Perú

Milagros Jáuregui culpa a tres congresistas por investigación en Ética y les pide fundar un albergue

La Comisión aprobó iniciar una investigación preliminar contra la legisladora por una supuesta exposición pública de menores víctimas de violación sexual

Guardar
Ética investigará a Milagros Jáuregui mientras ella acusa “cargamontón” de congresistas. Video: TV Perú/ Noticias matinal

La congresista de Renovación Popular, Milagros Jáuregui, será investigada por la Comisión de Ética por la presunta exposición pública de menores víctimas de violación sexual en el hogar “La Casa del Padre”.

Aunque la decisión aún será revisada debido a una reconsideración presentada por su colega Janet Rivas, de Perú Libre, Jáuregui no se mostró conforme con el resultado y responsabilizó a tres de sus colegas por la denuncia en su contra.

Para la parlamentaria, Flor Pablo, Ruth Luque y Silvana Robles son las responsables del cargamontón que, según dijo, recibió. Además, recomendó a sus colegas imitar su acción y fundar un albergue para niños en situación vulnerable.

Milagros Jáuregui cuestiona a tres
Milagros Jáuregui cuestiona a tres congresistas por denuncia en Ética y les propone fundar un albergue

“A Flor Pablo, Ruth Luque y la señora Robles. Y más bien me encantaría que, si ellas son tan defensoras de la niñez, ¿por qué no abren un hogar y ayudan al Estado a mantener a los niños en extrema pobreza? ¿Por qué tiran piedras a una persona que sí ha dado todo para cuidar a las niñas peruanas?”.

Milagros Jáuregui se defiende

Durante la sesión, la congresista se defendió de las acusaciones sobre el presunto uso indebido de menores de edad y aseguró que no fue ella quien difundió las fotografías que originaron el cuestionamiento.

También sostuvo que el albergue “La Casa del Padre” cuenta actualmente con otra persona a cargo de la dirección y que ella no tiene mayor injerencia en sus decisiones desde hace cinco años.

Jáuregui niega haber difundido fotos
Jáuregui niega haber difundido fotos de menores tras investigación en Ética

“Las fotografías que se mencionan no fueron publicadas en mis redes sociales personales ni en mis cuentas oficiales como congresista. Fueron difundidas en la cuenta del propio albergue, que a la fecha cuenta con una directora responsable y una estructura administrativa propia que no me vincula”, explicó.

La polémica por La Casa del Padre

La Casa del Padre es un Centro de Acogida Residencial (CAR) ubicado en el distrito de Cieneguilla y fundado por la pastora evangélica Milagros Jáuregui junto a su esposo, Guillermo Aguayo. El establecimiento recibe a madres adolescentes y a jóvenes embarazadas víctimas de violencia sexual que son derivadas por entidades del Estado para recibir protección y acompañamiento.

El albergue ofrece alojamiento y apoyo a menores en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de brindarles un espacio de cuidado durante el embarazo. No obstante, su funcionamiento ha sido objeto de cuestionamientos en distintos sectores. Entre las críticas se mencionan presuntas prácticas de adoctrinamiento religioso dentro del centro, debido a su orientación evangélica.

Las menores, algunas víctimas de violencia sexual según informes periodísticos, fueron atendidas en un hogar privado fundado por la congresista. X / @AleRozas

También ha generado debate la posición pública de sus fundadores respecto al aborto terapéutico. Jáuregui y Aguayo han manifestado su rechazo a esta práctica incluso en casos de violación, lo que ha despertado preocupación sobre el enfoque con el que se atiende a las adolescentes acogidas en el establecimiento.

Renovación Popular deslinda de Milagros Jáuregui

La controversia se intensificó cuando se difundieron imágenes relacionadas con el albergue. Tras hacerse pública la situación, el partido Renovación Popular, al que pertenece la congresista, emitió un comunicado en el que cuestionó la exposición de menores de edad.

