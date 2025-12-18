Perú

Avenida Javier Prado: ATU exige respeto al proyecto de la Línea 4 del Metro de Lima en medio de polémica por viaductos

El debate sobre la construcción de pasos a desnivel en una de las vías más congestionadas de la capital enfrenta a la Municipalidad Metropolitana de Lima con vecinos y expertos

Viaductos planeados por la MML
Viaductos planeados por la MML en la av. Javier Prado generan controversia.

La iniciativa de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para construir tres nuevos viaductos en la avenida Javier Prado se convirtió en el centro de una controversia urbana y social.

El plan, valorado en más de 540 millones de soles, fue presentado como una solución al tráfico en una de las arterias más transitadas de la ciudad.

Sin embargo, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) pidió de manera explícita a la autoridad edil que se respete el proyecto de la Línea 4 del Metro de Lima, que discurrirá subterráneamente bajo la misma avenida, y alertó sobre la necesidad de armonización entre las dos infraestructuras.

La discusión se intensificó al conocerse que la ATU emitió una opinión técnica dirigida a la MML, en la que insistió en que cualquier intervención en Javier Prado debe garantizar la futura operatividad del megaproyecto que busca unir el Callao con Ate.

Así lo señaló David Hernández, presidente del consejo directivo de la ATU, en diálogo con la Agencia Andina, donde confirmó la existencia de propuestas específicas para evitar interferencias y promover una mayor integración del transporte público masivo.

“Sí, hemos sido consultados… hemos pedido que se respeten los modelos de movilidad y proyectos grandes, como la Línea 4 del Metro”, explicó Hernández.

La construcción de los viaductos fue promocionada por la Municipalidad de Lima como una respuesta rápida a la congestión, prometiendo una reducción superior al 30% en los tiempos de traslado en hora punta y un ahorro de hasta media hora para quienes recorren el trayecto entre La Molina y San Miguel.

De acuerdo al Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet), las estructuras cubrirán puntos neurálgicos de San Isidro, Lince y Jesús María, extendiéndose por cinco kilómetros con tramos elevados, cuyas maquetas y videos 3D proyectan una postal modernizada de Lima.

En palabras del alcalde Renzo Reggiardo, el flujo vehicular mejorará y la obra cuenta con los permisos requeridos de las entidades involucradas, aunque el proceso se amparó en un decreto de urgencia dictado para los Juegos Panamericanos.

Renzo Reggiardo se refirió al
Renzo Reggiardo se refirió al proyecto del viaducto en la AV. Javier Prado .Foto: Andina / Andina

Temores ciudadanos

No obstante, la iniciativa desencadenó una ola de rechazo tanto entre vecinos y arquitectos como entre especialistas en movilidad. Las primeras protestas surgieron desde distritos a lo largo del corredor vial, como San Isidro y Jesús María, donde residentes y activistas organizaron marchas y campañas públicas, alertando sobre el impacto urbano y ambiental.

Denuncian la posible desaparición de áreas verdes, el aumento del ruido y la contaminación, y una depreciación del valor inmobiliario a causa de la proximidad de los viaductos a viviendas y parques.

“Va a perjudicar todos los edificios”, expresó una vecina, mientras otros residentes temen por la calidad de vida en sus barrios. Las dudas se alimentan de experiencias previas en sectores como La Molina, donde la construcción de pasos elevados no resolvió el tránsito, sino que trajo nuevos cuellos de botella y problemas ambientales.

Por su parte, la decana del Colegio de Arquitectos del Perú, Lourdes Giusti, criticó la obra por no estar alineada con el Plan Met 2040 ni con el plan de movilidad de la propia ATU.

Según Giusti, “este tipo de infraestructuras incentivan el uso del automóvil y pueden incrementar la contaminación respiratoria”, además de que su efectividad resulta cuestionable.

La experta, en declaraciones a La República, mencionó el ejemplo del viaducto frente a la Universidad de Lima, donde el tráfico colapsó en pocos días, ilustrando la conocida “paradoja de Braess”: más capacidad vial puede inducir más congestión.

