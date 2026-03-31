IPD reabre el Estadio Nacional en menos de 48 horas tras polémico festival de salsa: ¿cómo se pagó la multa de S/ 110.000?

El Estadio Nacional fue reabierto en tiempo récord este martes luego de que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) lograra subsanar las observaciones formuladas por la Municipalidad Metropolitana de Lima, que días antes había ordenado su clausura temporal. La medida municipal se produjo tras la realización de conciertos que incumplieron normas vigentes, lo que derivó en sanciones económicas y el cierre inmediato del recinto.

El cierre temporal del coloso José Díaz no solo generó incertidumbre sobre próximos eventos deportivos, sino que también dejó al descubierto el impacto que actividades no deportivas pueden tener en su infraestructura. Durante el fin de semana previo a la clausura, el estadio fue escenario de un polémico festival de salsa que incumplió normas municipales, lo que derivó en sanciones económicas y una intervención inmediata de las autoridades.

Clausura, multas y reapertura: qué ocurrió con el Estadio Nacional

Municipalidad de Lima clausura el Estadio Nacional por infringir normas de “orden público”. (Foto: Composición - Infobae)

La Municipalidad de Lima ejecutó la clausura del recinto tras detectar presuntas infracciones relacionadas con el orden público, principalmente por la extensión de eventos musicales más allá del horario permitido. Según documentos municipales, los conciertos realizados los días 27 y 28 de marzo debían culminar a las 11:00 p.m.; sin embargo, diversos registros en redes sociales evidenciaron que continuaron hasta la madrugada, incluso más allá de las 4:00 a.m.

En ese contexto, el IPD recibió una serie de multas que, en conjunto, ascendieron a S/ 110.000, vinculadas a incumplimientos como exceso de horario, alteración de la tranquilidad vecinal y falta de limpieza en los espacios públicos. La sanción, según se informó posteriormente, fue asumida por la empresa organizadora del evento.

La clausura se produjo pocas horas después de culminadas las presentaciones musicales, en un operativo municipal que incluyó la colocación de sellos oficiales. La medida fue respaldada por el alcalde de Lima, quien señaló que la intervención se realizó en cumplimiento de la normativa vigente y que correspondía al IPD presentar los descargos necesarios para revertir la situación.

Tras ello, la actual gestión del Instituto Peruano del Deporte inició coordinaciones para regularizar la documentación requerida. Estas acciones permitieron que, en menos de 48 horas, se deje sin efecto la medida y se autorice la reapertura del estadio, mientras continúan las evaluaciones sobre las responsabilidades administrativas y el cumplimiento de las normas en futuros eventos.

Cancha dañada y críticas: el otro problema que deja el festival

La clausura del Estadio Nacional abrió un frente legal que apunta a responsabilidades contractuales, donde el IPD sostiene que la empresa organizadora deberá asumir la multa tras incumplir normas. (GEC)

Más allá del tema administrativo, el estado del campo de juego se convirtió en otro foco de preocupación. Imágenes difundidas tras el evento mostraron un panorama crítico: el césped prácticamente desaparecido, zonas cubiertas de tierra y residuos, además de estructuras temporales instaladas sobre el terreno.

El deterioro del gramado encendió alertas entre clubes e hinchas, especialmente por la cercanía de competiciones oficiales. Incluso se puso en duda la posibilidad de que el recinto pueda albergar partidos en el corto plazo, debido al nivel de daño observado.

Especialistas han advertido anteriormente sobre la importancia del mantenimiento en infraestructuras de este tipo. El campo del estadio, que cuenta con un sistema de riego tecnificado y césped especializado, requiere condiciones específicas para su conservación. Eventos masivos sin las medidas adecuadas pueden afectar seriamente su estado.

En paralelo, el uso recurrente del estadio para espectáculos musicales ha sido motivo de críticas en los últimos meses. Diversos sectores han cuestionado que estas actividades terminen desplazando o afectando la programación deportiva, especialmente en un escenario considerado clave para el fútbol peruano.

Desde el IPD se indicó que, tras la reapertura, se viene trabajando en la recuperación del campo de juego con miras a retomar los eventos deportivos. Asimismo, se reafirmó que la prioridad futura del recinto estará enfocada en el fútbol, incluyendo partidos de la liga local, torneos internacionales y encuentros de la selección peruana.