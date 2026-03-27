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Entradas BTS en Perú: cómo comprarlas en la preventa de Ticketmaster con la ARMY MEMBERSHIP y cómo funciona la cola virtual

Hoy se confirmaron las fechas, precios y proceso oficial para la preventa de entradas del concierto de BTS en Lima, que se realizará el 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos

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Flyer de concierto de BTS World Tour Arirang en Lima y pantalla de Ticketmaster con mapa de asientos y fila virtual con 56,891 personas
La imagen muestra el flyer oficial del 'BTS World Tour Arirang' en Lima para 2026 y la pantalla de Ticketmaster evidenciando una fila virtual con más de 56 mil usuarios esperando comprar boletos. (Infobae Perú)

Hoy, 27 de marzo, se revelaron oficialmente los detalles clave para el concierto de BTS en Lima: el grupo se presentará los días 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos, y se anunciaron las fechas de preventa y venta general de entradas, así como el proceso de membresía para fans.

La llegada de la banda surcoreana ha generado una verdadera revolución entre los seguidores peruanos. Para acceder a la preventa exclusiva, es fundamental contar con la ARMY MEMBERSHIP (GLOBAL) y seguir un proceso digital específico a través de Ticketmaster Perú. Aquí te explicamos, paso a paso, cómo comprar las entradas para uno de los conciertos más esperados del año.

Paso 1: Asegura tu ARMY MEMBERSHIP (GLOBAL)

Antes de iniciar el proceso de compra, debes contar con la ARMY MEMBERSHIP GLOBAL vigente. Adquiere la membresía únicamente a través de Weverse Shop (aplicación o web) y obtén tu número de identificación de 9 dígitos. Este será indispensable para el registro y validación previa a la preventa.

Paso 2: Regístrate en Weverse para la preventa

El registro para participar en la preventa debe realizarse antes del jueves 2 de abril a las 14:00 (hora de Lima). Ingresa a la app o web de Weverse, sigue las instrucciones oficiales y confirma tu membresía con el número correspondiente. Solo quienes completen este paso podrán acceder a la preventa en Ticketmaster.

Paso 3: Prepara tu cuenta en Ticketmaster Perú

  • Si ya tienes una cuenta en ticketmaster.pe, verifica tus datos y métodos de pago.
  • Si aún no tienes cuenta, crea una con anticipación y ten a la mano la información de tu tarjeta o medio de pago habilitado. No olvides, que tu cuenta de Ticketmaster debe ser la misma de Weverse.
  • Elige previamente la zona o sector del Estadio San Marcos al que deseas asistir.

¿Cómo funciona la cola virtual en Ticketmaster?

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Según información otorgada por Ticketmaster Perú a Infobae Perú, la fila virtual es una herramienta implementada por Ticketmaster para gestionar la alta demanda durante la venta de entradas. La sala de espera virtual se abrirá 30 minutos antes del inicio de la preventa, es decir, a las 9:30 a.m. para la preventa del martes 7 de abril. Desde ese momento, los usuarios pueden ingresar y permanecer en la sala hasta que se habilite la venta.

Una vez que inicie la venta, el sistema asigna de manera aleatoria y automática el lugar de cada usuario en la fila virtual. Cuando sea tu turno, tendrás un tiempo limitado (hasta 10 minutos) para seleccionar tus entradas y completar la compra. Si no finalizas el proceso en ese plazo, tu lugar se liberará para otro usuario. La fila avanzará conforme los fans vayan concretando sus compras, lo que permite mantener la estabilidad y equidad del sistema ante la alta demanda.

Paso 4: Compra tus entradas y valida en Quentro

Una vez dentro de la plataforma, selecciona la cantidad de entradas, confirma la zona y completa el pago. Todas las entradas serán gestionadas digitalmente a través de la app Quentro, que generará códigos QR dinámicos vinculados a tu cuenta de Ticketmaster. No habrá boletos físicos ni PDFs, y la transferencia de entradas estará disponible posteriormente.

Recomendaciones finales

  • Ingresa a la fila virtual con tiempo y desde un dispositivo seguro.
  • Ten listos tu usuario y contraseña de Ticketmaster, así como tus datos de pago.
  • Evita compartir tu número de membresía y compra siempre en los canales oficiales.

Con estos pasos y la preparación adecuada, podrás maximizar tus posibilidades de conseguir entradas para el regreso de BTS a Lima, en un evento que promete ser histórico para el fandom peruano.

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