Perú

Clausuran el Estadio Nacional por infringir normas de “orden público”: concierto se extendió hasta la madrugada pese a límite de horario

El recinto deportivo fue el escenario de dos conciertos de salsa los días viernes y sábado, inmediatamente antes de su clausura. Artistas seguían presentándose de madrugada pese a que normas municipales prohibían eventos luego de las 11:00 p.m.

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Noticia de último minuto: La Municipalidad de Lima ha procedido con la clausura del Estadio Nacional, el coloso deportivo más importante del Perú. Las razones de la medida aún no han sido comunicadas oficialmente. - Canal N

La Municipalidad Metropolitana de Lima ejecutó en la mañana del domingo la clausura temporal del Estadio Nacional, el principal escenario deportivo del país. La medida, confirmada a través de imágenes difundidas por personal municipal, se realizó durante las primeras horas del día.

Según Canal N, las autoridades municipales no precisaron inmediatamente las causas exactas de la clausura, aunque la intervención siguió a la realización de conciertos de salsa el viernes y el sábado por la noche en los que miles de personas acudieron durante ambas jornadas a festivales en el estadio.

El Estadio Nacional fue objeto de críticas en meses recientes por la administración del Instituto Peruano del Deporte (IPD). Diversos sectores cuestionaron la preferencia por espectáculos musicales y actividades ajenas al deporte, lo que provocó la suspensión o el traslado de partidos y competencias programadas.

“El IPD ha recibido críticas por el exceso de conciertos y actividades no deportivas en el estadio, lo que ha impedido la realización de varios encuentros deportivos”, informó Canal N. El operativo de serenazgo incluyó el despliegue de personal municipal y el uso de sellos oficiales para hacer cumplir la disposición.

Municipalidad de Lima clausura el Estadio Nacional por infringir normas de “orden público”. (Foto: Composición - Infobae)
Municipalidad de Lima clausura el Estadio Nacional por infringir normas de “orden público”. (Foto: Composición - Infobae)

Aunque no hay un pronunciamiento oficial por parte del IPD o de la Municipalidad de Lima explicando los motivos de la clausura, los carteles de clausura indican que el recinto habría infringido normas de orden público.

Concierto de salsa no cumplió con normas municipales

Una carta enviada el 26 de marzo al gerente general del Instituto Nacional del Deporte (IPD) por parte de la Municipalidad de Lima indica que se realizarían dos conciertos de salsa en el recinto deportivo los días 27 y 28 de marzo, por lo que se indicó a la institución que en ambos casos los organizadores de los eventos deberían cumplir las normativas vigentes, incluyendo un nivel máximo de ruido y una duración máxima del evento solo hasta las 11:00 p.m.

“Resulta imperativo garantizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes, especialmente en lo referido al horario autorizado (hasta las 23:00 horas) y al respeto de los niveles máximos de emisión sonora permitidos. Asimismo, deberá velarse por el orden y la seguridad tanto al interior del recinto como en sus inmediaciones, a fin de evitar cualquier alteración que afecte el normal desarrollo del evento y la tranquilidad de los vecinos”, se lee en el documento.

Según lo indicado, incluso aunque sean los organizadores quienes incumplan estas normas, una posible sanción de clausura inmediata podría recaer sobre el recinto, pues es en el Estadio Nacional donde se realizaron las presentaciones del “Festival Una Noche de Salsa 14”.

Sin embargo, comentarios y videos publicados en redes sociales por parte de los asistentes a los conciertos de salsa revelan que las presentaciones de los artistas superaron ampliamente la hora máxima permitida. Algunos artistas subieron al escenario incluso pasadas las 3:30 a.m.

Municipalidad de Lima clausura el Estadio Nacional por infringir normas de “orden público”. (Foto: @azambranox)
Municipalidad de Lima clausura el Estadio Nacional por infringir normas de “orden público”. (Foto: @azambranox)

Estadio Nacional con falta de mantenimiento

El pasado 13 de marzo, Latina emitió un reportaje en el que se indicó que el Estadio Nacional enfrentaba una potencial clausura a raíz de la falta de mantenimiento en la estructura metálica correspondiente a la cobertura externa del estadio y de la antorcha olímpica.

“Siempre hay un peligro si se tienen estructuras a las que no se les ha dado mantenimiento aproximadamente hace 15 años. Existe un peligro que debe revisarse para que puedan tomarse las mejores decisiones desde el Instituto Peruano del Deporte”, aseguró la ingeniera Angelly Valle a Latina.

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