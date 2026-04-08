Perú

Rafael López Aliaga minimiza mitin de Ricardo Belmont y lo compara con su campaña en Ica: “Alguien está mintiendo”

Tras sus accidentadas presentaciones en el sur, López Aliaga alista un multidinario cierre de campaña con artistas musicales en diferentes distritos de Lima

Guardar
¿Asustado? Ante la escalada del candidato del partido Obras, Ricardo Belmont, Rafael López Aliaga encendió su artillería contra su contrincante político.
¿Asustado? Ante la escalada del candidato del partido Obras, Ricardo Belmont, Rafael López Aliaga encendió su artillería contra su contrincante político.

¿Asustado? Ante la escalada del candidato del partido Obras, Ricardo Belmont, Rafael López Aliaga encendió su artillería contra su contrincante político.

En sus últimas declaraciones, puso en duda que los sondeos reflejen un crecimiento real de Belmont, pese a las críticas que arrastra su plancha presidencial.

Mediante una publicación en sus redes sociales, López Aliaga comparó su actividad proselitista en Ica con el mitin de Belmont en la Plaza San Martín, en Lima.

A través de redes sociales se difundieron fotografías que sugerían un aumento en el respaldo a Belmont y un cierre de campaña multitudinario. Sin embargo, López Aliaga compartió otra imagen que apunta a lo contrario.

FILE PHOTO: Supporters of Peru's presidential candidate Rafael Lopez Aliaga gather during a campaign rally ahead of the April 12 general election, in Lima, Peru, April 4, 2026. REUTERS/Angela Ponce/File Photo
FILE PHOTO: Supporters of Peru's presidential candidate Rafael Lopez Aliaga gather during a campaign rally ahead of the April 12 general election, in Lima, Peru, April 4, 2026. REUTERS/Angela Ponce/File Photo

La fotografía difundida por Aliaga es una panorámica más amplia de la Plaza San Martín, donde, al observarla completa, la concentración de personas no parece grande. Por otro lado, también publicó la captura de un video de TikTok en el que se observa su mitin, con calles llenas de gente.

La imagen va acompañada de una acusación directa contra Ricardo Belmont: “Mitin de Belmont en Lima, y mitin de López Aliaga en Ica. Parece que alguien nos está mintiendo..!”

El líder de Renovación adoptó una postura de incredulidad ante la encuestas y, pese a su accidentado viaje al sur del Perú, considera que tiene el respaldo de la mayoría.

En ese contexto, alista un cierre de campaña, que además contará con la paricipación de artistas internacionales, en varios eventos programados para este 9 de abirl en la capital.

Supporters of Peru's presidential candidate Rafael Lopez Aliaga gather during a campaign rally ahead of the April 12 general election, in Lima, Peru, April 4, 2026. REUTERS/Angela Ponce
Supporters of Peru's presidential candidate Rafael Lopez Aliaga gather during a campaign rally ahead of the April 12 general election, in Lima, Peru, April 4, 2026. REUTERS/Angela Ponce

El crecimiento de Ricardo Belmont

El crecimiento de Ricardo Belmont en las encuestas ha encendido las alertas en la campaña de Rafael López Aliaga, quien en las últimas semanas ha visto cómo su posición se debilita en medio de un escenario cada vez más competitivo. La preocupación no es menor: el avance de candidaturas emergentes está reconfigurando la carrera electoral a pocos días de la votación.

Belmont forma parte de un grupo de figuras que han logrado capitalizar el descontento ciudadano en una elección marcada por la fragmentación y la volatilidad. Durante meses, el electorado peruano se mantuvo indeciso, con altos niveles de voto en blanco o viciado. Ese amplio margen abrió espacio para que candidatos con fuerte presencia mediática y discurso crítico hacia la clase política ganaran terreno de forma progresiva.

Candidatura de Ricardo Belmont Cassinelli se desarrolla entre investigaciones y críticas por caso RBC. (Foto: JNE)
Candidatura de Ricardo Belmont Cassinelli se desarrolla entre investigaciones y críticas por caso RBC. (Foto: JNE)

El punto de quiebre llegó con los debates y el cierre de campaña. Las encuestas más recientes muestran una reducción acelerada del voto indeciso, que se ha trasladado en buena parte hacia opciones alternativas. En ese contexto, Belmont ha logrado consolidar respaldo en sectores que buscan una figura distinta a los liderazgos tradicionales, especialmente en zonas urbanas y regiones donde el rechazo a los partidos históricos es más fuerte.

