¿Quién es Celeste Rivasplata, la ex Miss Perú Trans buscada por Interpol en Bélgica y ser vinculada a Nadeska Widausky?

Un informe de Interpol vincula a la ex Miss Perú Trans 2019, Celeste Rivasplata, con una presunta red de proxenetismo y trata de personas en Bélgica. Su nombre vuelve a salir a la luz tras la detención de Nadeska Widausky. ATV/ Magaly TV La Firme.

El nombre de Celeste Rivasplata, quien alcanzó notoriedad pública tras convertirse en Miss Perú Trans 2019, ha vuelto a ocupar titulares luego de que las autoridades de Bélgica la incluyeran dentro de una investigación por una presunta red de trata de personas y proxenetismo. Su caso cobró especial relevancia tras las recientes revelaciones relacionadas con Nadeska Widausky, otra de las personas señaladas dentro de la misma pesquisa internacional.

Lo que comenzó como una carrera ligada a los concursos de belleza y al mundo del espectáculo hoy se encuentra rodeado de acusaciones que han traspasado fronteras. Según la información difundida en el programa de Magaly Medina, la exreina de belleza figura en documentos elaborados por la policía belga y también en informes que forman parte de una investigación judicial que ya habría avanzado a una etapa mucho más compleja.

La conductora explicó que el caso ya no se limita a sospechas policiales preliminares, sino que involucra la participación de jueces y organismos internacionales. De acuerdo con lo expuesto en televisión, un magistrado belga habría solicitado formalmente la captura internacional y la extradición de varias personas presuntamente vinculadas a esta organización, entre ellas Celeste Rivasplata.

PUBLICIDAD

Celeste Rivasplata

No es la primera vez

Al presentar el informe, Magaly recordó que el nombre de la ex Miss Perú Trans no es nuevo para las autoridades europeas. Según explicó, años atrás ya había sido vinculada a investigaciones relacionadas con presuntos delitos similares.

“Es el nombre de una ex Miss Trans, ¿verdad? Celeste Rivas Plata, que dicen sería cómplice de toda esta operación, que entre las figuras de delitos que involucran estaría la de trata de personas, la de proxenetismo. La Miss Perú Trans de 2019 está involucrada también en este informe de Interpol. Ella en el 2019 ya fue involucrada como proxeneta en el delito de proxenetismo allá en Bélgica. Nosotros hace tres años hicimos un reportaje acerca de eso, que hoy se los volvemos a refrescar”, señaló la conductora.

De Miss Perú Trans a investigada por Interpol: el complejo caso de Celeste Rivasplata. Captura: Magaly TV La Firme.

La historia de Celeste Rivasplata estuvo durante años asociada al mundo de la belleza. Su coronación como Miss Perú Trans 2019 le permitió ganar visibilidad en redes sociales y participar en diversos eventos públicos. Incluso llegó a compartir fotografías con figuras conocidas del espectáculo peruano, consolidando una imagen vinculada al glamour y la exposición mediática.

PUBLICIDAD

Sin embargo, esa imagen comenzó a cambiar tras su viaje a Europa. Según el reportaje difundido por el programa, la modelo llegó al continente europeo en noviembre de 2021. Meses después, su nombre empezó a aparecer en medios extranjeros que informaban sobre una investigación relacionada con presuntas actividades de explotación sexual.

“Se acaba de revelar un documento de la policía de Bélgica donde no solo señalan a Nadeska Widausky, supuestamente por ser parte de una organización de proxenetismo, sino que también el documento nombra en la misma línea a una persona trans llamada Celeste Rivas Plata, otro nombre conocido del medio por ser la Miss Trans Perú 2019”, detalló la voz en off del informe.

De Miss Perú Trans a investigada por Interpol: el complejo caso de Celeste Rivasplata. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Quién es Celeste Rivasplata?

Según la documentación presentada, las autoridades belgas investigan una presunta organización dedicada al proxenetismo y la trata de personas. Dentro de esa estructura, Celeste Rivasplata aparece mencionada por una supuesta participación que actualmente es materia de investigación judicial.

PUBLICIDAD

El informe recordó además que en 2022 diversos medios europeos reportaron la detención de la exreina de belleza tras una extensa investigación desarrollada por la policía belga. Según dichas publicaciones, el caso se originó luego de que las autoridades detectaran una serie de inmuebles alquilados que presuntamente eran utilizados para actividades vinculadas a la explotación sexual.

“El medio francés contaba que la policía la detuvo en julio de ese mismo año, tras una exhaustiva investigación, donde el punto de partida fue que Celeste habría alquilado seis habitaciones en distintos lugares de Bélgica, donde supuestamente señoritas trans peruanas permanecían y recibían visitas de hombres”, señaló el reportaje.

