María Conchita Alonso destroza a Belinda por su interpretación de “Acaríciame”: “Le falta”

Cantante de "Acaríciame" asegura que a Belinda le faltó sentimiento. (IG: @belindapop)

Belinda volvió a la escena musical con su reciente álbum “Indómita” y su participación en “Mentiras, la serie”, donde interpreta junto a otras actrices grandes clásicos de la música mexicana.

Pese a que el público se ha desvivido en halagos para la famosa, intérpretes originales de algunos temas se han postulado al respecto, asegurando que no ofrece la misma calidad interpretativa.

Una de las primeras que fue cuestionada sobre el tema fue Yuri; quien aseguró que la intérprete de grandes éxitos como “Cactus” y “Luz sin gravedad” había hecho un gran trabajo con su propio estilo.

(Infobae México)

Opinión que comparte María Conchita Alonso, quien abordó el tema durante su reciente participación en la Marcha del Orgullo LGBT+ de la CDMX.

“Ella canta muy lindo, pero yo creo que mi sentimiento le falta”, dijo la famosa cantante de los años ochenta; y agregó: "Cada palabra que sale de mi corazón por medio de mi boca es sentida y eso es lo que me distingue a mí de los demás”.

Hasta ahora, la cantante de 35 años no se ha pronunciado sobre las nuevas declaraciones sobre su trabajo en “Mentiras, la serie”, pero muchos de sus seguidores aseguran que es un proyecto dirigido a un público más joven.

Qué dijo Yuri sobre la intérpretación de Belinda de sus canciones

La cantante veracruzana, reconocida por su trayectoria en la música y la televisión, ofreció su opinión tras escuchar a la intérprete de “Bella traición” abordar dos temas emblemáticos de su repertorio: “Detrás de mi ventana” y “De qué te vale fingir”.

La reacción de Yuri se produjo durante una entrevista para el programa “Venga la Alegría”, donde admitió que inicialmente pensó que Belinda había respetado el tono original de las canciones, pero al escucharlas descubrió que la artista optó por imprimirles su propio sello.

“Que vieja tan arriesgada, de verdad, qué bárbara. Ya cuando me lo pasaron los fans y lo escuché, pensé que lo hace muy bien. Es su estilo que es diferente al mío, pero lo hace bien”, expresó.

La cantante reveló si le gustó la interpretación que Belinda le dio a sus canciones en Mentiras, La serie. Fotos: Cuartoscuro

Asimismo, afirmó que le daría una calificación perfecta a “Belika”, apodo con el que la propia Belinda se ha identificado, pues elogió tanto la voz como la capacidad actoral de su colega.

“La verdad que muy bonita, ella no es mi amiga, es mi compañera, la he visto una o dos veces, pero sí, me encantaría decírselo cara a cara. Está estupendo, actuó muy bonito. Aquí está demostrando que tiene voz y que se defiende a su estilo”, señaló.