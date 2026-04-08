Perú

Reniec: ciudadana denuncia cobros de hasta S/100 para adelantarse en la cola y recoger DNI en Arequipa

Usuarios reportan que la falta de ventanillas habilitadas retrasa la atención, pese a la ampliación de horarios

Guardar
A pocos días de las elecciones, cientos de ciudadanos en Arequipa forman colas de varias cuadras para poder recoger su DNI. La desesperación ha generado un negocio informal donde se venden los puestos en la fila hasta por 100 soles. (Crédito: Buenos Días Perú)

Cientos de ciudadanos formaron largas filas en los exteriores de una sede de la Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en Arequipa, en medio de una alta demanda por recoger el Documento Nacional de Identidad (DNI) antes de las elecciones generales 2026 del 12 de abril. Según informó el programa de noticias, Buenos Días Perú de Panamericana Telelvisión, la afluencia se incrementó desde el fin de semana, impulsada por la cercanía de los comicios y la necesidad de contar con el documento para ejercer el derecho al voto.

En este contexto, algunos ciudadanos acudieron por desinformación respecto a los requisitos para sufragar, ante la creencia de que no podrían votar con el DNI vencido o con versiones anteriores del documento. Esta situación generó una mayor presión sobre los servicios de atención, provocando extensas colas que se prolongan por varias cuadras en los alrededores de la sede.

Denuncian cobros de hasta S/100 para adelantar turnos en filas de Reniec en Arequipa. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
Denuncian cobros de hasta S/100 para adelantar turnos en filas de Reniec en Arequipa. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Amplían horario de atención

Frente a la gran cantidad de usuarios, Reniec dispuso la ampliación de su horario de atención hasta la medianoche, incluyendo los días sábado y domingo. La medida buscó facilitar la entrega de documentos y reducir la congestión en las oficinas; sin embargo, no logró cubrir completamente la demanda registrada en Arequipa.

De acuerdo con el citado medio, en el lugar se evidencian demoras prolongadas y desorden en la atención, con ciudadanos que permanecen durante horas e incluso desde el día anterior sin ser atendidos. Algunos usuarios indicaron que, pese a contar con tickets de atención, no lograron completar el trámite debido a la limitada capacidad operativa.

Reniec en Arequipa colapsa por alta demanda y surgen denuncias de cobros indebidos. (Foto: Captura video/@Buenos Días Perú)
Reniec en Arequipa colapsa por alta demanda y surgen denuncias de cobros indebidos. (Foto: Captura video/@Buenos Días Perú)

Denuncian cobros ilegales

En medio de este escenario, una ciudadana denunció que personas estarían cobrando entre 70 y 100 soles para permitir el ingreso preferencial en la fila. Según su testimonio, quienes pagaban estos montos podían adelantarse, mientras que quienes aguardaban desde la madrugada veían retrasada su atención.

“El día de ayer vine a las diez de la mañana a hacer mi fila, pero me retiré. Hoy regresé a las siete de la mañana y desde entonces estoy esperando. Estamos indignados porque están vendiendo los turnos en la fila entre 70 y 100 soles”, declaró la joven para la cámara del citado medio.

Asimismo, los usuarios cuestionaron que solo un número reducido de ventanillas se encuentre habilitado, lo que agrava la lentitud del proceso. Ante ello, solicitaron a las autoridades incrementar el personal y priorizar la entrega de DNI frente a otros trámites.

Usuarios alertan venta de turnos en filas de Reniec ante proximidad de elecciones. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Captura video: Buenos Días del Perú)
Usuarios alertan venta de turnos en filas de Reniec ante proximidad de elecciones. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Captura video: Buenos Días del Perú)

Duermen en filas y no son atendidos

La congestión ha llevado a que varios ciudadanos permanezcan durante la noche en los exteriores de la sede, algunos durmiendo en cartones para asegurar un lugar en la fila. Pese a ello, varios de ellos no lograron ser atendidos ni siquiera tras la ampliación del horario.

La presencia de efectivos policiales fue dispuesta para mantener el orden y prevenir incidentes ante la gran concentración de personas. Situaciones similares se reportan en otras ciudades del país, lo que evidencia la presión sobre los servicios de identificación en los días previos a las elecciones.

