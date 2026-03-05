Milagros Jáuregui culpa a tres congresistas por investigación en Ética y les pide fundar un albergue

Ética investigará a Milagros Jáuregui mientras ella acusa “cargamontón” de congresistas. Video: TV Perú/ Noticias matinal

La congresista de Renovación Popular, Milagros Jáuregui, será investigada por la Comisión de Ética por la presunta exposición pública de menores víctimas de violación sexual en el hogar “La Casa del Padre”.

Aunque la decisión aún será revisada debido a una reconsideración presentada por su colega Janet Rivas, de Perú Libre, Jáuregui no se mostró conforme con el resultado y responsabilizó a tres de sus colegas por la denuncia en su contra.

Para la parlamentaria, Flor Pablo, Ruth Luque y Silvana Robles son las responsables del cargamontón que, según dijo, recibió. Además, recomendó a sus colegas imitar su acción y fundar un albergue para niños en situación vulnerable.

Milagros Jáuregui cuestiona a tres congresistas por denuncia en Ética y les propone fundar un albergue

“A Flor Pablo, Ruth Luque y la señora Robles. Y más bien me encantaría que, si ellas son tan defensoras de la niñez, ¿por qué no abren un hogar y ayudan al Estado a mantener a los niños en extrema pobreza? ¿Por qué tiran piedras a una persona que sí ha dado todo para cuidar a las niñas peruanas?”.

Milagros Jáuregui se defiende

Durante la sesión, la congresista se defendió de las acusaciones sobre el presunto uso indebido de menores de edad y aseguró que no fue ella quien difundió las fotografías que originaron el cuestionamiento.

También sostuvo que el albergue “La Casa del Padre” cuenta actualmente con otra persona a cargo de la dirección y que ella no tiene mayor injerencia en sus decisiones desde hace cinco años.

Jáuregui niega haber difundido fotos de menores tras investigación en Ética

“Las fotografías que se mencionan no fueron publicadas en mis redes sociales personales ni en mis cuentas oficiales como congresista. Fueron difundidas en la cuenta del propio albergue, que a la fecha cuenta con una directora responsable y una estructura administrativa propia que no me vincula”, explicó.

La polémica por La Casa del Padre

La Casa del Padre es un Centro de Acogida Residencial (CAR) ubicado en el distrito de Cieneguilla y fundado por la pastora evangélica Milagros Jáuregui junto a su esposo, Guillermo Aguayo. El establecimiento recibe a madres adolescentes y a jóvenes embarazadas víctimas de violencia sexual que son derivadas por entidades del Estado para recibir protección y acompañamiento.

El albergue ofrece alojamiento y apoyo a menores en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de brindarles un espacio de cuidado durante el embarazo. No obstante, su funcionamiento ha sido objeto de cuestionamientos en distintos sectores. Entre las críticas se mencionan presuntas prácticas de adoctrinamiento religioso dentro del centro, debido a su orientación evangélica.

Las menores, algunas víctimas de violencia sexual según informes periodísticos, fueron atendidas en un hogar privado fundado por la congresista. X / @AleRozas

También ha generado debate la posición pública de sus fundadores respecto al aborto terapéutico. Jáuregui y Aguayo han manifestado su rechazo a esta práctica incluso en casos de violación, lo que ha despertado preocupación sobre el enfoque con el que se atiende a las adolescentes acogidas en el establecimiento.

Renovación Popular deslinda de Milagros Jáuregui

La controversia se intensificó cuando se difundieron imágenes relacionadas con el albergue. Tras hacerse pública la situación, el partido Renovación Popular, al que pertenece la congresista, emitió un comunicado en el que cuestionó la exposición de menores de edad.

En ese pronunciamiento, la agrupación señaló que el dolor de niñas y adolescentes no debe ser utilizado con fines políticos ni convertido en un símbolo público. Asimismo, remarcó que las menores en situación de vulnerabilidad deben ser protegidas y que su identidad no debe ser expuesta bajo ninguna circunstancia.