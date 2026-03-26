Perú

Ronald Atencio siguió con las críticas a Keiko Fujimori y exige: “Libertad para Pedro Castillo y Betssy Chávez” en debate presidencial

El candidato de Venceremos centró su intervención en medidas radicales contra la corrupción, combinando propuestas con fuertes acusaciones políticas

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La corrupción volvió a posicionarse como eje central del debate presidencial. Captura de video
La corrupción volvió a posicionarse como eje central del debate presidencial. Captura de video

El debate presidencial volvió a colocar la corrupción en el centro de la discusión política en el Perú. En un escenario marcado por la desconfianza ciudadana hacia las instituciones, los candidatos buscaron diferenciarse con propuestas y mensajes directos. La jornada, centrada en seguridad y criminalidad, abrió un espacio para abordar también las responsabilidades del Estado frente a prácticas ilícitas.

En ese contexto, las intervenciones no solo presentaron planes de gobierno, sino que también evidenciaron el tono confrontacional que domina la campaña. Las referencias a actores políticos, decisiones del Congreso y episodios recientes de violencia estatal formaron parte de un discurso que combinó propuestas con acusaciones.

Rosario Fernández, Ronald Atencio y Antonio Ortiz expusieron sus líneas de acción. Sin embargo, fue la intervención del candidato de Venceremos la que concentró mayor atención por el contenido y la forma de sus planteamientos. Sus declaraciones incluyeron cuestionamientos directos a figuras políticas y un enfoque radical frente a la corrupción.

Propuestas de sanción y control ciudadano

El debate se centró en seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, generando confrontación política.
El debate se centró en seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, generando confrontación política.

Durante su intervención, Ronald Atencio planteó medidas severas contra los actos de corrupción. En su discurso afirmó: “Corrupción se escribe con K, de la señora Keiko Fujimori. No podemos permitir que el cáncer de la corrupción nos siga abordando”. A partir de esa premisa, propuso sanciones como “cadena perpetua para los corruptos, inhabilitación perpetua y muerte civil para los vinculados a actos de corrupción”.

El candidato explicó que su estrategia incluye la creación de un “comando de aniquilamiento contra la corrupción”. Según indicó, este grupo estaría conformado por la Policía, el Ministerio Público y actores sociales. En ese punto señaló: “Este comando de aniquilamiento tendrá no solamente a la policía, al Ministerio Público, sino también a la sociedad civil, a los ronderos, a todos los padres de familia cuando se construye un colegio”.

Atencio insistió en la necesidad de vigilancia ciudadana en las obras públicas y en la ejecución del gasto estatal. “Necesitamos hacer el control ciudadano de la propia corrupción. No permitiremos más corrupción. No toleraremos la corrupción”, afirmó. También remarcó la importancia de la transparencia: “Necesitamos tener políticas claras y directas de transparencia. Transparencia en todas las obras públicas. No a la corrupción”.

Cuestionamientos al Congreso y al Gobierno

En una segunda parte de su intervención, el candidato vinculó la corrupción con decisiones políticas recientes. En ese sentido, criticó al Parlamento y al Ejecutivo. “Dentro de la meritocracia, tenemos que valorar que este congreso mafioso sostuvo y mantuvo a la señora Dina Boluarte asesina”, expresó, en referencia a los hechos de violencia registrados en el sur del país.

Además, sostuvo que su eventual gobierno impulsará sanciones contra responsables de muertes en protestas. “Nosotros exigimos y vamos a dar cárcel a los asesinos del pueblo. No vamos a permitir que se siga perpetuando la impunidad”, indicó.

El discurso también incluyó la defensa de personas detenidas por su participación en protestas o procesos judiciales recientes. En ese punto declaró: “Tenemos en el país presos políticos que tienen que ser liberados, como el expresidente Pedro Castillo. Libertad para Pedro Castillo”.

Asimismo, mencionó a otros actores políticos y sociales: “Tenemos a Guillermo Bermejo, a Duvivier, Betsy Chávez, Aníbal Torres y los luchadores sociales que participaron en protestas populares”.

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