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Municipalidad de Lima clausura el Estadio Nacional: reparación del gramado podría superar el millón de soles

La incertidumbre domina en torno a la fecha de reapertura del Estadio Nacional, afectando la programación de competencias oficiales y eventos deportivos en Perú

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Estadio Nacional
La devastación del Estadio Nacional de Lima tras el festival de salsa obliga a una clausura indefinida y pone en jaque a la infraestructura deportiva del Perú.

Durante dos noches consecutivas, el Estadio Nacional de Lima albergó el festival “Una Noche de Salsa 14”, organizado por Masterlive Perú los días 27 y 28 de marzo de 2026.

Finalizado el evento, el campo de juego quedó completamente destruido: el césped desapareció, la superficie se cubrió de tierra y residuos, y el estadio fue clausurado temporalmente. Los conciertos se extendieron hasta altas horas de la madrugada, vulnerando los horarios establecidos por la Municipalidad Metropolitana de Lima, que intervino tras constatar el daño y el desorden en el recinto.

Imágenes satelitales y reportes municipales muestran la magnitud del deterioro. El campo, habitualmente destinado a competencias deportivas de primer nivel, luce ahora como un terreno baldío, con basura esparcida y estructuras temporales aún por desmontar.

No hay evidencia pública de la colocación idónea de pisos protectores especiales para eventos sobre césped, una medida que suele mitigar los estragos en este tipo de superficies.

El festival que dejó al Estadio Nacional convertido en un “terral”

El Estadio Nacional, inaugurado en su estructura actual en 1952 y remodelado en 2011, es el principal recinto deportivo del Perú y sede habitual de la selección nacional de fútbol.

El área total construida es de 49.820 m², mientras que el campo de juego, donde se produjeron los daños, tiene aproximadamente 7.140 m².

Durante la intervención de 2011 se incorporó un moderno sistema de riego Pop Up, capaz de cubrir toda la superficie en menos de veinte minutos, similar al utilizado en recintos internacionales como el Santiago Bernabéu del Real Madrid.

Según informó el Instituto Peruano del Deporte (IPD) -que sería multado con S/110.000 por la MML-, el gramado instalado corresponde a la variedad Bermuda Americana Mejorado, seleccionada por su resistencia y adaptación al clima limeño.

Este sistema, de acuerdo con la autoridad deportiva peruana, junto con la maquinaria de mantenimiento, formó parte de los estándares técnicos exigidos en aquel proceso.

Estadio Nacional
La crisis global de fertilizantes, agravada por el conflicto en el estrecho de Ormuz, eleva el costo de restaurar el campo del Estadio Nacional de Lima.

En su salsa: más de S/1 millón para reparar el Estadio Nacional

La renovación total del campo en 2011, que incluyó la importación del césped desde Estados Unidos y la instalación del sistema de riego, representó una inversión de S/974.635,00, según información del IPD.

La empresa Green Power SAC fue la encargada de instalar el nuevo césped natural. Desde entonces, el terreno de juego ha recibido mantenimientos anuales.

El último que figura en el portal del Sistema Electrónico de contrataciones del Estado - SEACE, identificado como CONTRATO N° 010-2023-SER-LIMA-IPD-GREEN POWER SAC, fue adjudicado a la misma empresa por un valor anual de S/436.608,00 en 2023.

Este acuerdo cubre labores de corte, fertilización, riego, control de plagas, reparaciones localizadas y cumplimiento de normas de seguridad, pero no contempla la reposición integral del césped. Sin embargo, la cifra anual es exclusiva para conservación y no se equipara al costo de una restauración completa.

¿La guerra Irán-EEUU impacta sobre el Estadio Nacional?

Restaurar el campo podría ser considerablemente más costoso en el escenario actual. Desde 2011, el país ha experimentado una inflación sostenida que ha incrementado el valor de los materiales, la mano de obra y los servicios para infraestructura deportiva.

Además, un análisis reciente de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) advierte que la crisis global de fertilizantes—agravada en 2026 por el colapso en el transporte a través del estrecho de Ormuz—ha provocado un alza pronunciada en los precios de insumos agrícolas fundamentales como la urea y el amoníaco.

Este fenómeno impacta directamente en los costos de producción y reposición de césped natural, tanto por el encarecimiento de los materiales como por el aumento de los costos de transporte y energía.

Estadio Nacional
El césped Bermuda Americana Mejorado y el sistema de riego del Estadio Nacional sufrieron daños severos, complicando su pronta rehabilitación tras el evento musical.

Un recinto histórico, una cancha de dimensiones internacionales

De por sí, el IPD ya había iniciado gestiones en 2025 junto a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para un proyecto de remodelación y ampliación del Estadio Nacional.

El plan debía incluir una modernización tecnológica y la evaluación de alternativas como el césped híbrido, en un contexto en el que la infraestructura deportiva nacional enfrenta múltiples desafíos. No se tienen mayores detalles sobre el avance de esta negociación.

La situación actual del campo pone en evidencia la fragilidad de los recintos ante eventos masivos sin protocolos estrictos de protección y la dificultad de estimar el costo real de una restauración bajo condiciones de inflación y crisis global de insumos.

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