Sismo remeció el Callao este martes 24 de marzo: ¿Dónde fue el epicentro, según el IGP?

El sismo se sintió en Lima y en Callao - Créditos: IGP.

Un temblor en el Callao volvió a poner en alerta a los vecinos la noche de este martes 24 de marzo, luego de que un sismo de magnitud 3.5 se sintiera en distintos puntos de la provincia constitucional y zonas cercanas de Lima. El movimiento telúrico generó preocupación, sobre todo entre quienes viven en edificios o departamentos en pisos altos, donde la percepción suele ser más intensa.

De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el evento sísmico ocurrió exactamente a las 21:21 horas, con una profundidad de 60 kilómetros. El epicentro del sismo se ubicó en el mar, a 19 kilómetros al suroeste del Callao, según el reporte oficial difundido a través de sus canales institucionales. Además, el boletín del COEN y INDECI precisó que la intensidad alcanzó niveles entre II y III en la escala de Mercalli, lo que corresponde a un movimiento leve, percibido principalmente por personas en reposo.

Tras el sismo en Lima y Callao, las autoridades reiteraron una serie de recomendaciones clave para la población. Entre ellas, mantener la calma, alejarse de objetos que puedan caer como repisas o ventanas, y ubicarse en zonas seguras dentro de la vivienda si no es posible evacuar. Asimismo, se recordó la importancia de contar con una mochila de emergencia y tener identificadas rutas de evacuación ante eventos de mayor magnitud, en un país altamente sísmico como el Perú.

Cinturón de Fuego del Pacífico

El sismo tuvo como epicentro a Bellavista en el Callao - Créditos: IGP.

Perú está situado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja geográfica donde se encuentra el 75% de los volcanes activos del mundo y se desarrollan cerca del 80% de los sismos más intensos a nivel global.

Esta región, también llamada Anillo de Fuego del Pacífico, abarca la cordillera del oeste de América, incluyendo países como Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá. Luego, el cinturón se extiende por las Islas Aleutianas y continúa descendiendo por las costas e islas de Rusia, Japón, Taiwán, Filipinas, Indonesia, Malasia, Timor Oriental, Brunéi, Singapur, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Tonga, Tuvalu y Nueva Zelanda.

En el caso peruano, el territorio nacional se asienta sobre la placa sudamericana, la cual colisiona de manera directa con la placa de Nazca. Esta fricción provoca acumulación de energía, que se libera a través de terremotos. Además, esta zona registra actividad volcánica continua.

El Anillo de Fuego tiene una extensión aproximada de 40 mil kilómetros y su trazo se asemeja a una herradura. En esta línea se localizan 452 volcanes, incluidos varios supervolcanes, cuyas erupciones alcanzan el nivel VEI-8 y son consideradas catastróficas.

Sismos significativos en Perú

Un sismo de 6.1 sacudió el Callao el 15 de junio. Pocas viviendas en Perú están aseguradas ante desastres, pese a los riesgos.

Perú ha experimentado diferentes terremotos que han ocasionado numerosas víctimas y daños materiales graves:

31 de mayo de 1970: Un sismo de magnitud 7.9 en Áncash originó un aluvión que sepultó la ciudad de Santo Domingo de Yungay, causando alrededor de 67,000 fallecidos y 150,000 heridos. A raíz de este desastre, se creó el Instituto Nacional de Defensa Civil en 1972.

3 de octubre de 1974: Un terremoto de magnitud 8.0 afectó Lima y zonas de la costa sur, con un saldo de 252 muertos y 3,600 heridos.

29 de mayo de 1990: Un sismo de magnitud 6.4 dejó 77 muertos, 1,680 heridos y más de 58,000 damnificados en varias ciudades del nororiente peruano.

23 de junio de 2001: Un terremoto de magnitud 6.9 impactó el sur de Perú, especialmente Moquegua, Tacna y Arequipa, dejando 74 muertos, 2,689 heridos y más de 21,000 damnificados. A este evento siguió un tsunami con 26 víctimas adicionales.

15 de agosto de 2007: El terremoto de Pisco, de magnitud 8, tuvo una duración de casi cuatro minutos y dejó 596 fallecidos, siendo una de las catástrofes más graves en la historia reciente del país.

26 de mayo de 2019: El terremoto de Loreto, de magnitud 8, se produjo en la madrugada y causó una víctima fatal y más de 2,500 personas afectadas.Estos episodios muestran la exposición constante de Perú a la actividad sísmica por su ubicación geográfica.