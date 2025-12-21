Perú

Una empresa privada dejó de pagar sus impuestos para liberar casi medio millón de tortugas en Perú: los detalles

Se trata de una especie amenazada en Loreto, que tendrá una nueva oportunidad de repoblar su especie gracias a un trabajo que funde a la empresa privada y las comunidades locales. ¿Qué dijo el Gobierno?

La liberación de 420.000 taricayas
La liberación de 420.000 taricayas en Loreto impulsa la conservación de la biodiversidad amazónica y la protección de especies en peligro.

El Gobierno Regional de Loreto consolidó la liberación de 420.000 taricayas en cuatro Áreas de Conservación Regional como parte de un proyecto de manejo sostenible financiado mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI).

La inversión destinada a la iniciativa asciende a S/57 millones y busca incrementar de manera sostenible la población de esta especie en peligro, al tiempo que fortalece la gestión ambiental y genera desarrollo local.

MEF: Liberación de taricayas impulsa la conservación en Loreto

La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, asistió este sábado a la comunidad nativa de Nueva Vida para liderar la más reciente liberación de 105.000 taricayas. El accionar se encuadra dentro del Proyecto de Conservación y Manejo Sostenible de la Taricaya, ejecutado en las Áreas de Conservación Regional Maijuna Kichwa, Comunal Tamshiyacu Tahuayo, Ampiyacu Apayacu y Alto Nanay–Pintuyacu–Chambira.

El programa integra acciones de repoblamiento, sensibilización comunitaria y formación técnica, consolidando así una estrategia integral de conservación, indicó el Ministerio de Economía y Finanzas a través de un comunicado.

El mecanismo de Obras por
El mecanismo de Obras por Impuestos permite una inversión de S/57 millones en proyectos ambientales y de desarrollo local en Loreto.

Entre los objetivos del proyecto resaltan la generación de 680 puestos de trabajo locales, el fortalecimiento de capacidades técnicas en las comunidades beneficiarias y la articulación de actividades económicas compatibles con la protección ambiental.

Además, contempla talleres sobre normativa de fauna silvestre, campañas educativas y acciones de sensibilización frente al tráfico ilegal, a fin de promover una conciencia ambiental activa y la corresponsabilidad en el manejo de los recursos naturales.

El mecanismo de Obras por impuestos fortalece la gestión ambiental en Loreto

“La experiencia demuestra que cuando Estado y sector privado trabajan de forma articulada es posible proteger la biodiversidad amazónica, recuperar especies vulnerables y generar empleo para las comunidades locales”, afirmó la ministra Denisse Miralles en la ceremonia.

De esta manera, la titular del Ministerio de Economía y Finanzas sostuvo que el proyecto representa un modelo de desarrollo responsable, inclusivo y de impacto real en el territorio amazónico.

El Gobierno Regional de Loreto
El Gobierno Regional de Loreto adjudica más de S/283 millones en proyectos para 2025, cuadruplicando la cifra del año anterior.

El dinamismo de las Obras por Impuestos ha quedado de manifiesto en Loreto durante 2025. Según datos oficiales, en lo que va del año, el Gobierno Regional adjudicó proyectos OxI por más de S/283 millones, cifra que cuadruplica lo registrado en 2024.

Este desempeño, respaldado por la asesoría técnica del Ministerio de Economía y Finanzas y la agencia de l promoción de la inversión privada ProInversión, permitió estructurar mejor la cartera regional, que ya cuenta con 47 inversiones priorizadas por más de S/1.805 millones.

El proyecto de manejo sostenible de taricayas crea 680 empleos en Loreto

Como resultado de la gestión y el compromiso regional, Loreto dispone de un Tope Máximo de Capacidad Anual (TCMA) para Obras por Impuestos superior a S/ 2.575 millones.

De ese total, S/1.883 millones corresponden al gobierno regional, S/669 millones a los gobiernos locales y S/22 millones a universidades públicas, de acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas.

Según las autoridades, estas herramientas contribuyen a articular desarrollo económico, sostenibilidad ambiental y mejora de la calidad de vida comunitaria, integrando recursos públicos y alianzas estratégicas con el sector privado.

