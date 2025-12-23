Sunat cambia las reglas del juego: ¿qué pasará si tu producto no sale de Aduanas desde enero de 2026?

La SUNAT implementará el Expediente Electrónico de Reclamación Aduanera (EERA) en 2026 como parte de su estrategia de digitalización y modernización.

A partir del 1 de enero de 2026, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) implementará el Expediente Electrónico de Reclamación Aduanera (EERA) dentro del Sistema Integrado del Expediente Virtual (SIEV).

Esta medida permitirá que los contribuyentes y agentes de aduana presenten sus reclamos aduaneros de forma totalmente digital, fortaleciendo la estrategia de transformación digital de la entidad y agilizando el acceso a la justicia administrativa en materia aduanera.

Sunat implementará expediente electrónico de reclamación aduanera en 2026

La iniciativa, oficializada mediante la Resolución de Superintendencia N° 000374-2025 publicada en el diario oficial, responde a la necesidad de brindar mayores facilidades a los usuarios del sistema aduanero.

Con el EERA, los recursos de reclamación podrán ser interpuestos de manera electrónica las 24 horas del día y durante todo el año, sin las restricciones de horario o presencialidad que exigía el trámite tradicional en papel.

Entre los beneficios más relevantes de esta nueva herramienta destaca la reducción de tiempos y costos para los contribuyentes y agentes de aduana. Ya no será necesario imprimir documentos físicos ni desplazarse hasta los Centros de Servicios al Contribuyente para iniciar un reclamo.

El proceso será completamente digital y los usuarios podrán conocer en línea el contenido y el estado actualizado de cada expediente iniciado, lo que aporta transparencia y eficiencia al procedimiento.

El EERA integrará los reclamos aduaneros al Sistema Integrado del Expediente Virtual (SIEV), permitiendo la gestión totalmente digital de los procesos.

¿Y quienes no cuenten con RUC o Clave SOL activos?

El acceso al EERA será a través de SUNAT Operaciones en Línea. Los contribuyentes deberán ingresar con su Clave SOL, mientras que los agentes de aduana podrán hacerlo con la Clave SOL de usuario secundario, asignada por el titular del RUC al representante aduanero designado.

Este mecanismo refuerza la seguridad y la trazabilidad de las presentaciones, garantizando que solo los usuarios habilitados puedan realizar trámites en nombre propio o de terceros.

En caso de no contar con RUC o Clave SOL activo, los usuarios podrán ejercer su derecho de defensa utilizando la Mesa de Partes Virtual o de modo presencial en las oficinas de los Centros de Servicio al Contribuyente.

Así, se mantiene la posibilidad de acceso para quienes aún no utilizan los canales digitales, asegurando la inclusión y la protección de derechos.

La digitalización de los expedientes de reclamación aduanera en SUNAT asegura la integridad e inalterabilidad de los documentos electrónicos.

El sistema EERA buscará modernizar los servicios públicos aduaneros

La SUNAT subraya que la virtualización de los expedientes de reclamación aduanera garantiza la integridad e inalterabilidad de los documentos electrónicos, fortaleciendo la transparencia y la seguridad jurídica en los procedimientos.

Además, esta transformación digital se alinea con los objetivos de modernización del Estado peruano y la mejora continua de los servicios públicos.

Con la incorporación del EERA al SIEV, la SUNAT amplía las facilidades para la gestión de trámites vinculados al comercio exterior y responde a la demanda de procesos más ágiles, accesibles y seguros.

Nuevas medidas de digitalización para controversias aduaneras van desde 2026

La digitalización de los reclamos aduaneros forma parte de una estrategia integral que busca optimizar la relación entre la administración tributaria y los usuarios, promoviendo la innovación y el uso de tecnologías para simplificar las obligaciones formales.

SUNAT destacó que la medida beneficiará tanto a los contribuyentes como a los agentes de aduana, dinamizando la atención de controversias y potenciando la eficiencia de los servicios aduaneros.

Con esta implementación, la Administración tributaria refuerza su compromiso con la transformación digital y la modernización del sistema tributario y aduanero peruano.