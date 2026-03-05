Congreso: Comisión de Ética aprueba denuncia contra Milagros Jáuregui por exposición de menores, pero habrá nueva votación

La Comisión de Ética aprobó una denuncia de oficio contra Milagros Jáuregui por publicar imágenes de menores sobrevivientes de abuso sexual que residen en una casa hogar fundada por ella

La Comisión de Ética del Congreso aprobó este miércoles una denuncia de oficio contra la parlamentaria y pastora Milagros Jáuregui (Renovación Popular) por difundir públicamente fotografías de menores sobrevivientes de violencia sexual que residen en la casa hogar que fundó.

La congresista Janet Rivas, integrante de este grupo parlamentario, presentó un recurso de reconsideración a la votación, por lo que el pedido continúa pendiente y se resolverá en la próxima sesión.

“El acuerdo corresponde a una denuncia de oficio que habilita indagaciones preliminares sobre los hechos señalados en la denuncia. Ahora, con la presentación de una reconsideración a esta votación, corresponde que en la próxima sesión se someta nuevamente el tema a votación”, declaró a Canal N Elvis Vergara, presidente de la Comisión de Ética.

El legislador precisó que la reconsideración necesita el respaldo de la mayoría de los miembros de la comisión, y mencionó que ocurrieron algunas equivocaciones al contabilizar los votos, aunque finalmente se repitió el proceso.

“Esta nueva votación se realizó y después otros congresistas quisieron votar otra vez, pero ya se había cerrado la votación. Se produjeron confusiones. Por ello, la congresista Rivas presentó la reconsideración para una nueva votación”, indicó.

Remarcó seguidamente que la modalidad virtual dificulta el desarrollo de las sesiones. “Esto genera dificultades, porque en la presencia física se puede comprender mejor el ritmo y el orden de la sesión. Cuando los congresistas no asisten de forma presencial, suelen prestar atención a más de una acción y eso entorpece el seguimiento del orden de la sesión”, sostuvo.

Jáuregui generó una ola de rechazo en febrero pasado al relatar en una entrevista que hace diez años fundó el refugio ‘La Casa del Padre’, al que llegan niñas de entre 10 y 13 años que fueron víctimas de abuso.

“El Ministerio de la Mujer (MIMP) y el Juzgado de Familia nos las envían y nosotros tenemos todo el proceso de sanidad emocional, física, de estas niñas. Ninguna de las niñas que han dado a luz se arrepiente (...) porque la víctima de todo este cuadro de dolor es el bebé. El bebé es el único que tiene pena de muerte y el resto no”, afirmó.

La activista Gahela Contreras presentó una denuncia contra la congresista y candidata al Senado, Milagros Jáuregui. Entre los argumentos, se le acusa por inducir a niñas víctimas de violación a la maternidad forzada y causar lesiones graves por afectación psicológica en las menores. | Gahela Contreras

La congresista publicó un comunicado donde reafirmó su postura de obligar a las niñas sobrevivientes a dar a luz e incluso mencionó que “varias” ministras acudieron al Centro de Acogida Residencial (CAR) para “constatar la calidad, idoneidad, pertinencia y excelencia de los servicios integrales que allí se brindan”.

Posteriormente, circularon fotografías tomadas del perfil de Facebook del refugio, en las que se observa a menores con sus hijos nacidos tras embarazos forzados por la negación del aborto terapéutico, un acto que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) equipara a la tortura.

Algunas de las niñas cubrían sus rostros mientras eran expuestas ante el público para respaldar un discurso contrario a los derechos, por lo que el Ministerio Público realizó diligencias en el centro.

“Es un hogar que yo no administro, yo no tengo la administración ni nada”, aseguró Jáuregui al conocer la decisión de Érica, y atribuyó la polémica a sectores críticos de su labor legislativa: “Han mal usado esta información solamente los grupos caviares por todas las leyes que yo he hecho provida y profamilia”.

“No hay nada que ocultar, no hay nada de malo. Y esas mismas fotos están en la plataforma del MIMP, porque las chicas están con el rostro borrado y no dicen los nombres”, señaló.