Reniec: ciudadana denuncia cobros de hasta S/100 para adelantarse en la cola y recoger DNI en Arequipa

A pocos días de las elecciones, cientos de ciudadanos en Arequipa forman colas de varias cuadras para poder recoger su DNI. La desesperación ha generado un negocio informal donde se venden los puestos en la fila hasta por 100 soles. (Crédito: Buenos Días Perú)

Cientos de ciudadanos formaron largas filas en los exteriores de una sede de la Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en Arequipa, en medio de una alta demanda por recoger el Documento Nacional de Identidad (DNI) antes de las elecciones generales 2026 del 12 de abril. Según informó el programa de noticias, Buenos Días Perú de Panamericana Telelvisión, la afluencia se incrementó desde el fin de semana, impulsada por la cercanía de los comicios y la necesidad de contar con el documento para ejercer el derecho al voto.

En este contexto, algunos ciudadanos acudieron por desinformación respecto a los requisitos para sufragar, ante la creencia de que no podrían votar con el DNI vencido o con versiones anteriores del documento. Esta situación generó una mayor presión sobre los servicios de atención, provocando extensas colas que se prolongan por varias cuadras en los alrededores de la sede.

Denuncian cobros de hasta S/100 para adelantar turnos en filas de Reniec en Arequipa. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Amplían horario de atención

Frente a la gran cantidad de usuarios, Reniec dispuso la ampliación de su horario de atención hasta la medianoche, incluyendo los días sábado y domingo. La medida buscó facilitar la entrega de documentos y reducir la congestión en las oficinas; sin embargo, no logró cubrir completamente la demanda registrada en Arequipa.

De acuerdo con el citado medio, en el lugar se evidencian demoras prolongadas y desorden en la atención, con ciudadanos que permanecen durante horas e incluso desde el día anterior sin ser atendidos. Algunos usuarios indicaron que, pese a contar con tickets de atención, no lograron completar el trámite debido a la limitada capacidad operativa.

Reniec en Arequipa colapsa por alta demanda y surgen denuncias de cobros indebidos. (Foto: Captura video/@Buenos Días Perú)

Denuncian cobros ilegales

En medio de este escenario, una ciudadana denunció que personas estarían cobrando entre 70 y 100 soles para permitir el ingreso preferencial en la fila. Según su testimonio, quienes pagaban estos montos podían adelantarse, mientras que quienes aguardaban desde la madrugada veían retrasada su atención.

“El día de ayer vine a las diez de la mañana a hacer mi fila, pero me retiré. Hoy regresé a las siete de la mañana y desde entonces estoy esperando. Estamos indignados porque están vendiendo los turnos en la fila entre 70 y 100 soles”, declaró la joven para la cámara del citado medio.

Asimismo, los usuarios cuestionaron que solo un número reducido de ventanillas se encuentre habilitado, lo que agrava la lentitud del proceso. Ante ello, solicitaron a las autoridades incrementar el personal y priorizar la entrega de DNI frente a otros trámites.

Usuarios alertan venta de turnos en filas de Reniec ante proximidad de elecciones. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Captura video: Buenos Días del Perú)

Duermen en filas y no son atendidos

La congestión ha llevado a que varios ciudadanos permanezcan durante la noche en los exteriores de la sede, algunos durmiendo en cartones para asegurar un lugar en la fila. Pese a ello, varios de ellos no lograron ser atendidos ni siquiera tras la ampliación del horario.

La presencia de efectivos policiales fue dispuesta para mantener el orden y prevenir incidentes ante la gran concentración de personas. Situaciones similares se reportan en otras ciudades del país, lo que evidencia la presión sobre los servicios de identificación en los días previos a las elecciones.