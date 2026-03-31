La era del ROI en inteligencia artificial: cómo las empresas están cambiando su enfoque

Siluetas de empleados y agentes virtuales colaboran en una torre corporativa de cristal, donde luces digitales y patrones de datos cubren la fachada, simbolizando la innovación tecnológica y la inteligencia artificial en el mundo empresarial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los últimos años, la inteligencia artificial ha pasado de ser una promesa tecnológica a convertirse en una prioridad estratégica para muchas organizaciones. Sin embargo, el entusiasmo inicial que rodeó su adopción está dando paso a una etapa más exigente: la necesidad de demostrar resultados concretos para el negocio.

Hoy las empresas ya no se preguntan únicamente qué puede hacer la inteligencia artificial, sino cuánto valor real puede generar. En este nuevo escenario, el retorno sobre la inversión (ROI) se ha convertido en un criterio central para decidir qué proyectos continúan, cuáles escalan y cuáles se quedan en el camino.

La aceleración de la transformación digital durante la pandemia marcó un punto de inflexión. En ese momento, muchas organizaciones se vieron obligadas a adoptar tecnología rápidamente para mantener su operación, mejorar su productividad y adaptarse a nuevas dinámicas de trabajo y consumo. Ese proceso abrió la puerta a la experimentación con inteligencia artificial, especialmente con soluciones orientadas a automatizar procesos y optimizar decisiones.

Sin embargo, la etapa actual es distinta. Las compañías están revisando sus inversiones tecnológicas con una mirada más estratégica y enfocada en impacto. Esto implica priorizar iniciativas de inteligencia artificial que puedan demostrar beneficios medibles, como reducción de costos, optimización del tiempo de trabajo, mayor productividad o mejoras en la experiencia del cliente.

En la práctica, ya se están viendo cambios importantes en la forma en que las organizaciones implementan estas tecnologías. Antes era común desarrollar proyectos piloto con objetivos exploratorios. Hoy, en cambio, el desafío es escalar la inteligencia artificial dentro de la empresa y alinearla con metas de negocio claras.

Uno de los ejemplos más visibles se encuentra en el desarrollo de software. Procesos que antes podían tardar varios meses ahora se realizan en plazos mucho más cortos gracias al uso de herramientas basadas en inteligencia artificial generativa, que permiten automatizar pruebas, mejorar el despliegue de aplicaciones y optimizar el trabajo de los equipos técnicos. Esto no solo reduce costos, sino que también acelera la capacidad de innovación de las organizaciones.

Las empresas están utilizando indicadores cada vez más específicos para medir el impacto de estas iniciativas. Entre los más relevantes destacan el ahorro de tiempo en procesos clave, la reducción de gastos operativos, el aumento de la productividad de los equipos y la mejora en la experiencia del cliente. También se consideran métricas relacionadas con la velocidad de lanzamiento de nuevos productos o servicios, así como niveles de satisfacción y fidelización.

Pero existe un elemento que muchas veces define el éxito o fracaso de estos proyectos: la calidad de los datos. La inteligencia artificial depende directamente de la información con la que trabaja. Si los datos no están bien organizados, gobernados o actualizados, los modelos pierden efectividad y las decisiones que se toman a partir de ellos pueden resultar poco confiables.

Por eso, cada vez más organizaciones están entendiendo que implementar inteligencia artificial no es solo una cuestión tecnológica. También implica fortalecer la gestión de datos y promover cambios dentro de la cultura corporativa. La adopción de estas herramientas requiere que los equipos confíen en ellas, comprendan su funcionamiento y aprendan a integrarlas en su trabajo diario.

En algunos sectores este proceso avanza con mayor rapidez. La banca, por ejemplo, está utilizando inteligencia artificial para mejorar la evaluación de riesgos, optimizar sus procesos comerciales y acelerar la creación de nuevos servicios financieros. Otras industrias, como el retail, los seguros o la salud, también están incorporando estas soluciones para analizar el comportamiento de los clientes, personalizar ofertas y mejorar la atención.

Mirando hacia el futuro, todo indica que la inteligencia artificial se integrará de forma cada vez más natural en las operaciones de las empresas. Algo similar ocurrió con otras tecnologías que hoy consideramos básicas, como el correo electrónico, el cloud computing o las herramientas colaborativas. La diferencia es que, en este caso, el impacto puede ser mucho más profundo en la forma en que se toman decisiones y se organizan los procesos.

Estamos entrando en una etapa en la que la relación entre las personas y la tecnología evoluciona. Durante mucho tiempo se habló del modelo human in the loop, donde la inteligencia artificial necesitaba supervisión constante para funcionar correctamente. Ahora estamos avanzando hacia un esquema más maduro, en el que las personas supervisan sistemas cada vez más autónomos y sofisticados, manteniendo el control en las decisiones críticas.

La inteligencia artificial ya no es una apuesta a futuro ni un experimento dentro de los departamentos de innovación. Se está consolidando como una herramienta estratégica que debe generar valor tangible para el negocio. En esta nueva etapa, las empresas que logren integrar tecnología, datos y talento de manera inteligente serán las que realmente puedan aprovechar todo su potencial.