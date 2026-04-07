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¡SOLD OUT! Entradas en preventa para BTS en Perú se agotó a dos horas de salir a la venta

Luego de una larga espera y minutos de tensión, finalmente las Army lograron obtener todos los boletos en preventa para ambos conciertos de la boyband

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Siete miembros de BTS posan en blanco y negro; un banner rojo con 'SOLD OUT' y 'PREVENTA MEMBERSHIP' cubre la parte inferior
La preventa de entradas para el concierto de BTS en Perú se agotó en solo dos horas, demostrando la masiva popularidad del grupo de K-pop en el país.

Las entradas en preventa para los conciertos de BTS en Perú se agotaron en tan solo dos horas, un hecho que refleja la magnitud de la expectativa generada entre los seguidores de la agrupación surcoreana. La totalidad de los boletos habilitados para la preventa exclusiva destinada a miembros de ARMY MEMBERSHIP fue adquirida rápidamente, dejando sin posibilidad a quienes permanecieron en la fila virtual durante largos minutos.

La jornada comenzó este martes 7 de abril a las 9:30 de la mañana, cuando Ticketmaster habilitó el acceso a la preventa. El sistema solo permitía la compra a quienes contaban con la membresía ARMY MEMBERSHIP y un código especial. Durante los primeros minutos, la plataforma presentó dificultades técnicas y se interrumpió el acceso, lo que generó preocupación entre los usuarios. A pesar de la caída, la demanda se mantuvo elevada y el tráfico provocó que algunos usuarios tuvieran posiciones en la fila virtual que superaban las 90 mil personas.

Captura de pantalla mostrando un mensaje de texto blanco sobre fondo blanco con la hora 12:08, anunciando que todas las entradas están reservadas y la fecha de venta general
La preventa de entradas para el concierto de BTS en Perú se agotó en solo dos horas, dejando a los fans a la espera de la venta general el 10 de abril.

Cerca del mediodía, la empresa de venta de boletos informó que la totalidad de las localidades disponibles en preventa ya había sido obtenida por los seguidores. Esta situación incluyó tanto las zonas más exclusivas como los sectores generales, para ambas fechas de los conciertos previstos en la capital peruana.

El fenómeno de demanda masiva quedó reflejado en redes sociales, donde fanáticas celebraron la adquisición de sus entradas y otras expresaron su frustración por no haber accedido a tiempo.

La etapa de preventa fue exclusiva para quienes forman parte de la comunidad ARMY MEMBERSHIP, lo que limitó la cantidad de compradores y, al mismo tiempo, incrementó la presión para quienes intentaron asegurar un lugar en los espectáculos de BTS. Los organizadores informaron que el proceso de venta general será diferente y abierto a todo el público interesado.

Siete miembros de BTS posan en una imagen promocional en blanco y negro para el 'BTS World Tour | Arirang' en Lima, Perú, con la fecha 09.10.2026 y la palabra 'AGOTADO' abajo
La imagen promocional del concierto 'BTS WORLD TOUR | ARIRANG' en Lima, Estadio San Marcos, destaca el agotamiento de las entradas en preventa para el evento de 2026 en solo dos horas, generando gran expectación.

¿Cuándo inicia la venta general?

La venta general de entradas comenzará el 10 de abril a las 10:00 a.m., nuevamente a través de Ticketmaster. En esta fase, no será necesario acreditar membresía especial, por lo que cualquier usuario podrá intentar adquirir una entrada. El sistema busca garantizar la transparencia y la seguridad en las transacciones, conforme a las recomendaciones de la plataforma.

La expectativa se mantiene alta ante la inminente apertura de la venta general. La demanda registrada durante la preventa anticipa una competencia aún mayor por los boletos restantes, con la posibilidad de que el sold out vuelva a repetirse en cuestión de horas.

¿Cuántas entradas estarán disponibles en la venta general?

Para el concierto del 9 de octubre se pondrán a disposición 9,870 entradas, mientras que para el 10 de octubre serán 9,914 boletos. La distribución por zonas es la siguiente:

  • Campo: 4,934 entradas cada día
  • Soundcheck VIP: 616 entradas cada día
  • Occidente: 1,247 para el 9 y 1,251 para el 10 de octubre
  • Oriente: 1,165 entradas cada día
  • Norte: 1,209 para el 9 y 1,249 para el 10 de octubre
  • Sur: 698 entradas cada día
Mapa de ubicaciones de un estadio mostrando zonas como Campo, Occidente, Oriente, Norte, Sur, con precios en soles peruanos y detalles de preventa
Mapa de ubicaciones y lista de precios para la preventa "ARMY Membership", posiblemente para un concierto benéfico que apoya la iniciativa "Bosque BTS" de ARMY Perú en Machu Picchu.

¿Cuál es el precio de las entradas?

Los precios confirmados para los conciertos de BTS en Lima son los siguientes:

  • Campo: S/ 851
  • Tribuna Occidente: S/ 667
  • Tribuna Oriente: S/ 667
  • Tribuna Norte: S/ 483
  • Tribuna Sur: S/ 483

El regreso de BTS a Perú moviliza a una de las comunidades de fanáticos más activas de la región, que aguardará la próxima fecha de venta con la esperanza de obtener entradas para uno de los espectáculos más esperados del año.

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