Alejandra Baigorria rompe su silencio tras revelaciones de Onelia Molina y marca distancia: “Yo sabré tomar medidas”

En una entrevista exclusiva para "Amor y Fuego", Alejandra Baigorria se pronuncia sobre la conversación que Onelia Molina hizo pública, dejando claro que aunque tuvo buenas intenciones, no permitirá que nadie la subestime. Video: Willax TV / Amor y Fuego

La controversia volvió a encenderse en el mundo del espectáculo local cuando Alejandra Baigorria decidió pronunciarse públicamente tras las declaraciones de Onelia Molina, quien reveló detalles de la conversación que ambas sostuvieron luego del sonado ampay protagonizado por Said Palao y Mario Irivarren en Argentina.

En medio de versiones cruzadas, interpretaciones y evidente incomodidad, la llamada “Gringa de Gamarra” buscó dejar en claro su postura, marcando distancia y rechazando cualquier insinuación de mala intención.

Todo se remonta a las imágenes difundidas en el programa Magaly TV La Firme, donde se mostró a los exchicos reality disfrutando de un paseo en yate y una parrilla en Buenos Aires, acompañados de un grupo de jóvenes, lo que rápidamente encendió las alarmas sobre una posible infidelidad.

Tensión total: Alejandra Baigorria niega mala intención con Onelia Molina y lanza advertencia tras filtración. Composición Infobae / Carol Ruiz.

A partir de ese momento, el tema escaló no solo por el contenido del ampay, sino por las reacciones posteriores de las personas involucradas. Según relató Onelia Molina, fue la propia Alejandra Baigorria quien tomó la iniciativa de contactarla a través de Instagram tras la difusión de dichas imágenes.

La odontóloga sostuvo que la empresaria mostró preocupación por lo ocurrido e incluso dejó entrever que estaba dispuesta a viajar a Argentina para obtener pruebas que confirmaran una supuesta traición por parte del conocido “Samurai”. Estas declaraciones no pasaron desapercibidas y generaron una ola de comentarios, cuestionamientos y especulaciones sobre las verdaderas intenciones detrás de ese acercamiento.

Alejandra Baigorria afirma que tomará su decisión sobre el matrimonio con Said Palao a su propio ritmo, sin permitir presiones del entorno mediático. (Instagram Alejandra Baigorria / Said Palao)

Frente a las cámaras de Amor y Fuego, Alejandra Baigorria no evitó el tema y respondió con firmeza, aunque dejando entrever cierta incomodidad por la forma en que se expuso la situación. Lejos de asumir una postura confrontacional directa, optó por enfatizar que su accionar estuvo guiado por una intención genuina y no por intereses ocultos.

“Yo creo que en su momento hubo una buena intención de mi parte, ahí está. Se ve claramente cuáles fueron mis intenciones. Como te digo, no tengo nada en contra de nadie, pero tampoco voy a permitir que pasen por encima de mí”, expresó, en una declaración que dejó en evidencia su intención de poner límites frente a lo que considera una exposición innecesaria.

Sus palabras, sin embargo, no se detuvieron ahí. En el mismo espacio televisivo, Baigorria dejó entrever que la situación había generado un quiebre en su percepción hacia Onelia Molina, deslizando que evaluará cuidadosamente cómo manejar sus relaciones en adelante. “Yo sabré tomar cuáles son mis medidas y con quién sí y con quién no”, añadió, en una frase que muchos interpretaron como una clara señal de distanciamiento.

La ‘Gringa de Gamarra’ reafirmó que no permitirá que los cuestionamientos detengan sus sueños ni su trabajo. Captura: 'Amor y Fuego'.

El tono de sus declaraciones fue analizado por diversos comentaristas del espectáculo, quienes coincidieron en que, aunque evitó un enfrentamiento frontal, sí evidenció un fastidio latente. Para algunos, la molestia radicaría no solo en la difusión de la conversación privada, sino también en la interpretación que se hizo de sus intenciones, las cuales, según ella, han sido tergiversadas.

Por su parte, Onelia Molina no tardó en responder a la polémica. Tras la difusión de un audio en el que conversaba con un reportero del entorno de Magaly Medina, la odontóloga fue enfática en señalar que nunca autorizó ser grabada ni que su testimonio fuera expuesto públicamente. Este punto abrió un nuevo ángulo en la controversia, ya que pone sobre la mesa el debate sobre los límites de la privacidad en el periodismo de espectáculos.

“Jamás di autorización para que me graben”, sostuvo Onelia, marcando distancia no solo de Alejandra Baigorria, sino también del manejo mediático que se hizo de sus declaraciones. Su defensa apunta a que su intención no era generar un escándalo, sino simplemente responder a una consulta en un contexto que, según afirma, no implicaba una exposición masiva.

Alejandra Baigorria, en lo que parece ser una transmisión en vivo, reacciona a la difusión de imágenes de Said Palao en una piscina junto a otras mujeres.