Christian Chávez regresa a Perú, su profundo lazo con RBD, su etapa solista y un firme mensaje LGBT+: “Les deseo un gobierno que los respete”

El cantante y actor se solidarizó con sus fans peruanos y reflexionó sobre la situación de la comunidad LGBT en nuestro país.

Después de más de una década de ausencia, Christian Chávez vuelve a Lima para ofrecer el show más ambicioso de su carrera. El exintegrante de RBD se presentará este domingo 28 de junio en el Auditorio del Colegio San Agustín, en San Isidro, con una única función que marca el inicio oficial de su tour latinoamericano.

En diálogo con Infobae Perú, Chávez comparte la emoción de regresar a un país que considera “muy especial”, reflexiona sobre la huella de RBD, detalla cómo será su espectáculo y envía un mensaje de empatía y resiliencia a sus seguidores peruanos.

—Christian, vuelves a Lima tras más de una década. ¿Qué significa para ti este reencuentro?

La verdad es que cuando escuché de esta propuesta me emocioné muchísimo, porque Perú es un lugar que habita en mi corazón, con un cariño muy especial. No tuvimos tiempo de ir en la última gira que tuvimos con RBD y se quedó entre los pendientes. Dije: “Algún día voy a regresar a Perú”, y ahora, por fin, voy a tener esta oportunidad. Es la revancha.

—Durante la gira pasada de RBD, en 2023, Perú no fue incluido pese a la expectativa. ¿Cómo viviste eso junto a tus compañeros?

Por razones complicadas de la vida no pudimos continuar con la gira que estaba planeada. Esta vez, yo quiero llevarle a la gente de Perú todas esas canciones. Que tengamos una noche muy especial cantando temas de RBD, mis canciones también como solista y algunos éxitos latinoamericanos. Es un show de 21 canciones, una hora cuarenta y cinco más o menos de show, con músicos en vivo y bailarines. Nos la vamos a pasar muy bien.

Christian Chávez regresa a Perú después de 16 años. Foto: Difusión

—¿Qué recuerdos tienes de tu última visita al Perú con RBD en 2008?

Perú es un público súper entregado y cariñoso. Amo la comida peruana, qué te puedo decir. Estoy esperando volver a Lima y poder ir a lugares como La Rosa Náutica. Y tengo un pendiente: no conozco Machu Picchu. Espero poder aprovechar este viaje para visitarlo, me gustaría conocerlo. También tengo buenos amigos en Perú, así que estoy muy contento y emocionado de poder llevar un momento único, de euforía y muchos recuerdos.

—¿Podemos esperar invitados peruanos en el show?

Fíjate que todavía no te puedo decir eso. Hay sorpresas. Todavía es muy pronto. Estamos haciendo y creando toda esa parte, pero puede ser, sí puede ser.

—RBD marcó la vida de una generación, pero también cambió la tuya. ¿Cómo te impactó a nivel personal y profesional?

Cuando estaba muy niño, yo me acuerdo que cantaba frente al espejo [risas]. Le pedía a Dios: “Por favor, yo quiero estar en el escenario, quiero cantar”. Nunca pensé que iba a ser de esta forma, no me imaginaba que iba a ser algo tan grande como lo fue RBD. Para mí el formar parte de la infancia y la adolescencia de las personas es algo muy especial, yo soy amante de la música pop, siempre me ha gustado mucho el pop. Siempre digo que si no hubiera sido parte de RBD, hubiera sido fan de RBD. Creo que es un honor el poder ser parte de una generación así.

Christian Chávez realiza su gira por diversos países, pero no descuida la actuación, otra de sus pasiones. Foto: Difusión

—¿Han hablado de posibles reencuentros con el grupo?

De mi parte, yo no estoy cerrado, como ya lo he platicado en otras ocasiones. Los fans saben que yo soy el más fan de RBD, que me sé todas las canciones. Hay canciones que de pronto me decían mis compañeros: “Wey, ¿cómo te acuerdas de esa canción?“. Yo me sé todas. Entonces, creo que esa parte de mí siempre está ahí y siempre va a estar, pero creo también que uno debe aceptar cuando las cosas pasan y cuando no pasan. Yo tengo la esperanza de que pase, ojalá Dios quiera, y todos quieran [risas]. Pero por mi parte, está el sí ya dado.

