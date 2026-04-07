Perú

María Conchita Alonso deja a sus fans peruanos esperando: cancela conciertos en Lima y Arequipa por problemas con el promotor

La icónica artista venezolana-cubana sorprendió al anunciar la suspensión de sus shows por un incumplimiento contractual. Su equipo confirmó acciones legales y promete buscar un nuevo promotor para reprogramar la gira en Perú

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María Conchita Alonso
María Conchita Alonso cancela conciertos en Lima y Arequipa por incumplimiento contractual del promotor MS.MS.PERU. (Instagram María Conchita Alonso)

Los conciertos de María Conchita Alonso programados en Lima y Arequipa para mayo, parte de la gira ‘María Conchita única’, han sido oficialmente cancelados. La noticia, confirmada desde Miami por su equipo All Parts Move, sorprendió a fanáticos y a la industria local, que esperaban el regreso de la icónica artista a Perú tras varios años de ausencia.

Según el comunicado oficial y un mensaje de la propia cantante en redes sociales, la decisión se debe al incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del promotor peruano responsable de la producción.

La artista venezolana-cubana suspendió sus shows en Perú tras un incumplimiento contractual del promotor local MS.MS.PERU. La noticia, que ha generado sorpresa y decepción entre sus seguidores, fue confirmada por la propia cantante y su equipo de management, quienes anunciaron acciones legales y buscan reprogramar la gira con un nuevo productor confiable.

De acuerdo al equipo de Alonso, aunque el contrato había sido debidamente suscrito y las fechas anunciadas con anticipación, MS.MS.PERUno cumplió con los compromisos de pago establecidos, lo que imposibilitó la realización de los espectáculos.

Con mucha tristeza, la cantante María Conchita Alonso compartió en sus redes que su esperado viaje a Perú en mayo no podrá realizarse por problemas de contrato con los promotores. Video: Instagram María Conchita Alonso

La producción internacional recomendó al público no adquirir entradas para los eventos, a fin de evitar posibles perjuicios económicos. Además, se informó que toda comunicación oficial será difundida exclusivamente a través de los canales autorizados y que las acciones legales correspondientes ya se están tomando en Miami.

En un video publicado en sus redes, María Conchita Alonso se mostró afectada por la situación: “Estoy bastante triste, dolida de que toda la emoción que tenía de ir por fin a Perú no va a poder ser. Hubo unas faltas de contrato con los promotores, lamentablemente. Pero bueno, estamos viendo otros promotores porque las ganas obviamente de ir ahora son el triple”. La artista agradeció el cariño de sus fans peruanos y confió en que pronto pueda reprogramar las presentaciones.

Respuesta del promotor y cruce de versiones

El promotor local MS.MS.PERU respondió a la cancelación a través de un comunicado, afirmando que intentó establecer comunicación con la representación de la artista y que cualquier avance estaba condicionado al pago del 100% del acuerdo. Sostuvieron estar “alineados con los términos pactados” y que, por buena fe, optaron por no realizar una comunicación oficial anticipada del evento.

María Conchita Alonso
La decisión de cancelar los shows en Perú fue confirmada por la artista y su equipo de management desde Miami. (Instagram María Conchita Alonso)

Sin embargo, la agencia de María Conchita Alonso negó estos argumentos, asegurando que el promotor confirmó en repetidas ocasiones que el anticipo había sido realizado, lo cual nunca ocurrió en seis semanas de mensajes cambiantes.

“El borrador del anuncio fue hecho por su oficina y usted lo publicó en sus redes sociales. Lamentablemente, este asunto ya está en manos de nuestros abogados, dado que contamos con un acuerdo firmado. Por favor, no agrave la situación publicando información falsa”, enfatizó All Parts Move en su respuesta.

La falta de acuerdo y las versiones cruzadas han generado desconcierto entre los seguidores de la artista y entre quienes ya habían mostrado interés en adquirir entradas para los shows. La agencia reiteró que informará sobre la reprogramación cuando haya condiciones adecuadas y un promotor serio, recalcando que el objetivo es brindar la experiencia que el público merece.

Reacciones del público y futuro de la gira en Perú

La cancelación de los conciertos ha suscitado una ola de reacciones en redes sociales, donde los fans manifestaron su decepción y respaldaron a la artista. “No saben comportarse a la altura de una grandiosísima señorona icónica como la diva María Conchita Alonso”, escribió un usuario.

María Conchita Alonso
María Conchita Alonso agradece el cariño del público y expresa su esperanza de reprogramar conciertos en Perú con un promotor confiable. (Instagram María Conchita Alonso)

Otros mensajes invocaron la llegada de un mejor promotor y desearon que la artista regrese pronto a Perú: “El público te ama… Bendiciones, amén, llegas un mejor promotor”, “Abrazos mi máxima amiga y querida”.

María Conchita Alonso, por su parte, reiteró en su cuenta de Instagram su deseo de volver al país: “Lamentando mucho que no voy a poder ir a Perú el mes que viene por incumplimiento de contrato. Ya son muchos años que no he estado por allá, y las ganas de visitarles son inmensas. Espero poder tenerles buenas noticias de que, más pronto que tarde, el #MariaConchitaúnicaTour estará con Uds”.

La agencia de la cantante y la propia artista insisten a los fans que estén atentos solo a los canales oficiales para futuras noticias y que no adquieran boletos de fuentes no autorizadas.

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