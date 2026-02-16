Rafael López Aliaga reitera apoyo a congresista Milagros Jáuregui: “Ya ha salido a pedir perdón, ¿qué más quieren?"

Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, reafirmó públicamente su apoyo a la congresista Milagros Jáuregui, tras el escándalo por la difusión de imágenes de menores embarazadas por violaciones en el refugio

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, reiteró este domingo su apoyo a la congresista Milagros Jáuregui, cuestionada tras la difusión de imágenes de menores obligadas a continuar embarazos por violaciones en el centro de acogida que dirige desde hace una década, un caso que generó repudio social y una intervención del Ministerio Público.

Durante una entrevista para el programa Dime La Verdad, transmitido por el canal digital CTV Perú, el exalcalde capitalino y favorito en los sondeos electorales afirmó que conversó con la legisladora y la cuestionó por lo sucedido, aunque volvió a respaldarla frente a las críticas.

“Le dije: ‘¿Cómo se te ocurre publicar esto?’ (...) Bueno, ya ha salido a pedir perdón en todos lados, ¿qué más quieren? Ya, ya se equivocó, pero no hay que desmerecer la parte buena", expresó.

“Ella es una persona evangélica que yo respeto tremendamente. A su esposo también, el pastor Aguayo. (Tienen) toda una vida dedicada a ayudar a la gente. Se equivocó; (fue un) gravísimo error. No puedes exponer a unas criaturas que se han cubierto la cara con el bebé. Esa foto es fatal, está publicada por ella misma”, agregó.

López Aliaga explicó que cuestionó a Jáuregui por la publicación, pero decidió sostener su respaldo ante las críticas

Las imágenes viralizadas recientemente provienen de la página de Facebook del refugio ‘La Casa del Padre’, fundado por Jáuregui y su esposo, en las cuales aparecen sobrevivientes de abuso sexual, con el rostro cubierto, presentadas ante el público en apoyo a un discurso antiderechos.

Las niñas se dejan ver con sus hijos, nacidos tras embarazos producto de la negativa al aborto terapéutico, una práctica que el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) equipara a la tortura.

Por este motivo, la Fiscalía Provincial de Familia de La Molina-Cieneguilla realizó una intervención e inició una investigación preliminar por presunta vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

“Lo que haga el Ministerio no me importa. Te hablo del error de la institución que ella maneja y si sacas algo de la prensa tan sensible como es: niñas que han sido violadas y que han dado a luz, inclusive, y que tienen un hogar, porque entiendo que es un hogar”, señaló.

Las imágenes, compartidas en la página de Facebook de ‘La Casa del Padre’, mostraron a niñas víctimas de abuso sexual con el rostro cubierto y a sus hijos, casos resultado de la negativa al aborto terapéutico

El comité ejecutivo de Renovación Popular había manifestado, sin mencionar a la legisladora ni a su centro, que no comparte ni respalda “lo ocurrido en un evento (...) donde se expuso de manera indebida” a menores. “Ese hecho no representa los valores ni la línea de nuestro partido”, señalaba el documento.

Al ser consultada sobre el caso, Jáuregui expresó sospechas sobre una posible intervención de la cúpula del partido en la crisis, aunque evitó señalar responsables directos. “La verdad es que tengo la intuición, pero me gustaría no creer, porque definitivamente yo creo que Renovación Popular es un partido provida y profamilia y deberíamos seguir levantando esta bandera con mucha responsabilidad”, afirmó.

“Creo que los hemos hecho retroceder (...) Yo no sé (por qué se publicó el comunicado) y no te puedo dar un nombre específico, pero estoy segurísima de que no todos los que estamos somos provida y profamilia. Y definitivamente, hay una mano que no quiere que yo llegue al senado”, mencionó.

Jáuregui sugirió que no consultaron antes de emitir el pronunciamiento en X, antes Twitter. “Cuando yo recibí el comunicado, cuando lo vi en redes, lo único que hice fue llorar y lloré de alma, porque es mi familia. Pero entiendo que si lo pusieron fue porque ellos tienen la libertad también de hacerlo. Ahora, no creo que sea todo el partido”, indicó al reiterar que el texto tomó por sorpresa a muchas personas, especialmente a las bases.