México

Christian Chávez revela su recaída en las drogas después del reencuentro de RBD y cuenta cómo logró recuperarse

El artista relató que el abrupto cierre del tour lo llevó a buscar ayuda profesional e iniciar una lucha por la sobriedad

Christian Chávez reconoció su recaída
Christian Chávez reconoció su recaída en las adicciones tras el fin del Soy Rebelde Tour de RBD y buscó ayuda profesional en Malibú. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

Christian Chávez alcanzó su mayor visibilidad con el regreso de RBD a los escenarios. Sin embargo, el cierre del Soy Rebelde Tour también marcó un periodo de especial vulnerabilidad para el artista, quien reconoció públicamente su recaída en las adicciones.

El artista decidió enfrentar la situación y acudió de manera voluntaria a un centro de rehabilitación en Malibú, California. Desde entonces, el cantante ha completado un año y 11 meses de sobriedad.

Su proceso lo define como un camino de aprendizaje constante donde “cada recaída no es un fracaso, sino la oportunidad de conocerse más”, declaró para Ventaneando.

Asimismo, señaló que el vacío emocional tras el fin de la gira fue el detonante para su recaída, por lo que tomó la decisión de buscar ayuda profesional en una clínica Malibú, especializada en el tratamiento de adicciones.

El cantante arrancó una serie de presentaciones por Brasil, país donde el mexicano es una grande estrella. Crédito: Instagram/@christianchavezlive

Con el acompañamiento de expertos, logró identificar las raíces emocionales de su dependencia a las drogas y trabajar en la gestión de sus heridas personales.

La salud mental de Christian Chávez: infancia, discriminación y mecanismos de evasión

Durante su entrevista con Ventaneando, Christian Chávez habló abiertamente de los factores que han afectado su estabilidad emocional a lo largo de los años. Entre los elementos que el cantante señala como determinantes, destacan:

  • Crianza en un entorno católico y escolarización religiosa: según Chávez, lo expuso a “mensajes de rechazo” hacia la diversidad sexual.
  • Exposición pública forzada: hace 18 años, el actor fue obligado a revelar su orientación sexual, situación que le generó “pérdidas laborales y burlas en los medios de comunicación”.
  • Consumo de drogas como vía de escape: el artista explicó que, durante años, las sustancias funcionaron como un mecanismo para evitar el enfrentamiento con el dolor y las secuelas de la discriminación.
Dulce María, Christian Chávez y
Dulce María, Christian Chávez y Christopher Uckermann demandaron a su exmánager, Guillermo Rosas, por un irregularidades en la administración de una gira mundial. (@rbd_musica)

Bajo dicho contexto, Christian Chávez admitió que en el pasado llegó a atravesar “episodios de pensamientos suicidas”. No obstante, aclaró que en este último proceso de rehabilitación no experimentó ese tipo de ideas, pues ahora dispone de herramientas emocionales para afrontar los momentos difíciles.

“La recuperación requiere paciencia. Lo importante es no rendirse nunca y seguir pidiendo ayuda si es necesario”, remarcó.

Críticas y respuesta sobre su salud intestinal

El proceso de recuperación de Christian Chávez coincidió también con una oleada de comentarios en redes sociales sobre su aspecto físico, especialmente durante los conciertos de RBD en Brasil. Diversos usuarios hicieron énfasis en que el artista se veía “inflamado”, lo que suscitó rumores sobre un posible descuido de su imagen.

El cantante respondió de manera directa que padece colitis nerviosa, una afección digestiva que se agravó debido al estrés y la presión propios de la gira. Además, ironizó sobre los comentarios maliciosos y llegó a compararse con un luchador debido a su vestuario, pero subrayó que “detrás de esa imagen hay una condición médica real que necesita comprensión”.

Critican físico de Christian Chávez
Critican físico de Christian Chávez tras iniciar su gira sin RBD comparándolo con Maite Perroni; fans lo defienden

El vínculo con RBD, la maternidad y el equilibrio personal

En cuanto a la relación con sus compañeros de RBD, Christian Chávez mantiene contacto frecuente, especialmente con Dulce María, quien se encuentra en la recta final de su segundo embarazo.

Sobre el futuro inmediato, el cantante se muestra firme y descarta un nuevo regreso a los escenarios con la banda. El principal motivo es que priorizar el equilibrio personal y la estabilidad emocional alcanzados gracias al proceso de rehabilitación y al apoyo de sus seres queridos.

Temas Relacionados

Christian ChávezRBDRebeldeRecuperaciónEstado de Saludmexico-entretenimientomexico-noticias

