El presidente de Perú señala que el Congreso "recomendó" la salida de Miralles para luchar contra la inseguridad

El reciente nombramiento de Luis Arroyo como presidente del Consejo de Ministros de Perú tuvo lugar apenas un día antes de que el gabinete enfrentara el voto de confianza en el Congreso. Según informó Europa Press, la renuncia de la anterior jefa de gabinete, Denisse Miralles, respondió a una solicitud expresa del presidente José María Balcázar. El mandatario explicó que el Congreso recomendó el cambio con el objetivo de dar un mayor dinamismo a la respuesta gubernamental ante el incremento de la inseguridad ciudadana en el país.

De acuerdo con lo detallado por Europa Press, Balcázar subrayó que la inseguridad constituye el único motivo para el relevo en la jefatura del gabinete. La sustitución de Miralles por Arroyo busca asegurar una gestión más decidida frente a la problemática de la delincuencia, una de las principales preocupaciones de la sociedad peruana y tema recurrente en la agenda política nacional. Balcázar señaló en entrevista para RPP que el Congreso "recomendó reemplazar a Miralles para afrontar decididamente este asunto", lo que llevó a tomar la decisión de colocar a Arroyo al frente del gabinete.

El presidente se refirió a la presión parlamentaria en las vísperas del voto de confianza, desestimando que la remoción de Miralles respondiera a temores ante una eventual negativa en el Congreso. Europa Press citó a Balcázar señalando que no dispone de pruebas que indiquen un ánimo descalificador por parte de los congresistas hacia Miralles o hacia el gabinete en pleno. Según expresó, las decisiones adoptadas se encuentran "dentro del marco constitucional" y obedecen al ejercicio de sus facultades como jefe del Ejecutivo, más allá de sugerencias o recomendaciones externas. Balcázar indicó también que si bien recibe diversas recomendaciones, las decisiones finales recaen en su propia responsabilidad.

Denisse Miralles presentó su carta de renuncia el martes, tras apenas veinte días en el cargo, a petición directa del presidente Balcázar, según informó Europa Press. Este relevo se produjo poco tiempo después de su designación, ocurrida en un contexto de esfuerzos orientados a estabilizar al gobierno peruano ante la prolongada crisis política que vive el país, de cara a las elecciones del 12 de abril, de las que surgirá el noveno presidente en una década.

El medio Europa Press reportó que la dimisión de Miralles tuvo lugar cuando varios bloques parlamentarios ya habían manifestado su intención de no otorgar el voto de confianza al gabinete entrante. Esta postura de ciertos grupos legislativos pudo influir en la rapidez con la que se realizó el cambio en la composición del gabinete.

La designación de Miralles como jefa de gabinete ya había generado una controversia inicial. Su nombramiento se produjo luego de que, días antes, se considerara públicamente a Hernando de Soto para el cargo, opción que fue descartada a último momento por decisión del presidente Balcázar, como indica Europa Press. El giro en la elección de la persona al mando del gabinete ha sido interpretado por analistas locales como reflejo de la inestabilidad política y de la volatilidad en la toma de decisiones dentro del Ejecutivo.

Luis Arroyo, sucesor de Miralles, ocupaba previamente la cartera de Defensa, lo que representa una transferencia de responsabilidades que, según observadores consultados por Europa Press, busca imprimir mayor firmeza e impulso a la lucha contra el delito, uno de los retos más destacados en los últimos meses.

Al analizar la crisis de seguridad, Balcázar insistió en que la urgencia por afrontar el flagelo de la inseguridad ha orientado todas las decisiones recientes relativas a la configuración del gabinete. El mandatario no quiso pronunciarse sobre las capacidades o el desempeño de Miralles durante su breve gestión, argumentando que lo relevante es la toma de medidas adecuadas frente al complejo contexto actual.

La coyuntura política en la que se producen estos cambios está marcada por altos niveles de incertidumbre y el reto de recuperar la estabilidad antes del cambio presidencial previsto para abril. Europa Press contextualiza el relevo en la jefatura del gabinete en un ciclo de altísima rotación y conflictividad institucional, con ocho presidentes en los últimos diez años y tensiones recurrentes entre el Legislativo y el Ejecutivo.

Europa Press recoge, además, las declaraciones del presidente Balcázar acerca de la libertad con la que ejerce sus prerrogativas constitucionales. "A mí me puede recomendar 50.000 personas determinada decisión, pero yo tengo la libertad de tomar decisiones personales", declaró Balcázar, enfatizando la autonomía con la que adopta los cambios en la composición gubernamental.

La sustitución de Miralles por Arroyo ocurre así en un escenario donde la presión del Congreso, el debate sobre la inseguridad ciudadana y la proximidad del voto de confianza configuran el trasfondo de las decisiones del Ejecutivo. Los eventos ponen de manifiesto la todavía débil relación institucional y la volatilidad del panorama político en Perú, según la cobertura realizada por Europa Press.