Estadio Nacional de Lima es clausurado temporalmente tras conciertos de salsa

Lima, 29 mar (EFE).- El Estadio Nacional de Lima, con capacidad para 43.000 espectadores y donde juega la selección peruana, fue clausurado temporalmente este domingo por la Municipalidad de Lima por incumplir una serie de normas de control de ruidos y limpieza tras albergar un festival de salsa durante dos días, medida que ha sido respaldada por su administrador, el Instituto Peruano del Deporte (IPD).

Un comunicado de la municipalidad indicó que su personal verificó reiterados incumplimientos de las normas municipales, referidos a ruidos excesivos, aglomeración de personas, alteración del orden público y acumulación de residuos sólidos durante el viernes y sábado últimos, días en los que se organizó el festival 'Una noche de salsa 14' con el Grupo Niche, el Gran Combo de Puerto Rico y La Sonora Ponceña, entre otros artistas internacionales.

La municipalidad capitalina otorgó un plazo de 48 horas al IPD, la entidad oficial administradora del establecimiento, para presentar los descargos sobre la clausura temporal del Estadio Nacional, el principal escenario deportivo y de espectáculos en el país.

Además, le impuso una multa de más de 100.000 soles (28.800 dólares) y confirmó el inicio de un procedimiento administrativo sancionador.

Por su parte, el IPD respondió en otro comunicado que rechaza todo acto de alteración al orden público y respaldó la clausura ordenada por la municipalidad en resguardo de los vecinos y la comunidad.

No obstante, precisó que el Estadio Nacional fue alquilado a la productora de eventos Tropimusic Entertainment para que realice el evento los días 27 y 28 de marzo

"Dicha empresa incumplió las cláusulas del contrato, vulnerando la normativa vigente sobre Espectáculos Públicos Deportivos o No Deportivos en el ámbito de Lima Metropolitana y el Cercado de Lima, lo que generó esta clausura temporal", señaló en el comunicado.

Agregó que ha adoptado las medidas correspondientes con respecto a los funcionarios del IPD responsables de la supervisión del cumplimiento del contrato y reafirmó su espíritu de colaborar en el proceso iniciado por la municipalidad.

Según imágenes compartidas en las redes sociales, el festival terminó después de las 4:00 am de este domingo y dejó numerosas botellas y latas de cerveza y otros tragos en los cubículos armados sobre el césped del estadio para los espectadores VIP. EFE