—Se ha hablado mucho sobre la ausencia de Poncho (Alfonso Herrera) en los reencuentros. ¿Cómo lo tomaron ustedes?

Mira, creo que la gente lo entendió. Él decidió dedicarse solo a la actuación y pues eso también es una decisión muy personal, y pues a fuerza ni los zapatos, como decimos acá en México. Pero siempre va a ser parte de RBD, de ese recuerdo de la agrupación original y de cómo empezó. Como amigos, lo entendimos perfecto.

—¿Qué viene para ti después de este concierto en Lima?

Después de Perú, viajo a Chile y tengo fechas en otros países. Empecé el tour en Brasil, donde visité nueve ciudades. Además, acabo de estrenar un pódcast con iHeartRadio, que lleva ya cuatro episodios. Es una forma de abrirme más como comunicador. Soy activista de los los derechos LGBT, también sigo actuando. Recientemente lancé una serie en Vix junto a Consuelo Duval. También estoy por comenzar otro proyecto para Amazon que se estrenará el próximo año.

—¿En qué momento de tu vida estás?

Yo estoy muy contento de seguir llevando a este Christian nuevo y libre, porque durante mucho tiempo mi sexualidad fue una carga hasta cierto punto para mí mismo. Gracias a los años, a mi familia, a terapias, desde esta última vez que regresé con RBD pude hacer las paces con ese niño que era diferente y que tanto le dijeron que no podía serlo o que no lo iban a amar siendo él mismo. Siento que en este momento de mi vida me siento más yo, más libre. El poder compartir eso a través de mis proyectos me llena de emoción.

Christian Chávez regresará a Perú para cantar temas de RBD y sus éxitos como solista. Foto: Difusión

—Has hablado abiertamente sobre tu proceso personal, tus caídas y tu activismo LGBT. ¿Qué mensaje quieres dejar a tus fans en Perú?

Yo creo que no hay que contar tanto las veces que nos caemos, sino las veces que nos levantamos y cómo nos levantamos. La vida de pronto no es justa en muchas formas. Y el poder entender que tenemos formas de estar mejor, el ser resilientes. A mí la terapia me salvó la vida, me cambió la forma de ver las cosas. Es un proceso interno, no es magia. El terapeuta te ayuda, pero tú eres el que tiene que ir resolviendo estos problemas y abriendo nuevas puertas, cambiando tu forma de ver el mundo y tu forma de reaccionar. No me siento un ejemplo, me siento más como un espejo de las personas, que a través de mi historia puedan ver que, a pesar de caer, el chiste es volver a levantarse, y levantarse más fuerte.

—¿Cómo ves el avance de los derechos LGBT en la región y en Perú?

Pues, se han ganado muchos derechos en el mundo. Sé la situación en Perú, sobre la comunidad LGBTQ+, me duele, siento que, de pronto, la derecha extrema ha crecido muchísimo en Latinoamérica apoyada por gobiernos extranjeros. Creo que la política ha hecho que la gente se extremice muchísimo, pero para mí lo más importante es recordar que las personas LGBTQ+ somos sobrevivientes y lo hemos sido toda la vida. La lucha no para, continúa. Yo le deseo a mis fans y al pueblo peruano un buen gobierno, que ame a su país, que puedan esparcir la cultura y su riqueza. Y hablando, directamente, sobre los derechos de la comunidad LGBT, pues les deseo que también puedan encontrar un gobierno que los respete y que los vea como seres humanos.

—Para cerrar, ¿qué les dirías a tus fans peruanos sobre tu reencuentro con ellos?

A todos los fans de Perú y a los rebeldes de corazón: ya voy para allá, vamos a matar la tristeza y las ganas de vernos. Vamos a pasar una noche espectacular.

Christian Chávez se presentará este domingo 28 de junio en el Auditorio del Colegio San Agustín, en San Isidro. Entradas a la venta en Passline.

Christian Chávez expresa su gratitud hacia RBD y se declara el mayor fans del grupo musical. Foto: Difusión