Sismo de magnitud 4.2 sacude el norte del Perú: IGP reporta movimiento telúrico en Piura

Sismo en Piura. (Captura)

Un sismo de magnitud 4.2 se registró este martes 31 de marzo en la región de Sechura, provincia de Sechura, departamento de Piura, según informó el Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento telúrico ocurrió a las 18:30 (hora local) y tuvo su epicentro a 41 kilómetros al oeste de Sechura, con una profundidad de 31 kilómetros. El evento presentó una intensidad III en la zona de Sechura y se localizó en las coordenadas latitud -5.48 y longitud -81.19.

De acuerdo con la Red Sísmica Nacional, debido a su magnitud, el rango de alerta emitido fue de color verde, correspondiente a sismos menores a 4.4. Este sistema utiliza el color amarillo para movimientos con magnitud entre 4.5 y 6.0, y el color rojo para terremotos que superan 6.1 grados.