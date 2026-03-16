Golpe al crimen en Lima: PNP desarticula 19 bandas y detiene a 160 criminales en megaoperativo bajo Estado de Emergencia

En el marco del estado de emergencia que rige en varios distritos de la capital, la Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutó una serie de operativos simultáneos que permitieron intervenir zonas consideradas críticas para el delito. Las acciones se desplegaron mediante patrullajes, trabajos de inteligencia y allanamientos dirigidos contra presuntas organizaciones dedicadas principalmente al microtráfico de drogas.

Como resultado de estas intervenciones, las autoridades informaron que 19 bandas criminales fueron desarticuladas y 160 personas quedaron detenidas por su presunta participación en diversos delitos. Los operativos también permitieron decomisar miles de envoltorios de pasta básica de cocaína (PBC), además de armas de fuego y otras sustancias ilegales que, según la policía, estaban destinadas a la venta en distintos puntos de Lima Metropolitana.

Operativos policiales permitieron incautar miles de dosis de droga

La Policía incautó 1,500 paquetes de pasta básica de cocaína, 300 envoltorios de marihuana y un arma de fuego. Foto: Composición Infobae Perú

Las intervenciones fueron ejecutadas siguiendo los lineamientos del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad, estrategia que prioriza la presencia policial en zonas identificadas como focos de actividad delictiva. Bajo este esquema, los agentes aplicaron labores de inteligencia operativa, patrullajes y acciones de control territorial para intervenir a presuntos integrantes de redes dedicadas al microtráfico de drogas en Lima.

Durante la jornada policial, los efectivos lograron incautar 7037 envoltorios de pasta básica de cocaína, conocidos popularmente como “ketes”. Además, se decomisaron dos kilogramos adicionales de esta sustancia en presentación a granel, que presuntamente estaban destinados a la microcomercialización en barrios de la capital.

El reporte también señala que 23 de las personas detenidas tenían requisitoria judicial vigente, lo que significa que eran buscadas por las autoridades por procesos judiciales pendientes. Los operativos permitieron, además, incautar 11 armas de fuego, las cuales fueron trasladadas a las dependencias policiales correspondientes para continuar con las investigaciones.

Estas intervenciones forman parte de las acciones que buscan frenar la expansión del microtráfico de drogas, una actividad delictiva que suele operar a través de pequeñas redes que distribuyen sustancias ilegales en diferentes zonas urbanas.

Intervenciones en Chorrillos, San Martín de Porres y Villa María del Triunfo

Uno de los operativos más relevantes se registró en el asentamiento humano Alto Perú, en el distrito de Chorrillos, donde agentes policiales realizaron el allanamiento de un inmueble que presuntamente funcionaba como punto de almacenamiento y distribución de drogas.

En ese lugar fue desarticulada la presunta banda criminal “Los Sonámbulos del Alto Perú”, dedicada al tráfico ilícito de drogas. Durante la intervención, los agentes detuvieron a cuatro personas, entre ellas Alexander Bahamonde, conocido con el alias de “Indio”, y el ciudadano extranjero Diego Maduro, alias “Chamo”.

En el interior del inmueble se hallaron ocho paquetes de pasta básica de cocaína con un peso aproximado de dos kilogramos, además de 858 ketes listos para su comercialización. Los agentes también incautaron una pistola Glock con la serie erradicada, arma que fue puesta a disposición de las autoridades para las diligencias correspondientes.

Otro operativo se desarrolló en el distrito de San Martín de Porres, donde efectivos del Escuadrón Verde – Grupo Terna lograron capturar a dos presuntos integrantes de la banda criminal “Los Zorrillos de José Granda”.

Los detenidos fueron identificados como Jeyson Chamorro, alias “Peluza”, y Alexander Bellodas, alias “Popeye”. Durante la intervención policial, ambos fueron sorprendidos con 1849 ketes de pasta básica de cocaína, además de bolsas con marihuana y tusi, sustancias que habrían sido destinadas a la venta ilegal en la zona.

De manera paralela, otro operativo se realizó en el distrito de Villa María del Triunfo, donde agentes de la División de Orden Público y Seguridad (Divopus) Sur 3 interceptaron a dos sujetos que integrarían la presunta banda “Los Gallinazos del Skate Park”.

Los detenidos fueron identificados como James Lozano y Jean Ruiz, quienes fueron sorprendidos con 100 envoltorios de pasta básica de cocaína. Tanto la droga incautada como los intervenidos fueron puestos a disposición de las autoridades policiales para continuar con las diligencias e investigaciones correspondientes.