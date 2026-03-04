Ética verá denuncia contra Milagros Jauregui por difusión de imágenes de niñas en situación vulnerable en su hogar ‘Casa del Padre’

Ética revisa caso Milagros Jáuregui por difusión de imágenes de niñas en situación vulnerable

Agenda recargada en la Comisión de Ética. El grupo de trabajo presidido por el congresista Elvis Vergara (Acción Popular) revisará la denuncia contra la parlamentaria y candidata de Renovación Popular, Milagros Jáuregui, por la presunta exposición pública de menores de edad en situación vulnerable que permanecen en su refugio ‘La Casa del Padre’.

Inicialmente, la sesión en la que la Comisión de Ética iba a evaluar la calificación de esta denuncia estaba programada para el lunes 2 de marzo y se desarrollaría de manera virtual. Sin embargo, fue cancelada y reprogramada para dos días después.

El grupo de trabajo iniciará la sesión a las 4:00 de la tarde, en modalidad presencial y virtual.

“La UPE es la que nos entrega a las adolescentes (…) fue la que empezó a enviarnos a las chicas que llegaban abandonadas, rescatadas por la policía, y nosotros las atendíamos”, señaló la parlamentaria. Composición Infobae Perú.

La denuncia contra Jáuregui De Aguayo, quien también preside la Comisión de la Mujer del Congreso de la República, se originó tras la difusión de videos y fotografías de las menores, víctimas de violencia sexual que quedaron embarazadas.

Además, luego de la denuncia inicial surgieron nuevos cuestionamientos contra el albergue fundado por Jáuregui y su esposo.

Cuestionamientos a “La Casa del Padre”

La Casa del Padre es un Centro de Acogida Residencial (CAR) de orientación evangélica ubicado en Cieneguilla. Fue fundado por Jáuregui y su esposo, Guillermo Aguayo, y brinda atención a madres adolescentes y jóvenes embarazadas víctimas de violación que son derivadas por el Estado.

Su labor está enfocada en ofrecer alojamiento y acompañamiento a estas menores en situación vulnerable. Sin embargo, la institución ha sido cuestionada por presuntas prácticas de adoctrinamiento religioso y por la postura pública de sus fundadores en contra del aborto terapéutico, incluso en casos de abuso sexual, lo que ha generado preocupación y debate.

Fiscalía de Familia de Lima Este realiza diligencias en el Centro de Acogida Residencial 'La casa del padre'. Foto: Ministerio Público

Cuando la noticia se hizo pública, incluso su propio partido difundió un comunicado en el que cuestionó que se expusiera a las niñas. En el pronunciamiento señalaron que, en ningún caso, el dolor de menores de edad debe usarse con fines políticos, como símbolo o para mostrarlas públicamente.

Caso Kira Alcarraz

La Comisión de Ética también tiene en agenda revisar el informe de calificación de la denuncia contra la parlamentaria Yorel Kira Alcarraz Agüero, acusada de presunta agresión a un fiscalizador del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima.

El caso figura en el Expediente 248-2025-2026/CEP-CR y corresponde a una presunta falta ética en agravio de un trabajador del SAT. La evaluación del informe marcará el siguiente paso en el procedimiento parlamentario y determinará si la denuncia avanza a una etapa posterior dentro del grupo de trabajo.

La indagación fue abierta de oficio en enero, durante una sesión extraordinaria. La decisión se adoptó por unanimidad, con seis votos a favor, tras considerar la necesidad de esclarecer los hechos y resguardar la imagen institucional del Parlamento.

Durante el debate inicial, legisladores plantearon que el proceso incluya la declaración del fiscalizador involucrado, así como la versión de la congresista, en respeto de su derecho a la defensa. También se propuso evaluar un informe médico legal y convocar al comandante interviniente para determinar las circunstancias del incidente.

Segunda Fiscalía Suprema inicia pesquisas contra congresista Kira Alcarraz por golpear a funcionario del SAT. (Crédito: Canal N)

Según la denuncia presentada por el SAT, el hecho ocurrió el 6 de enero de 2026, cuando la parlamentaria habría intervenido durante la retención de un vehículo de su propiedad que registraba una orden de captura por deuda. Al no impedir el internamiento, se habría producido la agresión, situación que fue comunicada a la Policía.