Piero Arenas confirma prisión preventiva tras denuncia por presunto abuso y se despide en vivo: “Es difícil”

Escándalo: dictan prisión preventiva a Piero Arenas tras grave denuncia de joven de 19 años. Captura: TikTok @jotacismo.

El caso que involucra al streamer Piero Arenas ha dado un giro decisivo y altamente polémico, luego de que el propio creador de contenido confirmara públicamente que se le dictó prisión preventiva en el marco de una investigación por un presunto delito de abuso sexual.

Fue durante una transmisión en vivo en la plataforma Kick que el exintegrante de Esto es guerra decidió comunicar la situación que enfrenta. En un tono directo y sin rodeos, sorprendió a sus seguidores al revelar que ya había sido notificado por las autoridades.

“Bueno, me acaban de citar. Tengo prisión preventiva. Quiero que agarren mi dinero y hagan todo lo que ustedes quisieran”, expresó, generando desconcierto inmediato entre quienes seguían la transmisión en tiempo real. La escena fue especialmente impactante porque ocurrió en el mismo entorno digital que había sido clave para su crecimiento como figura pública. En ese espacio, el mensaje adquirió un peso distinto: el de una despedida anticipada ante una situación judicial compleja.

En un clip cargado de emoción, Piero Arenas confirma la noticia de su prisión preventiva. El conocido personaje se despide de su audiencia, les pide que se cuiden y culpa a terceros por su difícil situación legal. Kick/ TikTok.

El testimonio

Muchos de sus seguidores reaccionaron en el momento, algunos expresando apoyo y defendiendo su presunta inocencia, mientras otros mostraban preocupación por la gravedad de los hechos denunciados. El origen del proceso se remonta a la denuncia presentada por Marcela Sánchez, una joven de 19 años que relató su versión en el programa Magaly TV: La Firme.

Según su testimonio, los hechos habrían ocurrido tras un encuentro privado en la ciudad de Iquitos, donde asegura haber sido víctima de agresión sexual por parte del streamer. La denuncia adquiere un nivel de complejidad aún mayor debido a un elemento adicional señalado por la joven: la presunta transmisión del acto a través de la plataforma digital, lo que, de confirmarse, podría agravar significativamente la situación legal del acusado.

La decisión de la joven de viajar a Lima para formalizar su denuncia ante las autoridades responde, según sus propias palabras, a la necesidad de buscar justicia y reparar el daño causado. En ese contexto, afirmó que “han dañado su honra”, dejando en evidencia el impacto personal y emocional que el caso ha tenido en su vida.

Piero Arenas y Kingteka bajo investigación fiscal tras grave denuncia por presunto abuso sexual en Iquitos. Captura: Magaly TV La firme.

Piero Arenas afirma que tiene prisión preventiva

En paralelo, el pronunciamiento de Piero Arenas no se limitó a confirmar la medida judicial. Durante la misma transmisión, el streamer aprovechó para dirigirse a su audiencia en lo que fue interpretado como un mensaje de despedida. Con un semblante serio y visiblemente afectado, expresó:

“Es difícil este momento, pero no hay de otra. Solo me queda aguantar. Cuídense mucho, los voy a extrañar. La culpa la tienen esas personas”. Sus palabras, cargadas de tensión, reflejaron tanto la dimensión personal del momento como la incertidumbre frente a lo que viene.

Escándalo: dictan prisión preventiva a Piero Arenas tras grave denuncia de joven de 19 años. Captura: TikTok @jotacismo.

Este tipo de intervenciones públicas en medio de procesos judiciales suelen generar controversia, ya que combinan el ámbito legal con la exposición mediática y emocional. En este caso, la transmisión en vivo no solo sirvió como canal informativo, sino también como espacio de catarsis y conexión con una comunidad que ha seguido su trayectoria desde sus inicios en televisión hasta su incursión en el streaming.

Desde el plano legal, el caso también ha sido analizado por especialistas. El abogado Fernando Ugaz, en declaraciones brindadas en Magaly TV: La Firme, indicó que, de comprobarse los cargos, el exintegrante de reality podría enfrentar una pena considerable. Según explicó, el rango de sanción podría oscilar entre 23 y 32 años de prisión, lo que evidencia la gravedad de las acusaciones.

Escándalo: dictan prisión preventiva a Piero Arenas tras grave denuncia de joven de 19 años. Captura: TikTok @jotacismo.