Rafael López Aliaga minimiza mitin de Ricardo Belmont y lo compara con su campaña en Ica: “Alguien está mintiendo”

¿Asustado? Ante la escalada del candidato del partido Obras, Ricardo Belmont, Rafael López Aliaga encendió su artillería contra su contrincante político.

¿Asustado? Ante la escalada del candidato del partido Obras, Ricardo Belmont, Rafael López Aliaga encendió su artillería contra su contrincante político.

En sus últimas declaraciones, puso en duda que los sondeos reflejen un crecimiento real de Belmont, pese a las críticas que arrastra su plancha presidencial.

Mediante una publicación en sus redes sociales, López Aliaga comparó su actividad proselitista en Ica con el mitin de Belmont en la Plaza San Martín, en Lima.

A través de redes sociales se difundieron fotografías que sugerían un aumento en el respaldo a Belmont y un cierre de campaña multitudinario. Sin embargo, López Aliaga compartió otra imagen que apunta a lo contrario.

FILE PHOTO: Supporters of Peru's presidential candidate Rafael Lopez Aliaga gather during a campaign rally ahead of the April 12 general election, in Lima, Peru, April 4, 2026. REUTERS/Angela Ponce/File Photo

La fotografía difundida por Aliaga es una panorámica más amplia de la Plaza San Martín, donde, al observarla completa, la concentración de personas no parece grande. Por otro lado, también publicó la captura de un video de TikTok en el que se observa su mitin, con calles llenas de gente.

La imagen va acompañada de una acusación directa contra Ricardo Belmont: “Mitin de Belmont en Lima, y mitin de López Aliaga en Ica. Parece que alguien nos está mintiendo..!”

El líder de Renovación adoptó una postura de incredulidad ante la encuestas y, pese a su accidentado viaje al sur del Perú, considera que tiene el respaldo de la mayoría.

En ese contexto, alista un cierre de campaña, que además contará con la paricipación de artistas internacionales, en varios eventos programados para este 9 de abirl en la capital.

Supporters of Peru's presidential candidate Rafael Lopez Aliaga gather during a campaign rally ahead of the April 12 general election, in Lima, Peru, April 4, 2026. REUTERS/Angela Ponce

El crecimiento de Ricardo Belmont

El crecimiento de Ricardo Belmont en las encuestas ha encendido las alertas en la campaña de Rafael López Aliaga, quien en las últimas semanas ha visto cómo su posición se debilita en medio de un escenario cada vez más competitivo. La preocupación no es menor: el avance de candidaturas emergentes está reconfigurando la carrera electoral a pocos días de la votación.

Belmont forma parte de un grupo de figuras que han logrado capitalizar el descontento ciudadano en una elección marcada por la fragmentación y la volatilidad. Durante meses, el electorado peruano se mantuvo indeciso, con altos niveles de voto en blanco o viciado. Ese amplio margen abrió espacio para que candidatos con fuerte presencia mediática y discurso crítico hacia la clase política ganaran terreno de forma progresiva.

Candidatura de Ricardo Belmont Cassinelli se desarrolla entre investigaciones y críticas por caso RBC. (Foto: JNE)

El punto de quiebre llegó con los debates y el cierre de campaña. Las encuestas más recientes muestran una reducción acelerada del voto indeciso, que se ha trasladado en buena parte hacia opciones alternativas. En ese contexto, Belmont ha logrado consolidar respaldo en sectores que buscan una figura distinta a los liderazgos tradicionales, especialmente en zonas urbanas y regiones donde el rechazo a los partidos históricos es más fuerte.

Este movimiento del electorado también explica la caída de López Aliaga en los sondeos. El líder de Renovación Popular, que meses atrás encabezaba la intención de voto, ha perdido terreno frente a candidatos que capturan el llamado voto de protesta. La competencia, que antes parecía concentrarse en pocas figuras, hoy se presenta más dispersa y abierta.