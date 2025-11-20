BCP implementa rápido bloqueo de tarjetas en caso de robo en agentes a nivel nacional

El BCRP tiene una nueva opción para combatir con la delincuencia y evitar que los criminales accedan a las cuentas. - Crédito BCP

La inseguridad ciudadana en el país sigue poniendo en riesgo a miles de personas, a pesar de las medidas del gobierno de José Jerí. Pero como se sabe, uno de los hurtos más comunes es los que son al paso, donde te pueden robar el celular y las tarjetas de crédito.

Ante esto, diferentes bancos ofrecen opciones para bloquear las tarjetas y evitar que cualquier tercero ingrese o mueva dinero de ellas. Pero ahora el BCP avanza un paso más y permitirá que haya una nueva opción de “bloqueo de emergencia” en casos de robos, que se activará rápidamente desde agentes BCP.

“En línea con su compromiso de seguir innovando en soluciones que protejan a sus clientes y brinden una mejor experiencia, el BCP lanzó el nuevo Bloqueo de Emergencia, una solución disponible en todos los Agentes BCP a nivel nacional. Esta opción permitirá bloquear todas las tarjetas afiliadas con el banco de manera inmediata y así proteger el dinero en caso de robo o pérdida del celular", informaron. Para esto solo necesitarás tu número de DNI y tu PIN.

BCP habilita bloqueo rápido de tarjetas

“De acuerdo con el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), actualmente se roban más de 4 mil celulares al día. Sabemos que, en estas situaciones, cada segundo cuenta”, señala el BCP.

Así, ante este contexto, según señaló Anna Lenka Jáuregui, Gerente de Marketing y Comunicaciones del BCP, gracias a la nueva funcionalidad del banco, cualquier cliente que haya sido víctima de robo podrá acercarse al Agente BCP más cercano y solicitar el bloqueo total de sus tarjetas BCP, tanto de débito como de crédito, protegiendo su dinero de forma inmediata y reduciendo las posibilidades de fraude.

Según el banco, este proceso sería aún más rápido que bloquear tu tarjeta por medio de llamadas al banco. “El proceso es rápido, seguro y accesible, y solo requiere el número de DNI y la clave PIN para validar la identidad del cliente”, aclararon.

Como se sabe, hay más de 10 mil Agentes BCP que se encuentran presentes en el 86% de distritos a nivel nacional, lo que permitirá que esta solución esté disponible para millones de personas ya a la fecha de salida de esta opción ya vigente.

Innovación será parte de los agentes

El BCP revela que “los Agentes BCP se han consolidado como un canal esencial para la inclusión y atención oportuna de nuestros clientes”. Y hora, la incorporación de esta innovación permitirá que el banco ofrezca una solución rápida cuando más la necesitan los clientes.

“Sin duda, el lanzamiento del Bloqueo de Emergencia refuerza el compromiso del banco por acercar la tecnología y la seguridad a todos los peruanos, aprovechando nuestra amplia presencia a nivel nacional con los Agentes BCP”, destacó Fernando Acosta, Gerente de Canal Agente BCP.

El Banco de Crédito del Perú considera que con esta iniciativa del bloqueo rápido, se continúa fortaleciendo su enfoque de innovación, seguridad y cercanía, apostando por herramientas que protegen a las personas y cuidan sus finanzas.