de los asaltos a buses urbanos se cometen desde ese tipo de vehículos. Uno de los conductores entrevistados afirmó: “Debería eliminarse por el momento las motos lineales, que son los que mayormente nos atacan”.

Piden medidas contra motos. (Foto referencial / Andina)

Otro reforzó la propuesta y recordó que con la prohibición anteriormente vigente se logró reducir los atentados contra el transporte: “Sacaron eso y todos los atentados son dos en una moto”, aseveró.

Los entrevistados consideran que el relajamiento de dichas restricciones coincide con el incremento de los robos y ataques a mano armada a los buses urbanos. Esta petición se plantea como complemento a la estrategia tecnológica, ya que, para los consultados, la vigilancia electrónica resulta insuficiente para enfrentar a bandas que circulan por las rutas identificando blancos móviles y retirándose rápidamente tras consumar el delito.

Mininter anuncia cámaras de seguridad en buses

El Ministerio del Interior sostiene que el eje de su nueva estrategia es la prevención, con el uso de cámaras equipadas con inteligencia artificial capaces de detectar la presencia de armas de fuego o de objetos metálicos anómalos dentro de las unidades, según declaró José Zapata a 24 Horas de Panamericana Televisión. Ante la activación de una alerta, la policía coordina respuestas inmediatas a través del botón de pánico incorporado en cada bus.

ATU asegura que compra de cámaras para transporte público se realiza de forma transparente. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2026-2028 prioriza el control territorial y el fortalecimiento de la investigación criminal. La integración de cámaras, botones de emergencia y reconocimiento facial ya abarca buena parte de la flota de empresas como Vipusa y Santa Catalina, con resultados preliminares que muestran la reducción de los tiempos de intervención policial, afirmó el dirigente José Quispe en diálogo con el medio citado.

Durante el despliegue oficial de los nuevos dispositivos, al que asistieron el alcalde de Ancón, Samuel Daza, y altos funcionarios del Ministerio del Interior, se reiteró el compromiso estatal de mantener patrullaje y resguardo en patios de maniobras y rutas principales, apuntando a “recuperar el control de las calles y garantizar la tranquilidad de los usuarios del transporte público”, según informó 24 Horas de Panamericana Televisión.

La brecha entre la modernización tecnológica impulsada por el Estado y la confianza real de los conductores en estas herramientas refleja la exigencia de soluciones legales, normativas y logísticas, con la percepción de seguridad social aún en disputa.