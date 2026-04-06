Perú

Congresista Milagros Jáuregui difunde información falsa: “La educación sexual obliga a niños a vestirse de mujeres, así griten”

La legisladora, aliada de Rafael López Aliaga, negó el enfoque real de la educación sexual integral y defendió cambios los cambios legislativos que impulsó, considerados un retroceso por organizaciones

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Milagros Jáuregui
Milagros Jáuregui, congresista y pastora evangélica, difundió información falsa sobre la educación sexual integral (ESI) en una entrevista

La congresista Milagros Jáuregui, integrante del círculo más cercano del aspirante presidencial Rafael Lípez Alkiaga, difundió este lunes información falsa sobre la educación sexual integral (ESI), cuya implementación en el currículo escolar del país es demandada por colectivos y organizaciones para prevenir la violencia sexual.

La legisladora y pastora evangélica, en cuyo refugio, según declaró, acoge a niñas de 10 a 13 años embarazadas por violación para que den a luz, y del que se difundieron imágenes de las menores, emitió los bulos durante una entrevista con el diario Expreso, al referirse al candidato de País Para Todos, Carlos Álvarez, quien desplazó a López Alkiaga del segundo puesto en las preferencias electorales.

“(Si) él (Álvarez) sale (ganador) te aseguro que (...) ellos así van a aprobar el aborto, van a derogar las leyes que hemos hecho”, comentó, jactándose de haber promovido la eliminación del lenguaje inclusivo y del “término género de los textos escolares”.

“También hicimos la ley para quitar (...) el sistema educativo sexual integral, que es el sistema educativo ESI que es terrible, porque a los chiquitos de cinco años los agarran de la mano y los obligan a pintarse las uñas y la boca. Y no importa cuánto grite el niño, no importa cuánto llore el niño, ahí las tutoras y la maestra los obligan a pintarse y a ponerse ropa de mujeres. Eso no lo vamos a permitir en el Perú”, añadió.

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La ESI, respaldada por la ONU y aprobada en Perú desde 2008, tiene como objetivo prevenir la violencia sexual y promover la igualdad de género

Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la ESI “enseña los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad, prepara a niñas, niños y adolescentes con conocimientos y valores para cuidar su bienestar, construye relaciones respetuosas y les permite ejercer sus derechos”.

El lineamiento de la Educación Sexual Integral fue aprobado por el Ministerio de Educación en 2008 y, en 2017, se incorporaron ocho enfoques transversales en el currículo educativo para incluir género, derechos humanos e interculturalidad.

Sin embargo, en noviembre del año pasado, el Congreso eliminó el enfoque de género de todas las políticas públicas y reemplazó la ESI por un modelo basado en criterios “científicos, biológicos y éticos”, gracias a una ley impulsada por Jáuregui, lo que organizaciones feministas consideraron un retroceso de casi 20 años en la prevención de la violencia sexual, la igualdad de género y la no discriminación.

“Yo quiero seguir en el Congreso para poder ahora trabajar y ser fiscalizadora de que estas leyes no se pierdan, porque hemos logrado avanzar un montón”, agregó la parlamentaria, quien también postula a senadora con el número dos de Renovación Popular.

Milagros Jáuregui
Jáuregui ha presentado 30 proyectos de ley sobre educación sexual y género, seis de los cuales fueron aprobados con apoyo de partidos conservadores

“Cada ley que yo he hecho ha sido con el respaldo de Rafael. Yo le decía a Rafael: ‘Estoy presentando esta ley’. Él me decía: ‘Para adelante’. Nunca he visto un hombre más valiente que Rafael para poder enfrentarse a esta gente”, afirmó.

Según un informe de Salud con Lupa, Jáuregui ha impulsado 30 proyectos de ley relacionados con educación sexual, salud reproductiva, enfoque de género e identidad de género. Seis de estas iniciativas fueron aprobadas con el apoyo de Renovación Popular, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Somos Perú.

La legisladora también cuestionó los últimos sondeos difundidos antes de la elección, que mostraban una caída del exalcalde, superado por Álvarez y con el primer lugar ocupado por Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular.

“Yo creo que es imposible que haya bajado tanto. Lo vemos en las calles. La iglesia evangélica lo está apoyando de una manera increíble. Si la iglesia cristiana evangélica tiene el 20 % de la población, ¿cómo es posible que Rafael esté bajando en vez de subir?”, dijo.

Añadió que “sería maravilloso” que el exalcalde y Fujimori pasen a segunda vuelta “porque los dos son de derecha”.

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