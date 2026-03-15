Cuánto cuesta reponer una tarjeta de débito en cada banco: algunas entidades cobran el doble que otras

La reposición del plástico por robo o extravío tiene costos que superan los $13.000 en algunas de las principales entidades bancarias del país. (Freepik)

El mantenimiento de las finanzas personales requiere una atención constante sobre los cuadros tarifarios de las entidades bancarias. Entre los diversos cargos que los usuarios pueden enfrentar, uno de los más frecuentes y, a veces, inesperados es el costo por la reposición de la tarjeta de débito en casos de robo o extravío. Según los datos actualizados a marzo de 2026, la dispersión de precios entre los diez principales bancos de la Argentina —aquellos con mayor cantidad de clientes según el Banco Central (BCRA)— es marcada: reponer el plástico puede costar más del doble dependiendo de dónde se tenga radicada la cuenta.

En el extremo superior de la tabla de costos se ubica el Banco Provincia de Buenos Aires, con una tarifa de $13.800 por la reposición del plástico. Le siguen de cerca el BBVA Argentina, con un cargo de $12.995, y el Banco Nación, que cobra $12.524,71 por el mismo trámite. En contraste, las entidades que presentan los valores más bajos para esta gestión son el Banco Santander Argentina, con un costo de $5.233, y el Banco Macro, que percibe $6.310,15. Esta brecha evidencia que, ante la pérdida del documento de pago, un cliente del Banco Provincia abona un 163% más que uno del Santander.

Otras entidades se sitúan en un rango intermedio. Por ejemplo, Brubank y Naranja Digital (Naranja X) mantienen valores casi idénticos de $9.600 y $9.619,50 respectivamente. Ualá cobra $9.000 por el reemplazo, mientras que el Banco Galicia se posiciona con una tarifa de $8.000 y el Banco Credicoop con $6.655.

El marco regulatorio del Banco Central

Es fundamental que los usuarios bancarios comprendan los derechos que asisten a los tenedores de cuentas. El Banco Central de la República Argentina establece que las Cajas de Ahorros son gratuitas en su apertura, mantenimiento y en la provisión de una tarjeta de débito inicial a cada titular al momento de abrir la cuenta. Esta gratuidad se extiende a todas las operaciones realizadas por ventanilla, transferencias bancarias y gestiones en cajeros automáticos y terminales de autoservicio situadas dentro de las sucursales de la propia entidad.

La normativa del Banco Central garantiza la gratuidad en la apertura y el mantenimiento de las cajas de ahorro, incluyendo la primera tarjeta de débito. (Reuters)

Sin embargo, el escenario cambia cuando el usuario sale de la “casa operativa” o de la red propia. El uso de cajeros automáticos de otros bancos o aquellos instalados en puntos no bancarios (como supermercados, centros comerciales o estaciones de servicio) conlleva un costo, incluso si pertenecen a la misma entidad del cliente.

Existe una distinción clave para las cuentas sueldo y previsionales. En estos casos, las entidades financieras no pueden cobrar por extracciones de efectivo hasta el total del haber dentro de todo el sistema bancario. A diferencia de una caja de ahorro común, los trabajadores y jubilados pueden retirar su dinero en cajeros de cualquier red o entidad sin abonar comisiones adicionales.

Operaciones en cajeros: redes propias y redes cruzadas

Más allá de la reposición del plástico, el uso cotidiano de la red de cajeros automáticos también presenta variaciones de precio. Para el uso de un cajero de otra entidad pero de la misma red (Link o Banelco), los cargos oscilan entre los $2.699,51 del Banco Nación y los $5.700 del BBVA Argentina. El Banco Credicoop es otra de las opciones más económicas en este rubro, con un costo de $2.758,80.

El uso de cajeros fuera de la red propia o en puntos no bancarios genera comisiones que varían según el banco y el tipo de cuenta del cliente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el usuario utiliza un cajero de una red distinta a la propia, los valores suelen incrementarse levemente en algunas entidades. El Banco Nación eleva el cargo a $3.124,22 y el Credicoop a $3.194,40. No obstante, bancos como el BBVA, Galicia, Santander, Brubank y las billeteras digitales como Ualá y Naranja Digital mantienen el mismo precio sin importar si la red es coincidente o no. Un caso particular es el de Naranja Digital, que es la única de las diez principales entidades que informa un costo por el uso de cajero automático fuera de su propia casa operativa, fijado en $3.500.

El costo de extraer dinero en el exterior

Para los argentinos que viajan al extranjero, los costos de extracción de efectivo a través de cajeros automáticos muestran estructuras de cobro muy variadas. Algunas entidades aplican cargos fijos en pesos, otras en dólares y algunas combinan cargos fijos con porcentuales sobre el monto retirado.

Entre los bancos que cobran en moneda local, el BBVA Argentina lidera con $10.925 por operación, seguido por el Galicia con $6.300 y el Santander con $6.032. Es importante destacar que, en el caso del Banco Galicia, al importe publicado se le adiciona un 0,50% del monto extraído en dólares por cada transacción.

Operar en el exterior combina cargos fijos y porcentuales: algunos bancos cobran en pesos y otros aplican tarifas que llegan a los USD 14,88 por transacción.

En el grupo de entidades que operan con cargos en dólares, el Banco Macro presenta la tarifa más alta con USD 14,88 por extracción, seguido por el Banco Nación con USD 14,52. El Banco Provincia cobra USD 8, Brubank USD 6,05 y el Credicoop USD 4,50. En el ecosistema digital, Ualá destaca por no cobrar comisión (USD 0,00) por extracciones en el exterior, mientras que Naranja Digital no ofrece esta operatoria.

Finalmente, en lo que respecta a la emisión de tarjetas de débito adicionales, la gran mayoría de las entidades líderes no percibe cargos. La única excepción dentro de este listado es el Banco Provincia de Buenos Aires, que establece un costo de $600 para la provisión de un plástico extra.

Conocer estos valores permite a los clientes bancarios anticipar gastos y evaluar si el servicio de su entidad actual se ajusta a sus necesidades operativas, especialmente en un contexto donde el uso de los canales digitales y físicos sigue siendo esencial para la administración del dinero.