Este movimiento del electorado también explica la caída de López Aliaga en los sondeos. El líder de Renovación Popular, que meses atrás encabezaba la intención de voto, ha perdido terreno frente a candidatos que capturan el llamado voto de protesta. La competencia, que antes parecía concentrarse en pocas figuras, hoy se presenta más dispersa y abierta.

Temas Relacionados

Rafael López AliagaRenovación PopularRicardo BelmontElecciones 2026encuestasperu-politica

Más Noticias

‘Mocedades’ regresa a Perú con su formato sinfónico: fecha, lugar y venta de entradas

La agrupación presenta un espectáculo especial por el Día de la Madre en Lima, interpretando sus temas más emblemáticos junto a una orquesta en vivo, en una velada que promete tocar el corazón de todos los asistentes.

‘Mocedades’ regresa a Perú con su formato sinfónico: fecha, lugar y venta de entradas

Elecciones 2026: RENIEC entregará DNI a ciudadanos hasta una hora antes del cierre de mesas de votación

Según Carmen Velarde, jefa de la RENIEC, hasta el momento existen más de 700 mil DNI pendientes de entrega a cuatro días de las elecciones generales

Elecciones 2026: RENIEC entregará DNI a ciudadanos hasta una hora antes del cierre de mesas de votación

Sicario detenido por intento de asesinato en Jesús María banaliza crimen y lo compara con “que te manden a comprar pan”

El sujeto sorprendió a los policías al reírse mientras relataba el atentado, comparando el brutal intento de asesinato con una tarea cotidiana. La confesión, registrada durante su traslado a la comisaría, reveló además detalles clave sobre el encargo

Sicario detenido por intento de asesinato en Jesús María banaliza crimen y lo compara con “que te manden a comprar pan”

Corte de luz desde este jueves 9 hasta sábado 11 de abril: ¿Cuáles son los distritos afectados?

Los cortes obedecen a trabajos de mantenimiento en la red de distribución y afectarán sectores residenciales y comerciales, con horarios diferenciados por zona

Corte de luz desde este jueves 9 hasta sábado 11 de abril: ¿Cuáles son los distritos afectados?

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, se prepara para llegar al Perú: Ica será sede oficial de su visita

La reina internacional llegará a nuestro país para una vistia especial. Jessica Newton reveló que la ciudad del sur será el lugar donde se hospede

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, se prepara para llegar al Perú: Ica será sede oficial de su visita
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La contundente afirmación de la jefa de RENIEC: "Los muertos no votan y eso hay que decirlo claro"

La contundente afirmación de la jefa de RENIEC: "Los muertos no votan y eso hay que decirlo claro"

Tren Lima–Chosica: MTC difunde video y detalla cómo se implementa un proyecto ferroviario ante presiones de la MML por autorización

Minjus evaluará a 24 mil presos que podrían acceder a beneficios penitenciarios para reducir la sobrepoblación en penales

Fernando Rospigliosi reafirma expresiones por las que fue condenado y amenaza con destituir a jueces supremos

Fuerza Popular excluye aborto terapéutico y educación sexual integral para niñas víctimas de violación en su plan de gobierno

ENTRETENIMIENTO

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, se prepara para llegar al Perú: Ica será sede oficial de su visita

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, se prepara para llegar al Perú: Ica será sede oficial de su visita

Christian Chávez regresa a Perú, su profundo lazo con RBD, su etapa solista y un firme mensaje LGBT+: “Les deseo un gobierno que los respete”

Israel Dreyfus revela que Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe ganaban S/40 mil en ‘La Manada’ antes de las polémicas

Alejandro Sanz dedica emotivo mensaje a Stephanie Cayo por su cumpleaños: “Brillas como nadie”

Participantes de La Granja VIP interrumpirán encierro y saldrán a votar este 12 de abril

DEPORTES

Thaisa Mc Leod cierra su temporada con Atlético Atenea con emotivo mensaje: “Me llevo recuerdos muy bonitos”

Thaisa Mc Leod cierra su temporada con Atlético Atenea con emotivo mensaje: “Me llevo recuerdos muy bonitos”

Elecciones 2026: ¿habrán partidos de Liga 1 y Liga Peruana de Vóley 2025/2026 en jornada electoral?

Johan Fano explotó por la ausencia de un ‘9′ peruano de nivel y reveló charla con la FPF para importante rol: “Nos quejamos del recambio generacional”

Figura de Atlético Atenea confirmó su salida del club tras gran campaña en Liga Peruana de Vóley 2025/2026: “Un viaje constante de aprendizaje”

Dónde ver Sporting Cristal vs Cerro Porteño HOY: canal tv online del duelo por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026