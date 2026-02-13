Milagros Jáuregui es investigada por presunta infracción electoral: tiene un día para dar sus descargos

Milagros Jáuregui De Aguayo en el debate del Pleno del 19 de noviembre. Sustentó el proyecto de ley de "Igualdad para hombres y mujeres". (Congreso)

La congresista Milagros Jáuregui enfrenta una investigación por presunta infracción al principio de neutralidad electoral, tras la detección de publicaciones en sus cuentas oficiales de redes sociales que podrían haber favorecido su candidatura al Senado por el partido Renovación Popular.

El informe elaborado por la Coordinadora de Fiscalización del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 (JEE Lima Centro 1) detalla que en una serie de publicaciones difundidas entre el 5 de enero y el 9 de febrero de 2026, en las que resalta logros legislativos, invoca su cargo actual en el Congreso y promueve explícitamente su candidatura y la del partido celeste, mostrando el símbolo de la organización política.

El análisis del JEE Lima Centro 1 concluye que la conducta de Jáuregui podría encuadrarse dentro de la infracción prevista en el numeral 32.1.2 del artículo 32° del Reglamento, que sanciona los actos realizados por autoridades públicas que favorezcan o perjudiquen a determinada organización política o candidato, así como en el literal b) del artículo 33, que especifica las condiciones para la configuración de la infracción.

“La conducta infractora de la autoridad, funcionario o servidor público, sin tratarse de una actividad oficial, invoque su condición como tal e intente influenciar en la intención del voto de terceros o se manifieste en contra de una determinada opción política”, señala el documento.

¿Qué publicaciones son las que se cuestionan?

Entre las publicaciones citadas, se identificaron mensajes donde Jáuregui destaca su labor legislativa y logros alcanzados durante su gestión como congresista. Por ejemplo, en un video difundido el 8 de febrero de 2026, la parlamentaria afirma: “Yo hice la ley para quitar el idioma inclusivo de los textos escolares, porque eso era un abuso (…) y eso me llevó meses y meses de trabajo”. En otro material, publicado el 7 de febrero, sostiene: “Hemos trabajado y hemos hecho 77 leyes en estos 5 años, hemos trabajado arduamente por toda persona con un tipo de condición (…) vota por mí, estoy yendo por el senado de Lima con el número 2”.

El informe también resalta que, según la consulta realizada en el portal del Observatorio para la Gobernabilidad (INFOGOB) del Jurado Nacional de Elecciones, Jáuregui figura como afiliada y candidata válida de Renovación Popular. Además, la Resolución n.° 00017-2025-JEE-LIO1/JNE confirma que la parlamentaria cumplió con el requisito legal de solicitar licencia sin goce de haber a partir del 11 de febrero de 2026, según lo estipulado en la Ley Orgánica de Elecciones.

No obstante, la fiscalización sostiene que las publicaciones objeto de observación fueron realizadas cuando Jáuregui aún ejercía funciones parlamentarias, configurando así la presunta vulneración al principio de neutralidad.

Algunas de las publicaciones recolectadas en el informe. | jee

Tiene un día para responder

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 notificó formalmente a Milagros Jáuregui sobre la investigación iniciada en su contra por presunta infracción al principio de neutralidad electoral, otorgándole un plazo de un día calendario para ejercer su derecho de defensa.

La resolución N° 01204-2026-JEE-LIC1/JNE, emitida el 11 de febrero de 2026, detalla que la congresista deberá presentar sus descargos y la documentación probatoria que considere pertinente una vez recibida la notificación oficial, bajo apercibimiento de que el órgano electoral adoptará una decisión con o sin su respuesta.