Aquella investigación provocó que la modelo permaneciera retenida durante aproximadamente un mes mientras las autoridades reunían información y realizaban diligencias para esclarecer los hechos.

De Miss Perú Trans a investigada por Interpol: el complejo caso de Celeste Rivasplata. Captura: Magaly TV La Firme.

Se defendió

La propia Celeste reconoció públicamente haber estado bajo custodia durante ese periodo. “Yo he estado retenida un mes, claro, en investigación, en un internado de extranjera”, declaró en una entrevista difundida años atrás.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información presentada por el programa, la investigación se habría iniciado a partir de la denuncia de una mujer trans que aseguró haber sido víctima de diversas acciones presuntamente cometidas por la exmiss. Según la denunciante, Celeste le habría retirado su pasaporte con el objetivo de obligarla a ejercer la prostitución. Esa acusación motivó que las autoridades ampliaran las pesquisas y profundizaran las investigaciones sobre su entorno.

En su momento, la exreina de belleza rechazó categóricamente dichos señalamientos y explicó cómo se desarrolló el procedimiento policial que terminó con su detención temporal.

“Han venido a mi casa a las cinco, me han llevado a una comisaría y me han hecho interrogatorios. Yo he dado mi descargo, me regresaré a mi casa. Entonces, luego de ahí han venido y me han dicho: ‘Tenemos que investigar más’. Me han quitado los teléfonos, porque supuestamente ella dice que como que yo ponía unos clientes, que yo daba los clientes, que no sé qué. Entonces, todo eso es investigado”, manifestó.

PUBLICIDAD

De Miss Perú Trans a investigada por Interpol: el complejo caso de Celeste Rivasplata. Captura: Magaly TV La Firme.

Durante aquella misma intervención insistió en que la investigación no había encontrado pruebas concluyentes en su contra y sostuvo que esa situación explicaba por qué posteriormente recuperó su libertad. “La policía acá no va a soltar a una persona así de la nada. Al no haber pruebas, si estas personas no se presentan, por eso es que me dan libertad”, afirmó.

En ese entonces, Celeste Rivasplata aseguró que las denuncias obedecían a sentimientos de envidia y defendió su situación económica. Según relató, mantenía una relación sentimental estable en España y contaba con propiedades en Lima que le generaban ingresos.

Tendría los días contados

Tras recuperar su libertad, continuó compartiendo imágenes de su vida en Europa a través de redes sociales. Incluso aparecieron publicaciones realizadas en Bruselas durante 2022 y 2023, lo que evidenciaba que seguía residiendo por temporadas en Bélgica.

No obstante, la reciente investigación ha vuelto a colocarla en el centro de la controversia. Según explicó Magaly Medina, la justicia belga considera que existen elementos suficientes para avanzar con pedidos de captura y extradición contra varios de los presuntos implicados.

PUBLICIDAD

“Bueno, parece que esta especie de red, según dicen los jueces de Bélgica, porque no es solo la policía. Esto ya se ha hecho una investigación y un juez ha tenido que pedirle a la Interpol la captura de estas personas y su respectiva extradición, debido a que según los belgas, ellos estarían implicados en una red de trata de personas, que allá es penado con penas muy severas, mayores a los veinte años de prisión”, indicó la conductora.

Asimismo, recordó que la ex Miss Perú Trans ya había enfrentado una situación similar años atrás.

De Miss Perú Trans a investigada por Interpol: el complejo caso de Celeste Rivasplata. Captura: Magaly TV La Firme.

“Y esta ex Miss Perú Trans del 2019 ya estuvo hace tres años detenida por alrededor de un mes. La policía la detuvo, al parecer luego la soltó. Ella viajó para acá, luego volvió a Bélgica y tenemos la última fecha de entrada al país en febrero de este año, que entró a Perú y al parecer no ha vuelto a salir”, añadió.

PUBLICIDAD

La conductora también señaló que las autoridades belgas habrían elaborado un organigrama en el que aparecen vinculadas diversas personas investigadas dentro del mismo caso. “Ahora sabemos que todas estas personas se conocían. Es el organigrama que las autoridades belgas han armado allá y luego han iniciado los respectivos trámites para la extradición”, concluyó.

Por el momento, las acusaciones forman parte de una investigación judicial en curso y serán las autoridades competentes las encargadas de determinar responsabilidades. Sin embargo, el caso ha vuelto a poner bajo los reflectores a Celeste Rivasplata, una figura que pasó de representar a Perú en un certamen de belleza trans a convertirse en uno de los nombres más comentados dentro de una compleja investigación internacional por presunta trata de personas y proxenetismo en Bélgica.

De Miss Perú Trans a investigada por Interpol: el complejo caso de Celeste Rivasplata. Captura: Magaly TV La Firme.