En ese pronunciamiento, la agrupación señaló que el dolor de niñas y adolescentes no debe ser utilizado con fines políticos ni convertido en un símbolo público. Asimismo, remarcó que las menores en situación de vulnerabilidad deben ser protegidas y que su identidad no debe ser expuesta bajo ninguna circunstancia.

Temas Relacionados

Milagros JáureguiRenovación PopularComisión de éticaCongreso de la repúblicadenunciamenores de edadperu-politica

Más Noticias

Selección peruana pidió a Sport Boys que fiche a Carlos Zambrano y Miguel Trauco por interés de Mano Menezes: “Los tiene en cuenta”

Mario Flores aseguró que el DT brasileño busca que los dos exjugadores de Alianza Lima sumen minutos y puedan sumarse a la ‘bicolor’ a corto plazo

Selección peruana pidió a Sport

Primera escena entre Mayra Goñi y Rodrigo Brand en Valentina Valiente causa revuelo en redes sociales: “Sentí la química”

El arranque de la serie mostró un encuentro clave entre los protagonistas, suscitando elogios por la naturalidad y la química percibida por el emocinado público.

Primera escena entre Mayra Goñi

Cabotaje en el Perú: estrategia frente al Fenómeno El Niño

El cabotaje es una capacidad probada, que podría replicarse y ampliarse si existiera inversión en infraestructura y protocolos logísticos permanentes

Cabotaje en el Perú: estrategia

Incendio en Comas: gases contaminantes llegarán a 3 distritos y afectarán la salud de vecinos, según Senamhi

Más de 17 escuelas se encuentran en la zona con contaminación moderada del aire, según estima el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú.

Incendio en Comas: gases contaminantes

Corte de agua para este 07 de marzo: conoce cuáles son las zonas afectadas

Los residentes deben tomar sus precauciones y almacenar agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas de consumo, higiene y limpieza durante el periodo que dure la suspensión del servicio

Corte de agua para este
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso: Comisión de Ética aprueba

Congreso: Comisión de Ética aprueba denuncia contra Milagros Jáuregui por exposición de menores, pero habrá nueva votación

JNE lanza ‘Pregúntale a tu Candidato’ para el debate presidencial previo a las Elecciones Perú 2026: así puedes mandar tu consulta

Rafael López Aliaga dio positivo en prueba de alcohol y terminó en comisaría de San Isidro en 2019, confirman policías

Fernando Rospigliosi no teme condena por difamación a Delia Espinoza: “Seguiré criticándola”

Plan de Seguridad de Balcázar incluye más leyes y presencia militar, pero no resuelve la falta de recursos en la Fiscalía

ENTRETENIMIENTO

Carlos Alcántara sorprende al ponerse

Carlos Alcántara sorprende al ponerse el ‘chip de la juventud’ tras anunciar su soltería

Primera escena entre Mayra Goñi y Rodrigo Brand en Valentina Valiente causa revuelo en redes sociales: “Sentí la química”

Monserrat Seminario arremete contra Melcochita: “Es ludópata y hasta para la intimidad tenía que lavarlo”

Abogado de familia Marzano sobre situación legal de Marisel Linares: “Hay otros delitos, vamos a dar sorpresas”

Magaly Medina sobre investigar políticos: “Me encerraron haciendo farándula, imagínense si hago política”

DEPORTES

Selección peruana pidió a Sport

Selección peruana pidió a Sport Boys que fiche a Carlos Zambrano y Miguel Trauco por interés de Mano Menezes: “Los tiene en cuenta”

Flavio Maestri señaló el error de Felipe Vizeu tras críticas en Sporting Cristal: “Tiene que hacer los movimientos correctos”

Cienciano vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Dónde ver Cienciano vs Melgar HOY: canal tv online del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Yoshimar Yotún cobró con efectividad un penal en Sporting Cristal vs Carabobo por fase 3 ida de la Copa Libertadores 2026