Candidato Jorge Nieto realizará cierre de campaña en Roblox con mitin virtual en réplica del Estadio Nacional

El Partido del Buen Gobierno organiza un mitin virtual en Roblox como parte de su cierre de campaña. Composición: Infobae

La campaña electoral entra en su tramo final con estrategias que buscan captar la atención de distintos segmentos del electorado. En este escenario, las organizaciones políticas exploran formatos alternativos para difundir sus propuestas y acercarse a nuevos públicos, en especial a los más jóvenes.

En ese contexto, el Partido del Buen Gobierno impulsa una iniciativa que traslada el cierre de campaña a un entorno digital. La propuesta se desarrolla en una plataforma de entretenimiento en línea y plantea una forma distinta de interacción política en medio del proceso electoral.

La actividad, prevista para el 9 de abril, se presenta como un evento virtual que replica espacios conocidos del país dentro de un videojuego. La convocatoria circula en redes sociales y busca ampliar el alcance del mensaje político en un momento clave, marcado por la proximidad de la jornada de votación.

Un mitin político dentro de un entorno virtual

El candidato presidencial Jorge Nieto participará en un evento digital dirigido a jóvenes. Redes sociales

El cierre de campaña del candidato presidencial Jorge Nieto incluye un evento en Roblox, plataforma digital que permite la creación de espacios interactivos. En este caso, los organizadores recrearon el Estadio Nacional como escenario para el encuentro político virtual.

La iniciativa apunta a trasladar el formato tradicional de mitin a un entorno digital accesible para usuarios jóvenes. A través de esta herramienta, los participantes pueden ingresar a un servidor específico y formar parte de una actividad que combina elementos de entretenimiento con contenido político.

La convocatoria se difundió mediante redes sociales de integrantes del partido. Gina Duarte, candidata a la diputación por Junín, promovió el evento con un mensaje dirigido a potenciales participantes: “¿Te imaginas vivir la política en tu propio mundo digital? Este jueves 9 de abril llega el mitin virtual en Roblox con Jorge Nieto. Una forma nueva de conectar con los jóvenes y hablar del futuro del país. Síguenos en las redes oficiales de Jorge Nieto y del Partido del Buen Gobierno para entrar al server y participar. ¡No te quedes fuera!”.

Organización técnica y dinámica del evento

El mitin virtual cuenta con una sala principal con capacidad limitada para 200 jugadores. En ese espacio se ubican los avatares del candidato Jorge Nieto y de la candidata a la vicepresidencia, Susana Matute. Una vez alcanzado ese límite, el sistema habilita salas alternas donde los participantes pueden seguir la actividad, aunque sin la presencia directa de estos avatares.

La organización también estableció medidas de control dentro del entorno digital. Moderadores supervisan la interacción en tiempo real y aplican sanciones ante conductas que afecten el desarrollo del evento. Según lo informado, cualquier acto de sabotaje o falta de respeto genera la expulsión inmediata del usuario.

El equipo técnico decidió modificar el escenario original. El evento se traslada de una simulación del Estadio Nacional a una recreación de la Plaza Mayor. Esta decisión responde a recomendaciones relacionadas con la carga de objetos en el entorno virtual, que podía generar fallas en el sistema. La nueva configuración busca reducir problemas de rendimiento y evitar interrupciones durante la actividad.

Integración con TikTok para la transmisión en vivo

El evento incorpora una transmisión paralela a través de TikTok para resolver limitaciones técnicas del propio videojuego. Debido a restricciones en el sistema de audio de Roblox, la organización habilita una emisión en vivo donde se presentan los mensajes y propuestas de los candidatos.

La dinámica establece funciones diferenciadas para cada plataforma. Roblox se utiliza para la interacción visual y la presencia de los avatares, mientras que TikTok concentra la transmisión del contenido principal. En ese espacio participan Jorge Nieto, Susana Matute y candidatos al Congreso identificados con los números 10, 15, 18 y 22.

El cronograma fija el inicio del acceso a las 20:00 horas y la transmisión en TikTok a las 20:30. A partir de las 21:00, se prevé la incorporación de los candidatos, una vez concluido el cierre presencial programado para la misma jornada.

Participación del público y canal de consultas

La interacción con los asistentes se canaliza mediante herramientas externas. Durante la transmisión en TikTok, la organización comparte un formulario digital para recibir preguntas del público. Este mecanismo permite ordenar la participación y seleccionar intervenciones que se responden en tiempo real.

El sistema busca organizar el intercambio en un entorno con alta concurrencia y limitar la saturación de mensajes en los canales principales. Las respuestas se realizan durante el evento en vivo, con intervención directa del candidato y su equipo.

Cierre de campaña presencial en Lima

Además del evento virtual, el Partido del Buen Gobierno programó un cierre de campaña presencial en Lima. La actividad se realizará el jueves 9 de abril a las 6:00 p.m. en el Paseo Colón, en el local de campaña de la organización.

Esta convocatoria coincide con el último día autorizado para la realización de actividades proselitistas. En esa fecha, las agrupaciones políticas concentran sus esfuerzos para movilizar a sus simpatizantes antes de la votación.

El cierre presencial busca reunir a seguidores del candidato en un espacio físico, en contraste con la propuesta digital desarrollada en paralelo. Ambas actividades reflejan una combinación de estrategias orientadas a distintos públicos.

Normativa electoral y fin de actividades proselitistas

El desarrollo de estos eventos se encuentra dentro del plazo establecido por la normativa electoral. Luis Ramos, vocero del Jurado Nacional de Elecciones, precisó que todas las organizaciones políticas pueden realizar mítines hasta el jueves a las 23:59.

Después de ese horario, la regulación prohíbe cualquier actividad proselitista pública. Este límite marca el cierre formal de la campaña y establece un periodo previo a la votación en el que no se permiten actos de difusión política.

La disposición obliga a los partidos a concentrar sus acciones en un tiempo acotado. En ese marco, las organizaciones buscan maximizar el impacto de sus actividades finales, tanto en espacios físicos como en entornos digitales, mientras la decisión del electorado permanece abierta.