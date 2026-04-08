Cae sicario que baleó a mujer en condominio de Jesús María: PNP investiga autoría intelectual del ataque

La reciente detención de Cristian Mauricio Cabrera Bolado, conocido como alias ‘Bolao’, marca un giro clave en la investigación por el intento de asesinato de la madre que fue baleada al ingresar a su vivienda en un condominio de la avenida Brasil, en Jesús María. Cabrera Bolado, de 30 años, fue capturado por agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) en una operación realizada en el distrito de San Miguel, tras días de seguimiento e inteligencia policial.

En el momento de la detención, Cabrera Bolado —quien fue trasladado a la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) en la avenida España— admitió su implicación en el ataque, aunque evitó identificar plenamente al autor intelectual del hecho. El coronel Robert Trujillo, jefe de la Diviac, confirmó que la hipótesis principal apunta a la existencia de un tercer involucrado, presuntamente responsable de contratar al sicario para perpetrar el atentado.

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El prontuario de alias ‘Bolao’ y sus primeras confesiones

Según detalló el coronel Trujillo, Mauricio Cabrera Bolado cuenta con un amplio prontuario: recientemente salió del penal tras cumplir una condena de 7 años por tenencia ilegal de armas, y además tiene antecedentes por tentativa de homicidio y microcomercialización de drogas. Actualmente, pesaba sobre él una requisitoria vigente por lesiones leves, emitida por un juzgado penal.

Durante su primera declaración ante las autoridades, Cabrera Bolado reconoció su participación en el ataque a la madre de familia. Manifestó que su intervención fue producto de un encargo realizado por un tercero, cuya identidad aún no ha sido plenamente establecida. Las autoridades, en coordinación con el Ministerio Público, profundizan las pesquisas para determinar la cadena de responsabilidades y esclarecer si existe una relación directa entre el sicario y el entorno de la expareja de la víctima.

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El coronel Trujillo aseguró que se están realizando todas las coordinaciones necesarias entre la Diviac, la DIPINCRI de Jesús María y el Ministerio Público para reconstruir la línea del tiempo de los hechos y establecer los nexos de responsabilidad. La hipótesis de la autoría intelectual cobra fuerza, ya que el sicario confesó haber sido contratado, aunque no precisó quién ordenó el ataque. Las autoridades esperan identificar a todos los implicados en las próximas etapas de la investigación.

Cámaras de seguridad evidencian ataque

Las cámaras de seguridad del condominio registraron el momento en que el sicario, encapuchado y armado, disparó a quemarropa contra la mujer cuando ingresaba a su domicilio junto a una vecina. A pesar de la gravedad de las heridas —el disparo alcanzó su rostro—, la madre sobrevivió y permanece hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

La familia de la víctima había alertado previamente sobre amenazas y denuncias por violencia familiar, señalando como principal sospechoso a José Luis Samasi Fuenguaman, exesposo de Sangama Fasabi. Si bien Samasi Fuenguaman fue detenido en un primer momento, recuperó la libertad ante la falta de pruebas concluyentes.

‘Bolao’ se sorprendió cuando la policía le informó que el exesposo de la víctima fue liberado; aunque no acusó directamente, indicó que entre ambas personas habría un problema.