Temas Relacionados

DNIReniecArequipaperu-noticias

Más Noticias

Universitario vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del ‘extra game’ por semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2026

Todo se resolverá en el último partido: ‘pumas’ y ‘santas’ van por el pase a la final tras tener igualada la llave. Sigue las incidencias desde el Polideportivo Lucha Fuentes

Universitario vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del ‘extra game’ por semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2026

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026: así va Universitario tras empate con Tolima por fecha 1

El equipo de Javier Rabanal se llevó un punto de Ibagué en un partido con muchas ocasiones de gol, pero con poca puntería. Y ahora le toca esperar el resultado de Nacional vs Coquimbo Unido

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026: así va Universitario tras empate con Tolima por fecha 1

Estados Unidos impone aranceles de hasta 50% a manufacturas de cobre peruano: cerca de USD 500 millones en exportaciones afectadas

La medida arancelaria reconfigura las condiciones de acceso para productos industrializados peruanos en el mercado estadounidense y plantea nuevos desafíos para la competitividad del sector exportador

Estados Unidos impone aranceles de hasta 50% a manufacturas de cobre peruano: cerca de USD 500 millones en exportaciones afectadas

Cusco FC vs Flamengo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

La escuadra imperial inicia su camino en la ‘gloria eterna’ enfrentando al vigente campeón del continente. Mantente informado con nuestra cobertura en tiempo real y descubre todos los detalles previos al pitazo inicial

Cusco FC vs Flamengo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

Así funcionará el nuevo Congreso desde julio de 2026: bicameralidad redefine roles entre diputados y senadores en el sistema legislativo

El nuevo esquema parlamentario incluye cambios en comisiones, votación digital y limitaciones al transfuguismo dentro del Congreso

Así funcionará el nuevo Congreso desde julio de 2026: bicameralidad redefine roles entre diputados y senadores en el sistema legislativo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Así funcionará el nuevo Congreso desde julio de 2026: bicameralidad redefine roles entre diputados y senadores en el sistema legislativo

Así funcionará el nuevo Congreso desde julio de 2026: bicameralidad redefine roles entre diputados y senadores en el sistema legislativo

MML reitera prohibición de concentraciones en el Centro de Lima tras mitin de Ricardo Belmont: “Es zona intangible”

Elecciones 2026: Transparencia liderará conteo rápido junto a Ipsos y el NDI para evitar denuncias de fraude el 12 de abril

Martín Vizcarra denuncia que debió ser excarcelado hace una semana: “¿Están esperando que pasen las elecciones?”

Corte Suprema rechaza queja de Ricardo Belmont, confirma el desalojo de RBC y mantiene a PBO al aire

ENTRETENIMIENTO

Carolina Jaramillo emociona al recordar a Paul ‘Russo’ Flores a un año de su muerte: “Paul era todo para nosotros”

Carolina Jaramillo emociona al recordar a Paul ‘Russo’ Flores a un año de su muerte: “Paul era todo para nosotros”

Renato Rossini Jr. deja entrever que Ale Fuller le fue infiel en ‘La Granja VIP’: “Había una cercanía dudosa”

Carlos Alcántara y Stefany Camus: la verdad detrás del ampay y el beso que sorprendió a los fans, cómo se conocieron y a dónde fueron

Federico Salazar aclaró su relación con Érika Manrique tras ‘ampay’ : “No hay nada, somos amigos”

Kabrones, exintegrantes de Mago de Oz, abren nueva fecha en Perú: ¿Cuándo y donde será?

DEPORTES

Universitario vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del ‘extra game’ por semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2026

Universitario vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del ‘extra game’ por semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2026

Sporting Cristal vs Cerro Porteño EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en el Callao por fecha 1 de Copa Libertadores 2026

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026: así va Universitario tras empate con Tolima por fecha 1

Cusco FC vs Flamengo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

Alfonso Barco se clasifica a la final de la Copa de Croacia en su primera temporada europea: HNK Rijeka va por el bicampeonato