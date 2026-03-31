Trabajadores de Guillermo Bermejo participan en campaña de Ronald Atencio en horario laboral

Guillermo Bermejo y Ronald Atencio antes de la lectura de la sentencia de 15 años del congresista. Foto: Ronald Atencio

La campaña presidencial de 2026 encendió las alarmas sobre el uso indebido de recursos públicos. Una investigación periodística puso al descubierto que el equipo de asesores y técnicos asignados al despacho de Guillermo Bermejo —quien se encuentra recluido tras ser sentenciado por sus vínculos con Sendero Luminoso— no realiza labores parlamentarias, sino que funciona como la maquinaria electoral del candidato Ronald Atencio y de la coalición Venceremos.

Cuarto Poder reveló que desde noviembre de 2025 hasta febrero de este año, el Congreso de la República desembolsó un total de S/ 130,854 para mantener una planilla de seis trabajadores que, en la práctica, abandonaron sus funciones en el Palacio Legislativo para volcarse a las calles y plazas del país.

El reportaje detalla casos específicos, como el de Miguel Huaranga, técnico del Congreso que aspira a un escaño en el Senado. Registros del lunes 9 de febrero y del viernes 19 de diciembre muestran a Huaranga participando en mítines y presentaciones del “Plan para la Patria” de Atencio en horas de oficina. Al ser consultado, el trabajador alegó haber solicitado licencias, pero los registros administrativos confirman que cobró su sueldo completo sin descuento alguno por sus ausencias.

“Nosotros cuando vamos a hacer proselitismo pedimos permiso”, intentó justificar Huaranga ante las cámaras. Sin embargo, al ser confrontado con el hecho de que su cuenta bancaria recibió el depósito íntegro, su respuesta fue evasiva: “Desconozco esa situación. Tendríamos que verificar en la parte administrativa”.

A ello se suma la confesión de Luis Trinidad Abarca, asesor parlamentario y candidato a diputado por Cajamarca. Trinidad admitió abiertamente que utiliza su tiempo y los recursos pagados por todos los peruanos para ejercer la defensa técnica de su exjefe encarcelado.

“Soy el abogado del compañero y preso político Guillermo Bermejo. ‘El asesor, ¿qué hace? Defiende técnicamente al congresista’. Es mi función”, afirmó Trinidad.

Esta declaración generó indignación, ya que implica que el erario nacional está financiando los honorarios legales de un sentenciado por delitos graves. Además, se detectó que Trinidad realizó viajes proselitistas a Cajamarca durante diciembre y enero, meses en los que también percibió su remuneración regular a pesar de asegurar que había renunciado.

Peculado de uso: La sombra de la investigación penal

Para el especialista en temas electorales José Tello, estos hechos podrían configurar el delito de peculado de uso. “Se tiene que abrir una investigación para ver si se está empleando el recurso humano para actividades personales y proselitistas. Deberían estar en la función pública, no en el proselitismo pagado con recursos del erario nacional”, señaló.

Candidato presidencial Ronald Atencio por el partido Venceremos

El candidato presidencial Ronald Atencio, quien en sus discursos promete “incendiar la pradera” para recuperar los recursos del país de las manos de la gran minería, evitó pronunciarse sobre el privilegio que supone tener a funcionarios públicos trabajando a tiempo completo en su campaña.

El vacío de la “Silla Vacía”

Mientras la Comisión de Constitución del Congreso evalúa si aplica la figura de la “silla vacía” al escaño de Bermejo —lo que disolvería oficialmente su despacho—, la planilla sigue activa. Actualmente, el equipo está conformado por:

Un asesor (Candidato a Diputado)

Un técnico (Candidato al Senado)

Una asistente (Candidata a Diputada)

Un auxiliar, un coordinador y un técnico adicional.

Este caso se suma a denuncias similares que involucran a otros legisladores como Roberto Sánchez y Víctor Cutipa, sugiriendo un patrón de aprovechamiento de los recursos del Parlamento para fines partidarios.