Sismo en Lima este martes 31 de marzo: temblor de magnitud 4,0 se sintió en Huacho y distritos cercanos

Un temblor en Lima volvió a generar alerta entre los ciudadanos la noche de este martes 31 de marzo. De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el sismo de magnitud 4,0 se registró a las 19:48 horas y tuvo como epicentro una zona ubicada a 43 kilómetros al oeste de Huacho, en la provincia de Huaura. El movimiento telúrico alcanzó una profundidad de 43 kilómetros y presentó una intensidad de II-III, lo que permitió que sea percibido de manera leve en distintas zonas cercanas.

Según el reporte oficial difundido por el IGP a través de sus canales digitales, el evento sísmico no generó daños materiales ni personales hasta el momento, aunque sí fue suficiente para que varios usuarios reportaran haberlo sentido en redes sociales.

Tras el sismo en Lima, las autoridades reiteraron una serie de recomendaciones clave para la población. Entre ellas, mantener la calma, alejarse de objetos que puedan caer como repisas o ventanas, y ubicarse en zonas seguras dentro de la vivienda si no es posible evacuar. Asimismo, se recordó la importancia de contar con una mochila de emergencia y tener identificadas rutas de evacuación ante eventos de mayor magnitud, en un país altamente sísmico como el Perú.

Cinturón de Fuego del Pacífico

Antes del sismo hay que tener preparada una mochila de emergencia (Gob.pe)

Perú está situado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja geográfica donde se encuentra el 75% de los volcanes activos del mundo y se desarrollan cerca del 80% de los sismos más intensos a nivel global.

Esta región, también llamada Anillo de Fuego del Pacífico, abarca la cordillera del oeste de América, incluyendo países como Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá. Luego, el cinturón se extiende por las Islas Aleutianas y continúa descendiendo por las costas e islas de Rusia, Japón, Taiwán, Filipinas, Indonesia, Malasia, Timor Oriental, Brunéi, Singapur, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Tonga, Tuvalu y Nueva Zelanda.

En el caso peruano, el territorio nacional se asienta sobre la placa sudamericana, la cual colisiona de manera directa con la placa de Nazca. Esta fricción provoca acumulación de energía, que se libera a través de terremotos. Además, esta zona registra actividad volcánica continua.

El Anillo de Fuego tiene una extensión aproximada de 40 mil kilómetros y su trazo se asemeja a una herradura. En esta línea se localizan 452 volcanes, incluidos varios supervolcanes, cuyas erupciones alcanzan el nivel VEI-8 y son consideradas catastróficas.

Sismos significativos en Perú

Un sismo de 6.1 sacudió el Callao el 15 de junio. Pocas viviendas en Perú están aseguradas ante desastres, pese a los riesgos.

Perú ha experimentado diferentes terremotos que han ocasionado numerosas víctimas y daños materiales graves:

31 de mayo de 1970: Un sismo de magnitud 7.9 en Áncash originó un aluvión que sepultó la ciudad de Santo Domingo de Yungay, causando alrededor de 67,000 fallecidos y 150,000 heridos. A raíz de este desastre, se creó el Instituto Nacional de Defensa Civil en 1972.

3 de octubre de 1974: Un terremoto de magnitud 8.0 afectó Lima y zonas de la costa sur, con un saldo de 252 muertos y 3,600 heridos.

29 de mayo de 1990: Un sismo de magnitud 6.4 dejó 77 muertos, 1,680 heridos y más de 58,000 damnificados en varias ciudades del nororiente peruano.

23 de junio de 2001: Un terremoto de magnitud 6.9 impactó el sur de Perú, especialmente Moquegua, Tacna y Arequipa, dejando 74 muertos, 2,689 heridos y más de 21,000 damnificados. A este evento siguió un tsunami con 26 víctimas adicionales.

15 de agosto de 2007: El terremoto de Pisco, de magnitud 8, tuvo una duración de casi cuatro minutos y dejó 596 fallecidos, siendo una de las catástrofes más graves en la historia reciente del país.

26 de mayo de 2019: El terremoto de Loreto, de magnitud 8, se produjo en la madrugada y causó una víctima fatal y más de 2,500 personas afectadas.Estos episodios muestran la exposición constante de Perú a la actividad sísmica por su ubicación geográfica.