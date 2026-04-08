Perú

Ricardo Belmont y su lado más homófobo, misógino y machista: “Legalizar el aborto me permite meter un balazo (a quien accede)”

El candidato de Obras ha reiterado en entrevistas y eventos públicos posturas contrarias al feminismo, los derechos reproductivos y de la comunidad LGBTIQ+

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Ricardo Belmont
Ricardo Belmont ha emitido declaraciones machistas, misóginas y homofóbicas durante entrevistas y actos públicos

El octogenario exalcalde de Lima, Ricardo Belmont, candidato presidencial de Obras, ha emitido declaraciones en distintos medios que evidencian sus posturas machistas, misóginas y contrarias a los derechos de la comunidad LGBTIQ+.

En una entrevista con Ángel Estación TV, realizada en 2021 y viralizada recientemente, arremetió contra el derecho al aborto, que calificó como “asesinato”, y sugirió que quienes acceden al procedimiento deberían recibir el mismo destino.

“Siempre observo en las feministas mucha violencia, mucha violencia verbal. Parece que no son mujeres alegres, no son mujeres satisfechas, muchas de ellas, no todas, seguramente, pero la mayoría son mujeres amargadas que odian a la familia, no quieren que la familia se integre”, afirmó.

“El día que nos callemos y no le demos cabida en los medios de comunicación a los promotores del aborto, se quedan sin piso. (...) eso de legalizar el aborto me permite (...) meterle un balazo (a quien accedió al procedimiento)”, continuó.

Efemérides - Perú - historias - 12 noviembre
Ha minimizado o negado los derechos de la comunidad LGBTIQ+, utilizando expresiones peyorativas y excluyentes

La interrupción del embarazo en Perú solo resulta legal en casos terapéuticos, cuando la vida de la madre o del bebé está en peligro, bajo una ley aprobada en 1924, considerada una de las más restrictivas en la región.

Datos del Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo (CNV), plataforma del Ministerio de Salud, indican que en 2025 se registraron 993 nacimientos de madres de entre 10 y 14 años.

Belmont, quien aparece en las últimas encuestas permitidas con un 6 % de intención de voto y ocupa el cuarto lugar, declaró en una entrevista con el periodista Marco Sifuentes que “si una mujer quiere abortar como abortan a escondidas, es preferible que aborten en la clínica, con toda la seguridad”. No obstante, evitó referirse a las mujeres criminalizadas por acceder a este procedimiento.

Durante una entrevista en 2021 con Milagros Leiva, el candidato expresó frases homofóbicas al referirse a los derechos de la diversidad. “No se podía institucionalizar la mariconada, (...) los maricones son maricones y punto”, dijo.

RICARDO BELMONT OPINÓ SOBRE PEDRO CASTILLO
Pedro Castillo junto a Ricardo Belmont. Foto: @PedroCastilloTe

En 2019, realizó comentarios sexistas durante un evento público: “Los hombres de bien lo construyen nuestras mujeres, (…) mi favorita es mi mujer. (...) que de vez en cuando me agarra la ‘cosita’, pero eso es otra cosa (...) consumo lo que el Perú produce", declaró, tras lo cual el Ministerio de la Mujer condenó sus “actitudes machistas y sexistas”.

El exalcalde de Lima pasó, en pocos días, de criticar de manera furibunda al expresidente Pedro Castillo (2021-2022) a convertirse en su asesor en Palacio de Gobierno. En diciembre de 2020, en plena campaña electoral, puso en duda la existencia de la COVID-19, rechazó las restricciones dispuestas y alentó a sus seguidores a incumplirlas al acudir sin mascarilla a la playa Agua Dulce.

Información falsa sobre vacunas

Dos meses antes, publicó en Facebook un video en el que aseguró, sin sustento científico, que la “vacuna contra el coronavirus te puede matar, te puede dejar estéril, te puede volver impotente y te puede cambiar tu ADN”.

También se ha declarado “gran amigo” del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien desde hace más de tres años permanece en la clandestinidad frente una orden judicial de prisión preventiva en su contra.

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