Perú

Luz verde para el Metro: ProInversión anuncia ejecución de las Líneas 3 y 4 en Lima y Callao

El proyecto se ejecutará mediante Asociaciones Público-Privadas y busca modernizar el transporte masivo con nuevas rutas subterráneas, mayor cobertura urbana e integración con futuros corredores ferroviarios

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Se proyecta que estas dos obras atenderán a más de 2 millones de pasajeros diariamente.
Se proyecta que estas dos obras atenderán a más de 2 millones de pasajeros diariamente. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) informó que las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima y Callao se desarrollarán bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP), una decisión que apunta a mejorar de forma sustancial el transporte urbano para millones de ciudadanos. Se estima que ambas infraestructuras beneficiarán a más de 2 millones de usuarios cada día.

El anuncio se dio en el marco de un evento organizado junto al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), donde se destacó la adopción del enfoque APP 5.0, orientado a una gestión más integral de los proyectos. Asimismo, se adelantó que en las próximas semanas se emitirá un decreto supremo que oficializará el inicio del proceso.

Impulso a la movilidad urbana

Durante su intervención, el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, resaltó el impacto que tendrán estas obras en la ciudad. “Las Líneas 3 y 4 no solo transformarán el transporte en Lima, sino que también son una muestra del compromiso del Estado para mejorar la infraestructura urbana mediante un enfoque integral. Estas obras no solo son esenciales para la movilidad, sino también para el desarrollo social y económico de la ciudad”, señaló.

El enfoque adoptado busca no solo atender la creciente demanda de transporte, sino también integrar soluciones que contribuyan a ordenar la movilidad en la capital y el Callao. Con ello, se espera reducir tiempos de traslado y mejorar la calidad de vida de la población.

Características de las nuevas líneas

La Línea 3 del Metro tendrá una extensión de 38 km y será completamente subterránea. Contará con 29 estaciones y estará diseñada para movilizar hasta 2 millones de pasajeros diariamente, lo que la convertirá en uno de los ejes principales del sistema de transporte masivo.

En tanto, la Línea 4 abarcará 13 distritos y dispondrá de 28 estaciones. Se proyecta que esta ruta transporte a aproximadamente 600 mil personas al día, fortaleciendo la conectividad entre distintos puntos de la ciudad y complementando la red existente.

Proyectos ferroviarios en cartera

Además de las líneas del Metro, ProInversión destacó otros proyectos ferroviarios contemplados bajo el mecanismo APP, en línea con el Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario. Entre ellos figuran el Ferrocarril Lima–Ica, con una longitud de 280 km, y el Ferrocarril Lima–Barranca, de 245 km, ambos concebidos para articularse con el sistema del Metro.

El titular de la entidad también indicó que actualmente el país cuenta con 1.957 km de red ferroviaria, de los cuales 1.704,9 km corresponden a uso público y 252,1 km a uso privado. En ese contexto, subrayó la importancia de continuar promoviendo iniciativas que permitan conectar territorios y dinamizar la economía entre Lima y las regiones.

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